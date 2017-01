Telefonia Polska Razem z maksymalną karą nałożoną przez UOKiK. Brawo!

UOKiK nałożył nałożył maksymalny wymiar kary na Telefonię Polska Razem za praktyki godzące w słabszych uczestników rynku.

Telefonia Polska Razem

Prezes UOKiK nałożył na spółkę PGT działającą pod marką „Telefonia Polska Razem” blisko 2 mln zł kary za wprowadzanie w błąd konsumentów. Warto podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z maksymalnym wymiarem kary (blisko 10 proc. obrotu osiągniętego przez spółkę w 2016 roku) w historii Urzędu, który "nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących".

Telefonia Polska Razem - na czym polegało oszustwo?

Pracownicy Telefonia Polska Razem dzwonili do osób korzystających z oferty innych operatorów oferując zmianę warunków umowy. Wprowadzali ich w błąd podszywając się pod dotychczasowego operatora i doprowadzając w efekcie końcowym do zmiany operatora (wiązała się z tym opłata za zerwanie umowy). W procederze uczestniczyli kurierzy dostarczający nowe umowy, którzy podtrzymywali przekonanie, że są przedstawicielami dotychczasowego operatora.

Przykładowa rozmowa

Ofiarami Telefonii Polska Razem były głównie osoby starsze. Poniżej przykład rozmowy telefonicznej pokazującej, w jaki sposób pracownicy operatora wprowadzali w błąd:

- A co to jest za firma co do mnie dzwoni?

- Biuro obsługi klienta dla klientów Orange

- Bo ja do Netii należę, proszę Pani.

- No to dobrze. To jest dla klientów Netii jak najbardziej

Najpewniej będzie odwołanie

Na koniec należy jeszcze tylko dodać, że decyzja nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biorąc pod uwagę fakt, że spółka nie zmieniła swoich praktyk nawet pomimo licznych skarg klientów oraz prowadzonego postępowania przez UOKiK wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby złożenie odwołania skutkowało zmniejszeniem kary.