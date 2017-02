Vectra oszukała cię reklamami "Wszystko za 10 zł"? Otrzymasz rekompensatę

Jeżeli Vectra wystrychnęła cię na dutka skutecznie namawiając wprowadzającymi w błąd reklamami do skorzystania z oferty "Wszystko za 10 zł" będziesz miał możliwość otrzymania rekompensaty.

Vectra: Wszystko za 10 zł

"Wszystko za 10 zł" to hasło, które pod koniec 2015 roku często gościło we wszelkiego rodzaju reklamach Vectry. Niestety szybko okazało się, że hasło "10 złotych" wbijane konsumentom do głowy nawet kilkanaście razy podczas krótkiego spotu nie miało wiele wspólnego z rzeczywistymi warunkami nowej oferty. Sprawą zajął się UOKiK, który wydał właśnie decyzję.

Celowe wprowadzanie w błąd

UOKiK ustalił, że spółka nie informowała, iż wspomniana kwota obowiązuje jedynie przez 2 lub 3 pierwsze miesiące. Klient podpisując umowę na 18 miesięcy lub dwa lata doznawał po tym okresie mocnego zdziwienia patrząc na rachunek opiewający na znacznie wyższa kwotę.

"...reklamy stosowane przez Vectrę mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Sposób prezentacji oferty był jednoznaczny i w żaden sposób nie wskazywał na istnienie dodatkowych, mniej korzystnych warunków niż 10 zł za każdą z usług. Dlatego Działania Vectry mogły spowodować, że konsument podjął decyzję o zainteresowaniu się jej ofertą, a w konsekwencji podpisał umowę, czego mógłby nie zrobić gdyby miał prawdziwe informacje" – tłumaczy Prezes UOKiK Marek Niechciał.

Klienci Vectry otrzymają rekompensatę

Po decyzji Prezesa UOKiK Vectra zobowiązała się do udzielenia rekompensaty wszystkim byłym i obecnym abonentom, którzy skorzystali z promocji "Wszystko za 10 zł".

Vectra oferuje rekompensatę wprowadzonym w błąd klientom

Będzie tez emitowała oświadczenie informujące o wprowadzającej w błąd reklamie.