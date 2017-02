Usługa Samsung Pay Mini wkrótce dostępna dla "wszystkich"

Samsung Pay Mini to usługa skupiona na płatnościach online. Stanowi ona okrojoną wersję usługi Pay i zostanie udostępniona wkrótce.

Samsung Pay

Samsung Pay to usługa pozwalająca na mobilne płatności, których można dokonać za pomocą kompatybilnych urządzeń Samsunga, głównie jego smartfonów. Na początku stycznia pojawiły się na stronie koreańskiego producenta informacje, które sugerowały, że zamierza on udostępnić to rozwiązanie także dla innych użytkowników Androida. Dzisiaj wiemy, że dojdzie do tego jeszcze w I kwartale 2017 roku (najpierw w Korei).

Samsung Pay Mini

Samsung udostępni mobilne płatności dla innych użytkowników Androida za pomocą aplikacji Pay Mini. Będą z niej mogli skorzystać właściciele smartfonów pracujących przynajmniej pod kontrolą Androida w wersji 5.0 Lollipop i wyposażonych w ekran o rozdzielczości przynajmniej HD (1280 x 720 pikseli).

Samsung Pay vs. Pay Mini

Pay Mini jak sama nazwa wskazuje to okrojona wersja usługi Pay. Główna różnica pomiędzy nimi jest taka, że wersja Mini będzie pozwalała na obsługę płatności online, co oznacza, że użytkownicy nie będą mogli z niej skorzystać płacąc za zakupy w sklepie.