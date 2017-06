Tesla - co musisz wiedzieć o samochodzie przyszłości?

Samochody Tesla nie przebiły się jeszcze do powszechnej świadomości, jednak kolejne lata mogą zmienić ten stan rzeczy. Pojazdy te w niczym nie ustępują autom na paliwo lub gaz, a ich osiągi potrafią zachwycić. Co warto wiedzieć o samochodach, które być może wkrótce zdominują drogi na całym świecie?

Samochód Tesla - skąd się wziął?

Choć idea pojazdów elektrycznych sięga lat 50-tych XX wieku, to na poważnie tematem tym zajęto się w latach 90-tych, kiedy ekologiczny styl życia zaczął zdobywać coraz większą popularność. Prezentowane przez różnych producentów modele elektryczne nie zachwycały swoim zasięgiem - najlepsze były w stanie osiągnąć na naładowanym akumulatorze mniej niż 200 km. Na duży przełom trzeba było poczekać do XXI wieku, a konkretnie - do 2008 roku, kiedy to został zaprezentowany sportowy samochód elektryczny Tesla Roadster. Pełny akumulator pozwalał mu na pokonanie aż 354 km (dla porównania - w linii prostej z Warszawy do Krakowa jest 252 km), zwrócił uwagę także tym, że przyśpieszał do 100 km/h w zaledwie cztery sekundy, zaś jego maksymalna prędkość to 210 km/h. Było to mocne uderzenie Tesla Motors, które postawiło na nogi rynek samochodów elektrycznych i sprawiło, że do rywalizacji o ten segment motoryzacji włączyli się nie tylko wielcy potentaci, jak np. Nissan z modelem Leaf (zasięg 200 km) czy BMW (z modelem i3), ale również pomniejsze firmy, np. Bolloré (Bluecar z zasięgiem 250 km). Jednak to właśnie Tesla od 2008 roku jest niekwestionowanym liderem wśród samochodów elektrycznych, co potwierdził "flagowy" model Tesla S z 2012 roku, będący efektem poszukiwania nowych rozwiązań oraz wiedzy zdobytej przy konstrukcji Roadstera.

Tesla model S

Tesla model S zaprezentowany został w wersji roboczej w 2009 roku, a więc zaledwie rok po premierze wspomnianego. Jednak pełnią swoich możliwości zachwycił w 2012 roku, gdy został zaprezentowany przez Tesla Motors podczas Geneva Motor Show. Zwraca w nim uwagę wszystko - od konstrukcji po osiągi. Mający wielkość arbuza silnik pojazdu umieszczono pomiędzy tylnymi kołami, co pozwoliło na wyeliminowanie wału napędowego i wybrzuszenia podłogi. Zastosowano także system odzyskiwania energii podczas hamowania, a maksymalny zasięg zależał od jednej z trzech wersji akumulatora. Najmocniejszy umożliwiał pokonanie aż 483 km, nieco słabszy - 370 km, a najmniejszy - 257 km. W każdej wersji wystarczały mu tylko trzy sekundy na rozpędzenie się do 100 km/h. Jedyne, na co można narzekać, to koszt - ponad 68 tysięcy euro, czyli ponad 287 tysięcy złotych. Owszem, zważywszy na oszczędności poczynione na kosztach paliwa, z biegiem lat taka inwestycja się zwróci, ale nie oszukujmy się - wymagana za Tesla S cena nie jest dla przeciętnego zjadacza chleba.

Tesla 3

Tesla 3 - samochód elektryczny w zasięgu

Inaczej rzecz się ma z modelem Tesla 3, pomyślanym jako "samochód elektryczny dla mas". Kosztuje niemal dwukrotnie mniej - 35 000 USD, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 160 tysięcy. Został zaprezentowany 31 marca 2016 roku. Ten pięciodrzwiowy sedan z miejsca cieszył się olbrzymim zainteresowaniem - jak podaje to Wikipedia, już w tydzień po prezentacji liczba zamówionych modeli na całym świecie wyniosła 325 tysięcy! Jeśli chodzi o osiągi, rozpędza się do 100 km/h w sześć sekund, a jego zasięg wynosi 345 km. Na pokładzie znajdzie się miejsce dla pięciu dorosłych osób. Ten samochód Tesla na drogach będzie można go zobaczyć dopiero od połowy 2018 roku. Jeśli kogoś interesuje jego zamówienie, musi liczyć się z koniecznością wpłacenia 1000 dolarów zaliczki.

Tesla model X

Inny proponowany przez Tesla samochód elektryczny to Tesla Model X. Podstawą jego konstrukcji stał się przebojowy Tesla S. Napędzają go dwa silniki elektryczne, rozmieszczone na osiach, a w zależności od wersji akumulatora ma zasięg nawet do 565 km (przy akumulatorze 100 kWh). Tylne drzwi otwierają się do góry, a przednia, panoramiczna szyba zapewnia doskonałe pole widzenia. Model X wyposażono w trzy rzędy siedzeń, co pozwala na podróż nawet siedmiu dorosłych osób. Można także złożyć drugi i trzeci rząd, co zapewni sporo miejsca na transport bagażu (ponad 2200 l). A za ile to wszystko? Niestety, patrząc na cenę, będzie to tylko dla posiadaczy grubszych portfeli. Model X kosztuje więcej niż Tesla S - aż 81 350 euro, czyli ponad 340 tysięcy złotych.

Choć obecnie ceny najlepszych modeli Tesli są bardzo wysokie, dobrze pamiętać o tym, że nowości zawsze na początku są kosztowne, a tanieją wraz z upowszechnianiem się. Tesla Motors zapowiedziało stworzenie w niedalekiej przyszłości modeli tańszych niż Tesla 3, a więc trzecia dekada XXI wieku może stać się okresem, w którym samochody elektryczne zaczną masowo pojawiać na drogach. Ponadto nie tylko Tesla działa na tym obszarze - a konkurencja pomiędzy producentami zawsze skutkuje korzystnymi cenami dla klientów. Jak na razie dużego wyboru nie ma, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że niedługo stan ten ulegnie zmianie.