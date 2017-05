Wiedźmin trafi na platformę Netflix! W produkcję zaangażowany Andrzej Sapkowski

Nareszcie fani przygód Wiedźmina będą mieli możliwość obejrzenia nowego serialu opartego na cyklu "Saga o Wiedźminie". Zaangażowanie w produkcję Netfliksa Andrzeja Sapkowskiego, Tomasza Bagińskiego i firmy odpowiedzialnej za efekty w „Legendach Polskich” daje nadzieję na naprawdę porządne kino.

Wiedźmin trafi na platformę Netflix

Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego to obowiązkowa lektura dla każdego fana fantasy i to nie tylko z Polski, ale praktycznie z całego świata (duża w tym zasługa gier z serii Wiedźmin). Dzisiaj dowiadujemy się, że Polacy wraz z Netfliksem nakręcą anglojęzyczny serial ukazujący przygody Geralta z Rivii, które opisane zostały w ośmiu tomach "Sagi o Wiedźminie".

Kto będzie współtworzył nowy serial o Wiedźminie?

W produkcję serialu zaangażuje się sam Andrzej Sapkowski (jako konsultant kreatywny), natomiast producentami wykonawczymi będą Sean Daniel (Mumia, serial The Expanse), Jason Brown (The Expanse), Tomasz Bagiński (postaci tego Pana nie trzeba chyba nikomu przybliżać) i Jarosław Sawko (Sztuka spadania, Another Day of Life) z Platige Image, polskiego studia produkcyjnego specjalizującego się w tworzeniu efektów specjalnych (swoje możliwości pokazali m.in. w „Legendach Polskich”). Ponadto Bagiński wyreżyseruje co najmniej jeden odcinek w każdym sezonie.

Kto zagra główne role?

Niestety obecnie nie wiadomo, kogo możemy oczekiwać w rolach głównych. Nie wiadomo też, kiedy rozpoczną się pierwsze zdjęcia. Magdalena Pieńkowska, dyrektor marketingu Platige Image, zapewniła jednak, że wszystkie dodatkowe informacje będą przekazywane na bieżąco.

Oby wyszło jak oczekują fani

Mam nadzieję, że zespół zaangażowany w projekt zagwarantuje powstanie fantastycznego serialu. Tak niesamowity materiał jakim są książki Andrzeja Sapkowskiego nie może bowiem zostać zmarnowany (chociaż w Polsce się to niestety udało). Oczekuję też, że kolejnym krokiem będą produkcje kinowe rozmachem dorównujące (a nawet przewyższające) "Władcę Pierścieni".