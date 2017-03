Raspberry Pi W Zero z Wi-Fi i Bluetooth. Za 10 USD

Raspberry Pi W Zero to nowy minikomputer, który został wyposażony w łączność bezprzewodową.

Raspberry Pi W Zero

Rodzina Raspberry wzbogacona została modelem Pi W Zero. Litera "W" w oznaczeniu tego kolejnego miniaturowego komputera oznacza, że oferuje on do dyspozycji użytkownika możliwość skorzystania z łączności bezprzewodowej: WiFi i Bluetooth. Tym samym nie trzeba już sięgać po zewnętrzne adaptery USB WiFi.

Raspberry Pi W Zero - specyfikacja

Poza wspomnianą technologią łączności bezprzewodowej (zapewnia ją układ Cypress CYW43438R: Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11n i Bluetooth w wersji 4.0) Raspberry Pi W Zero wyposażony został w procesor Broadcom BCM2835 taktowany zegarem 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, gniazdo Mini-HDMI, dwa porty micro USB oraz 40-pinowe rozszerzenia GPIO.

Raspberry Pi W Zero - ile kosztuje?

Raspberry Pi W Zero w zasadzie nie różni się od Raspberry Pi Zero poza zastosowaniem chipa Cypress CYW43438R. Jego wbudowanie oczywiście wpłynęło na cenę, która wzrosła dwukrotnie do poziomu 10 USD. Dzięki temu otrzymujemy jednak do dyspozycji platformę, która bez dodatkowych inwestycji w adapter USB WiFi pozwala np. na stworzenie taniej kamerki bezpieczeństwa.