Sporne reklamacje załatwisz już w Polsce pozasądowo

Ruszyła instytucja pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. To zapowiadająca się świetnie platforma, która pozwolić ma na oszczędność czasu i pieniędzy.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Jeżeli sprzedawca odrzucił twoją reklamację od dzisiaj masz możliwość skorzystania z nowego narzędzia służącego do rozwiązywania sporów. W życie weszła bowiem ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Podmioty ADR

Kluczowym elementem ustawy będą podmioty, które zostaną uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (będą prowadziły swoje strony). Będą nimi różne organizacje działające w konkretnych branżach, jak również podmioty działające przy różnych strukturach publicznych (np. UKE). Od 10 stycznia UOKiK uruchomił "rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów".

Zobacz również:

Obowiązki przedsiębiorców

Przedsiębiorca musi wyrazić zgodę na uczestniczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Może go też do tego zobowiązać prawo (dotyczy to np. banków). To właśnie on powinien poinformować konsumenta o uprawnionym do rozwiązywania z nim sporów podmiocie.

Ile trwa postępowanie? Ile kosztuje?

Sprawa powinna zostać rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu dostarczenia wszystkich informacji podmiotowi. Postępowanie powinno być bezpłatne lub ew. wiązać się może z "odpłatnością w nieznacznej wysokości".

Pobierz: USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Kontakt UOKiK (eksperci odpowiedzą na pytania zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów): Tel: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.