Uszkodzony ekran w iPhonie wymienisz legalnie w nieautoryzowanym serwisie

Apple zmieniło podejście do napraw ekranu iPhone'a w nieautoryzowanym serwisie. Po takiej czynności właściciel urządzenia nie traci już automatycznie możliwości jego naprawy (w innym zakresie) na gwarancji.

Apple i polityka gwarancyjna

Do tej pory osoby, które miały to nieszczęście, że uszkodziły (np. w wyniku upadku na ziemię) wyświetlacz iPhone'a mogły bez obawy o utratę gwarancji oddać urządzenie do naprawy jedynie w autoryzowanym przez Apple serwisie. Teraz się to zmienia.

iPhone i naprawa w nieautoryzowanym serwisie

Nowe wytyczne Apple zakładają przyjęcie na gwarancji do naprawy iPhone'a, w którym wymieniono uszkodzony ekran na zamiennik w nieautoryzowanym serwisie. Stawiany jest jednak warunek, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy serwisu ustalą, iż ekran wymieniono prawidłowo i nie będzie przeszkadzał on w obecnej naprawie (oczywiście nie może ona dotyczyć wspomnianego ekranu).

To dobra wiadomość

Decyzja Apple to dobra wiadomość dla użytkowników iPhone'ów, którzy często muszą decydować się na wymianę ekranu w nieautoryzowanym serwisie ze względu na ogromne oszczędności. Teraz pozostaje nam tylko wierzyć w uczciwość serwisantów, którzy będą dokonywali rzetelnej oceny dostarczanych do nich na gwarancji iPhone'ów z wymienionymi wyświetlaczami.

Źródło: MacRumors