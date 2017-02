Windows 10 Cloud z możliwością przejścia na Windows 10 Pro

Lekką wersję "okienek" - Windows 10 Cloud - można będzie prawdopodobnie zaktualizować do wersji Windows 10 Pro. Jest to propozycja skierowana do osób, które rozczarują się wersją opartą na chmurze.

Windows 10 Cloud Windows 10 Cloud to lekka wersja Windows 10 pozwalająca jedynie na korzystanie z aplikacji znajdujących się w Sklepie Windows i mająca stanowić konkurencję dla zdobywającej coraz większą popularność w Stanach Zjednoczonych platformę Chrome OS. Z najnowszych doniesień wynika, że będzie można ją zaktualizować do "pełnej dziesiątki". Aktualizacja do Windows 10 Część osób korzystających z Windows 10 Cloud z pewnością z czasem dojdzie do wniosku, że jego ograniczenia są zbyt duże. Przeszukując plik Editions Matrix XML znajdujący się w wersji tego nowego systemu, która kilka dni temu "wyciekł" do sieci doszukano się jednak właśnie informacji sugerującej, że Microsoft szykuje dla tego typu użytkowników ciekawą propozycję: możliwości aktualizacji do Windows 10 Pro.

Cloud Shell - lekka wersja Windows 10 dla słabych komputerów Trzeba będzie za to płacić? Oczywiście na obecnym etapie nie mamy żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Wydaje się jednak, że możemy w ciemno założyć, iż aktualizacja do "pełnych okienek" wiązała się będzie z opłatą. Windows 10 Cloud - kiedy? Terminu premiery Windows 10 Cloud też obecnie nie znamy. Pierwsze oficjalne szczegóły na jego temat prawdopodobnie poznamy dopiero podczas majowej konferencji BUILD.