Smartfon WIM z najwyższej półki, smartfony dla aktywnych i nowe smartbandy od Wiko

Firma Wiko zaprezentowała na targach MWC 2017 szereg nowych smartfonów i smartbandów, które powinny zainteresować osoby aktywnie spędzające czas. To jednak nie wszystkie nowości.

Wiko na targach MWC 2017

Francuska firma Wiko przedstawiła szereg nowych produktów na targach MWC 2017: smartfon WIM z najwyższej półki, modele z serii U i MAX, inteligentne akcesoria typu wearables – WiMATE - oraz bezprzewodowe urządzenia audio WiSHAKE.

Wiko WIM: smarfon z najwyższej półki

WIM przykuwa uwagę możliwościami fotograficznymi. Wyposażony został w moduł podwójnego aparatu korzystający z czujników RGB i B&W Sony IMX258 (każdy o rozdzielczości 13 MP). Zdjęcia wykonywane są przez oba aparaty jednocześnie i następnie łączone. Możliwe jest też odkrywanie uroku czarno-białej fotografii za pomocą czujnika Black & White (bardziej czuły na światło, odpowiada za detale). Z przodu umieszczono aparat 16 MP wspomagany diodą LED. Filmy mogą być nagrywane w rozdzielczości 4K, natomiast o ich wysoką płynność (dzięki dobrze działającej stabilizacji obrazu) dba technologia dostarczona przez szwedzką firmę Vidhance.

Wiko WIM

Pozostałe kluczowe elementy urządzenia wyglądają następująco:

- 5,5-calowy ekran AMOLED Full HD

- układ Qualcomm Snapdragon 626

- 4 GB RAM

- 64 GB ROM z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD

- skaner linii papilarnych

- akumulator 3200 mAh z Qualcomm QuickCharge 3.0 (szybkie ładowanie)

- Android Nougat

Sugerowana cena: jeszcze nie została podana

Wiko WIM Lite

Premiery doczekała się też wersja Lite. Dysponuje pojedynczym tylnym aparatem 13 MP z podwójną diodą LED oraz przednim 16 MP z funkcją optymalizacji słabego oświetlenia. Filmy nagrywane w maksymalnej rozdzielczości Full HD można obejrzeć na 5-calowym ekranie wykonanym w technologii IPS. Pozostałe kluczowe elementy:

- procesor QualcommSnapdragonTM 435 (MSM8940, 8 rdzeni, 1,4 GHz)

- 16 GB ROM

- 3 GB RAM

- czujnik odcisków palców

- akumulator 3000 mAh

Sugerowana cena: jeszcze nie została podana

Wiko Upulse

Przedstawiciel nowej generacji serii U - Upulse - posiada metalową obudowę (tył wygląda jak ze szczotkowanego aluminium). Aparat 13 MP pozwala na skorzystanie z wbudowanej funkcji tworzenia obrazów w ultra dużej rozdzielczości 52 MP, natomiast selfie mogą być wykonywane w rozdzielczości 8 MP przy wykorzystaniu szeregu różnych funkcji. Zdjęcie można podejrzeć na dużym 5,5-calowym wyświetlaczu HD, natomiast dostępu do danych broni umieszczony z tyłu skaner linii papilarnych.

Wiko Upulse

Pozostałe kluczowe elementy:

- czterordzeniowy procesor 1,3 GHz

- 3 GB RAM, 32 GB / 64 GB ROM

Sugerowana cena: jeszcze nie została podana

Wiko Upulse Lite

Urządzenie posiada tez wersję Lite, która w odróżnieniu od poprzedniej pary jest bardzo podobna do "pełnej" wersji różniąc się od niej przede wszystkim zastosowaniem mniejszego, 5,2-calowego wyświetlacza HD.

