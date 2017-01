Uważaj na darmowe bony na Facebooku. Dasz się nabrać, drogo zapłacisz

Polscy użytkownicy Facebooka ponownie znaleźli się na celowniku oszustów kuszących darmowymi bonami.

Facebook - nowa fala niebezpiecznych wiadomości

Użytkownicy Facebooka co rusz atakowani są przez cyberprzestępców. Firma ESET ostrzega, że mamy do czynienia z kolejną falą pułapek wabiących na ofertą bezpłatnych bonów. Oszuści oferują użytkownikom Facebooka np. „Zimowe limitowane karty podarunkowe do sklepów odzieżowych(CROPP,ZARA itd)” .

Nie daj się złapać

Oszuści wysyłają zaproszenia do grupy pozwalające rzekomo na zdobycie darmowych bonów do sklepów odzieżowych. Na profilu grupy znajduje się link, w który ofiara musi kliknąć: powoduje to przekierowanie na specjalnie spreparowaną stronę. Tutaj musi wybrać kupon do odpowiedniego sklepu a następnie na nowej stronie w odpowiednie pola wpisać kody otrzymane w wiadomości zwrotnej po wysłaniu dwóch wiadomości SMS.

Zobacz również:

Facebook - próba oszustwa na darmowe bony

Czym ryzykujesz?

Oczywiście uszczupleniem konta. Koszt każdego wysłanego pod wskazany numer SMSa wynosi bowiem ponad 30 zł brutto.

Facebook - próba oszustwa na darmowe bony

Facebook - jak nie dac się nabrać?

Firma ESET przygotowała garść cennych porad, które powinny uchronić cię przed wpadnięciem w pułapkę:

- zawsze zachowuj czujność przy klikaniu w nadzwyczaj okazyjne oferty czy posty oferujące darmowe zakupy;

- jeśli wysłałeś płatne SMSy – zablokuj u swojego operatora usługi SMS Premium. Zazwyczaj wystarczy skontaktować się biurem obsługi lub wysłać specjalnego SMSa;

- jeśli jeszcze nie wpadłeś w pułapkę, ale znajomy dodał Cię do grupy oferującej bony - jak najszybciej wypisz się z niej i w odpowiednim polu zaznacz opcję ,,Zablokuj innym członkom możliwość ponownego dodania Cię do tej grupy”