WhatsApp pozwany za łamanie zasad prywatności

WhatsApp został pozwany przez niemieckich konsumentów za nielegalne przechowywanie danych użytkowników i dzielenie się nimi z Facebookiem.

WhatsApp i prywatność

W sierpniu 2016 roku w aplikacji WhatsApp (należy do Facebooka) doszło do kontrowersyjnej zmiany w zakresie polityki prywatności. Aplikacja zaczęła wysyłać na serwery Facebooka informacje o numerach telefonów, które użytkownicy wykorzystali do rejestracji oraz miejscu ostatniego logowania. Działania te bardzo poruszyły organizacje działające na rzecz ochrony prywatności, jak również urzędników UE.

WhatsApp pozwany

Najostrzej zareagowali Niemcy, którzy szybko zaczęli domagać się wycofania wspomnianej zmiany oraz usunięcia danych, które do tej pory zostały zebrane. W listopadzie 2016 roku WhatsApp poinformował o tymczasowym wstrzymaniu zbierania danych zapowiadając rozpoczęcie rozmów z unijnymi urzędnikami. Dzisiaj wiemy już jednak, że czekają go poważne kłopoty: Federalna Organizacja Niemieckich Konsumentów złożyła przeciw niemu pozew.

Czego domagają się Niemcy?

Federalna Organizacja Niemieckich Konsumentów oskarżyła WhatsAppa o nielegalne przechowywanie danych i dzielenie się nimi z Facebookiem. Domaga się definitywnej rezygnacji z tego procederu oraz usunięcia zebranych do tej pory danych. Jeżeli wyrok będzie pomyślny dla niemieckich konsumentów można oczekiwać, że także pozostali mieszkańcy UE na tym skorzystają.