Sugerowana cena: jeszcze nie została podana

Wiko: modele MAX

Modele MAX - Lenny 3 Max, Jerry Max i Sunny Max - przeznaczone są dla osób prowadzących intensywny tryb życia. Lenny 3 Max posiada akumulator o pojemności 4900 mAh, który zapewnia nawet do 30 godzin rozmów w sieci 3G i 47 godzin w sieci 2G, zaś czas pracy to nawet 480 godzin. Urządzenie może pełnić rolę powerbanku i dzielić się energią z innym urządzeniem.

Wiko Lenny 3 Max

Pozostałe kluczowe elementy:

- czterordzeniowy procesor Quad-Core 1,3 GHz

- 2 GB RAM

- 5-calowy ekran HD o jasności 400 nitów

- tylny aparat 8 MP, przedni aparat 5 MP z fleszem

- Android Marshmallow

- metalowa obudowa

Sugerowana cena: 149 euro

Model Jerry Max posiada akumulator o takiej samej pojemności ale innych osiągach: do 24 godzin rozmów w sieci 3G i 35 godzin w sieci 2G, czas pracy do 662 godzin. Ekran również jest 5-calowy, natomiast procesor czterordzeniowy 1,3 GHz. Słabsze są jednak aparaty: tylny 5 MP, przedni aparat 2 MP z fleszem.

Sugerowana cena: 109 euro

Sunny Max to najsłabsza konstrukcja ze zdecydowanie najmniej pojemnym akumulatorem (2500 mAh) zapewniającym do 15 godzin rozmów w sieci 3G i 25 godzin w sieci 2G. Czas pracy sięga jednak 491 godzin. Smartfon posiada też zdecydowanie najmniejszy wyświetlacz (4 calowy) i niżej taktowany czterordzeniowy procesor oraz tylną obudowę, która nie została wykonana z metalu. Jest jednak przy tym zdecydowanie najtańszy (69 euro).

Wiko WiMATE i WiSHAKE

WiMATE to opaski z pulsometrem zapewniające osobistego asystenta, całodobowy monitoring rytmu serca i dostęp do inteligentnego trenera. Linia wzbogacona została nowymi modelami: WiMATE Lite i WiMATE Prime.

WiMATE Lite nie posiada wyświetlacza dostarczając powiadomienia LED i za pomocą wibracji. Konstrukcja jest wodoszczelna do głębokości 30 metrów i posiada akumulator, która zapewnia długi czas pracy – aż do 6 miesięcy. Sugerowana cena: jeszcze nie została podana

Wiko WiMATE LITE

WiMATE Prime to wielozadaniowy smartband posiadający wyświetlacz AMOLED (16 mln kolorów), wbudowany GPS, czujnik rytmu serca (PPG), pamięć o pojemności 4 GB oraz odtwarzacz muzyki, dzięki któremu można słuchać muzyki ze smartfonu. Urządzenie pozwala także na nurkowanie do głębokości 30 metrów i zapewnia czas pracy do 5 dni. Niestety w tym przypadku również nie poznaliśmy jeszcze ceny.

Wiko WIMATE PRIME

Dodatkowo Wiko wzbogaciło ofertę bezprzewodowymi słuchawkami WiSHAKE True Wireless, które charakteryzują się niewielkim rozmiarem i eleganckim wzornictwem. Zapewniają do 3 godzin odtwarzania muzyki, natomiast całość dopełnia stacja ładowania i przenoszenia z powerbankiem 400 mAh.

Wiko: nowa identyfikacja dźwiękowa

Firma Wiko poinformowała też, że we współpracy z firmą Sixième Son i artystą PV Novą stworzyła własną identyfikację dźwiękową "uosabiającą chęć zmiany reguł gry".

"Wszystkie dźwięki będą dostępne na nowych produktach z 2017 roku, które zostaną zaprezentowane podczas kongresu MWC 2017. Charakterystyczny styl PV Novy można także usłyszeć w kilku adaptacjach identyfikacji dźwiękowej w formie dzwonków, powiadomień, alarmów i wielu innych dźwięków!" - czytamy w informacji prasowej.