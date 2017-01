Snapdragon 835 zapewni większą wydajność niż Apple A10 dla iPhone'a 7

Snapdragon 835 to prawdziwy potwór jeżeli chodzi o wydajność. Korzystające z niego urządzenia wykręciło właśnie fantastyczny wynik w benchmarku AnTuTu.

Snapdragon 835

Snapdragon 835 to mobilny układ, który znajdzie zastosowanie w smartfonie Galaxy S8 a także pozwoli Microsoftowi na budowanie modeli zapewniających użytkownikowi możliwość pracy z pełną wersją Windows 10 zdolną do uruchamiania aplikacji x86 Win32. Dzisiaj, nieoficjalnie, poznaliśmy jego specyfikację oraz wydajność.

Snapdragon 835 - specyfikacja

Snapdragon 835 zostanie wykonany w 10-nanometrowym procesie FinFET. Zaoferuje osiem rdzeni Kryo 280 (4 x 2,45 GHz, 4 x 1,9 GHz), GPU Adreno 540 (25% wydajniejszy od Adreno 530) i modem LTE kat. 16 (transmisja danych z prędkością do 1 Gbps). Pozostałe kluczowe cechy:

- mniejsze gabaryty układu

- zwiększona pamięć podręczna L2 do 1 MB

Konstrukcja Snapdragon 835 zapewnić ma ponoć, w porównaniu do Snapdragona 821, zwiększenie ogólnej wydajności o 27 procent oraz mniejsze o 40% zapotrzebowanie na energię.

Snapdragon 835 - wydajność

Dane na temat Snapdragona 835 zagościły właśnie w bazie banchmarku AnTuTu. Wynik uzyskany przez korzystającego z niego urządzenia wyposażonego dodatkowo w 4 GB pamięci RAM, 5,9-calowy ekran 2K, 64 GB pamięci wewnętrznej i Androida 7.0 Nougat to 181434 punktów. To zaś oznacza, że mamy nowego lidera, który pokonał iPhone'a 7 Plus z układem A10 i wynikiem 172644 punktów.

Snapdragon 835 wkrótce oficjalnie

Na koniec jeszcze raz wyraźnie zaznaczam, że oficjalne dane na temat Snapdragona poznamy dopiero podczas targów CES 2017 (5-8 stycznia). Wszystko jednaj wskazuje na to, że mamy do czynienia z procesorem mobilnym, który będzie się mógł pochwalić największą wydajnością przez większość 2017 roku: do czasu premiery układu Apple A11.