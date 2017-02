ShowMax w Polsce: tanio, ale bez wysokich rozdzielczości

Zgodnie z zapowiedziami dziś wystartował w Polsce nowy serwis SVOD: ShowMax. Będzie godnym konkurentem Netflixa? Znamy szczegóły!

Pisałem ostatnio o kontrowersjach związanych z premierą ShowMax. Dziś możemy na szczęście skupić się już na konkretach, bo usługa oficjalnie wystartowała.

ShowMax: najważniejsze informacje:

miesięczny abonament kosztuje 19,90 PLN

usługę można testować przez 14 dni za darmo

płatności: karta kredytowa, PayPal, dopisanie do rachunku za telefon

rozdzielczość maksymalna: 720p

są dostępne materiały z polskimi napisami

Co sądzę o tej ofercie? Jest ciekawa: cena niska, dobrze że są różne formy płatności. Brew uniosłem, gdy dowiedziałem się o niskiej rozdzielczości. Netflix oferuje już część materiałów w rozdzielczości 4K, a tu nie mamy nawet 1080p.

Myślę jednak, że nie będzie to miało wielkiego wpływu na zainteresowanie użytkowników. ShowMax trafi do ludzi, którzy oglądają filmy i seriale na laptopie (a jest ich w Polsce całe mnóstwo), a nie do bardzo bogatych posiadaczy wypasionego kina domowego.

ShowMax: filmy i seriale

Katalog filmów i seriali jest obszerny, na start znajdziemy m.in. takie tytuły jak Luther, House of Lies, Fargo, Dexter (pełną listę 63 seriali dostępnych w ShowMax znajdziecie na końcu tego artykułu).

Brakuje wam na liście jakiegoś wyprodukowanego przez ShowMax, dostępnego tylko tam hitu? Mam na myśli showmaxowy odpowiednik House of Cards czy Gry o tron.

I tu zaczyna się robić ciekawie: ShowMax od samego początku działalności stawia bowiem na polskie produkcje. „Ucho prezesa”, o którym pisałem ostatnio, pojawi się najpierw tylko tu. Nad etiudą filmową zatytułowaną „Ksiądz”, specjalnie dla ShowMax, pracuje Wojtek Smarzowski (premiera 22 marca).

A w styczniu 2018 na ShowMax zadebiutuje zupełnie nowy serial Patryka Vegi. Co więcej, Vega wyznał, że w planach ma też serial anglojęzyczny, który trafi do oferty ShowMax na całym świecie (platforma jest dostępna w 65 krajach).

ShowMax wchodzi do Polski z przytupem

Jestem pozytywnie zaskoczony startem tej usługi. Szczególnie podoba mi się współpraca z polskimi twórcami.

Brak rozdzielczości 4K może być problemem w przyszłości. Kto wie, może ShowMax wprowadzi ją za jakiś czas?

Nie zamierzam rezygnować z Neflixa na rzecz ShowMax, ale… dobrze mieć wybór, prawda?

