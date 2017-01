W Polsce zarejestrujesz firmę łatwiej korzystając z telefonu

W Polsce możesz już zarejestrować firmę przez telefon - poinformowała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zakładanie firmy przez telefon

Od dawna czekamy na to, aby w polskich urzędach maksymalnie upraszczano różne procedury obowiązujące obywateli. Dzisiaj mamy przykład na to, że powoli ale jednak zaczyna to iść w dobrym kierunku przynajmniej jeżeli chodzi o administrację cyfrową. CEIDG poinformowała bowiem o możliwości "założenia w Polsce firmy przez telefon".

Jak to zrobić?

Należy zadzwonić pod numer 801 055 088 i podać konsultantowi wszystkie dane niezbędne do wypełnienia wniosku rejestracyjnego. Po jego wypełnieniu otrzymasz SMS z numerem, z którym powinieneś udać się do urzędu gminy. Urzędnik po sprawdzeniu twojego dowodu tożsamości wydrukuje wiosek, który będziesz mógł podpisać.

Zobacz również:

Jak to jest z tym założeniem firmy przez telefon?

Tak naprawdę więc wbrew deklaracji CEIDG nie ma możliwości założenia firmy korzystając jedynie z telefonu. Nie ma też jednak wątpliwości, że uproszczony został proces jej rejestracji.

Czy nie można załatwić tego bez fizycznej obecności w urzędzie?

Można. Korzystając dodatkowo z internetu i innych rozwiązań udostępnionych w ramach cyfrowej administracji.

"Możesz także zarejestrować się w serwisie CEIDG i po wypełnieniu wniosku przez telefon podpisać go elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie. Jak to zrobić? Po rozmowie z konsultantem otrzymasz na swoją skrzynkę mailową wypełniony i gotowy do podpisu wniosek w pliku w formacie xml. Z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego możesz zalogować się do systemu CEIDG, zaimportować wniosek i podpisać elektronicznie." - tłumaczy CEIDG.

Pamiętaj o innych obowiązkach

Wszystkiego na temat rejestrowania firmy przez telefon dowiesz się na stronie CEIDG. Ponadto znajdziesz tam informacje na temat kolejnych kroków po rejestracji, które musisz wykonać i które dotyczą m.in. ZUS-u i VAT-u.