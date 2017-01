Windows 10 Creators Update: Microsoft zaprasza na transmisję Live z wypowiedziami ekspertów

Już wkrótce Microsoft zorganizuje transmisję na żywo online, podczas której eksperci wypowiedzą się na temat nowości w aktualizacji Creators Update (Redstone 2).

Windows 10 Creators Update

Creators Update (nazwa kodowa to Redstone 2) to kolejna duża aktualizacja szykowana dla użytkowników systemu Windows 10. Microsoft zapowiedział właśnie, że 8 stycznia przeprowadzi transmisję live, na której eksperci wypowiedzą się na temat usprawnień, jakie wniesie ze sobą Creators Update.

Konferencja dla deweloperów

Transmisja (Windows Developer Day) skierowana będzie przede wszystkim do deweloperów. Omówione zostaną różne elementy, które pozwalały będą na tworzenie aplikacji wykorzystujących w jak największym zakresie możliwości Windows 10 (mowa pewnie m.in. o asystencie Cortana).

Oficjalne zaproszenie Microsoftu

"Dołącz do naszej transmisji na żywo w dniu 8 lutego aby zobaczyć, co nowego Windows 10 Creators Update zaoferuje deweloperom, co to oznacza dla waszych aplikacji i gier. Poznasz też nowe informacje na temat innych produktów Microsoftu dla deweloperów. Niezależnie od tego, czy tworzysz dla internetu lub UWP, czy budujesz konsumenckie aplikacje lub linie biznesowych narzędzi, znajdziesz coś dla siebie" - zapowiada Microsoft.

Windows 10 Creators Update 0 kiedy premiera?

Obecnie oczekuje się, że Windows 10 Creators Update trafi na pierwsze komputery użytkowników "dziesiątki" w kwietniu 2017 roku.