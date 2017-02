Samsung odnowi zwrócone Galaxy Note 7 i ponownie sprzeda

Na rynki krajów rozwijających się trafią odnowione smartfony Galaxy Note 7. Szkoda, że nie do Polski...

Galaxy Note 7

Premiera Galaxy Note 7 okazała się największą porażką w historii rynku mobilnego. Ze względu na stwarzane niebezpieczeństwo produkcję urządzenia szybko wstrzymano i uruchomiono program wymiany, który pozwolił na zebranie z rynku potencjalnie wadliwych 3 milionów egzemplarzy.

To nie koniec Galaxy Note 7

W Galaxy Note 7 wadliwy okazał się akumulator. Cała reszta była zaprojektowana dobrze. Samsung, jak informuje The Korea Economic Daily, doszedł do wniosku, że szkoda marnować taki potencjał. Postanowił więc podobno odnowić posiadane egzemplarze i powtórnie wprowadzić do sprzedaży.

Zobacz również:

Jak będzie przebiegała odnowa Galaxy Note 7

Oczywiście wymienione mają być wadliwe akumulatory o pojemności 3500 mAh. Zastąpić je mają mniejsze (również gabarytowo) akumulatory o pojemności 3000 mAh lub 3200 mAh. Dodatkowo wymianie podlegać będzie obudowa.

Odnowione Galaxy Note 7 - dla kogo?

Odnowione galaxy Note 7 mają być oferowane na rynkach rozwijających się takich jak Indie i Wietnam. Ich sprzedaż ma się rozpocząć w czerwcu. Obecnie niestety nie wiadomo jak duża część wyprodukowanych smartfonów zostanie objęta programem.

Straszny okres dla Samsunga

Na koniec warto dodać, że ostatnie miesiące są wręcz katastrofalne dla Samsunga jeżeli chodzi o jego wizerunek. Poza wpadką z Note 7 koreańska firma zaliczyła bowiem niedawno kolejną: aresztowany został jej wiceprezes, 48-letni Li Dze Jong, który został oskarżonym o przekazanie ponad 36 mln USD łapówek Czoi Sun Sil, przyjaciółce odsuniętej od władzy prezydent Park.

___________

Przyznam, że za odpowiednio atrakcyjną cenę sam chętnie zdecydowałbym się na zakup Note 7:) A Wy?