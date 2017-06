Swatka z Internetu - portale matrymonialne w Polsce

Serwisy matrymonialne to nie tylko szybkie randki i przelotne znajomości. Wiele portali oferuje profesjonalną pomoc przy wyborze przyszłej partnerki lub partnera na całe życie. Sprawdziliśmy, które polskie "swatki" są najbardziej skuteczne i godne uwagi.

Polskienie pozostają w tyle za konkurencją zza oceanu. Posiadają sporo funkcji obiecujących samotnym odnalezienie partnera, takich jak popularny test osobowości. Niestety, korzystają też z zachodniego modelu biznesu i blokują najważniejsze opcje do czasu wykupienia płatnego konta.

eDarling

www.edarling.pl

Metoda "IdealnyPartner" wykorzystana w serwisie eDarling, to najchętniej używany sposób doboru partnerskiego w naszym kraju. System, kilkukrotnie opisywany w telewizji i prasie, zyskał popularność m.in. za sprawą szczegółowych pytań w teście osobowości. Udzielone odpowiedzi mają składać się na obraz postrzegania życia przez użytkownika, jego planów na przyszłość, sposobu radzenia sobie z problemami i wizją życia w związku.

Cały test bazuje na psychologicznym modelu osobowości o nazwie "Wielka Piątka" (ang. Big Five Personality Traits). Jego podstawowym celem jest dobranie dwóch osób o jak największej szansie na stworzeniu udanego związku.

Po wypełnieniu testu (który jest naprawdę długi!), powinniście otrzymać sporo propozycji dopasowanych osób. Oczywiście istnieje też tradycyjny profil, w którym możemy umieścić dodatkowe informacje i zdjęcia. Jest nawet możliwości importu zdjęć z Facebooka. Serwis posiada ciekawą funkcję "Poznajcie się", która działa na zasadzie zabawy w 5 pytań. To ciekawy sposób na zapoznanie się jeszcze przed wymianą pierwszych wiadomości.

eDarling nie jest kolorowym serwisem randkowym. Wygląda raczej na stonowany, ale bardzo interesujący katalog w biurze matrymonialnym.

Bezpłatne konto w serwisie pozwala na wypełnienie testu, zapoznanie się z propozycjami dobranych osób i zbudowanie profilu. Abonament w cenie 94,80 zł rocznie (są też inne możliwości) daje prawo do wysyłania i odbierania wiadomości, a także oglądania zdjęć.

Portale matrymonialne: eDarling

be2

www.be2.pl

Międzynarodowy serwis be2 działa w ponad 30 krajach na świecie. Na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej rozbudowany i ciekawszy od konkurencyjnych witryn. Niestety pewne elementy strony mocno nas rozczarowały.

Podobnie jak w innych serwisach pierwszy krok to wykonanie testu osobowości. W polskiej wersji be2 okazał się on niezbyt starannie przetłumaczony. Choć twórcy zapewniają, że został naukowo opracowany, wydawał się także zbyt krótki. Wynik testu to komputerowa analiza naszej osoby i najlepiej dopasowane profile. Otrzymujemy tu naprawdę dużo propozycji, jednak często wydają się zupełnie przypadkowe.

Bezpłatne konto w serwisie pozwala na uzupełnienie profilu i napisanie jednej wiadomości. Znacznie lepiej wygląda tu konto płatne (Premium) z możliwością pisania nieograniczonej liczby wiadomości, przeglądaniem zdjęć i zabawą w quiz "PO PROSTU spytaj". Dodatkowo jest też opcja "Gwarancja kontaktu", która zapewnia rozmowę z przynajmniej 10 dopasowanymi osobami.

Abonament w be2 kosztuje 478,80 zł, a więc znacznie więcej niż w innych polskich serwisach. Problemy sprawia duża liczba udawanych profili i osób korzystających z wersji bezpłatnej.