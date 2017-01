Windows 10 i prywatność: Microsoft w końcu zaproponował rozsądne zasady

Windows 10 po aktualizacji Creators Update (Redstone 2) pozwoli użytkownikowi na znacznie lepsze zarządzanie danymi gromadzonymi na jego temat. To bardzo ważny krok w kierunku poprawienia ochrony prywatności z czym w przypadku "dziesiątki" nie było najlepiej.

Windows 10 i prywatnośc

Podejście do prywatność użytkowników Windows 10 było najbardziej krytykowanym elementem nowej platformy. Microsoft dał wiele razy do zrozumienia jak szalenie ważne są dla niego nasze dane, po które sięgał garściami, a nawet się nimi dzielił. Najnowsze jego decyzje zdają się jednak potwierdzać, że w końcu postanowił zmienić swoje kontrowersyjne praktyki w tym zakresie.

Nowy serwis z informacjami na temat użytkowników

Pierwszym uzdrawiającym sytuację krokiem Microsoftu jest uruchomienie nowego serwisu, który po zalogowaniu do konta użytkownika pozwoli na sprawdzenia danych jakie zostały zebrane na jego temat. Otrzymuje on też do dyspozycji zestaw narzędzi pozwalających na zarządzanie tymi informacjami (m.in. kasowanie).

Windows 10 Creators Update

Kolejnym będzie udostępnienie w marcu wraz z aktualizacją Windows 10 Creators Update (Redstone 2) nowych narzędzi pozwalających na zarządzanie prywatnością a więc na pełniejszą kontrolę nad danymi, które zbierane są na temat użytkownika. Uproszczony zostanie m.in. system zarządzania danymi diagnostycznymi poprzez redukcję liczby poziomów do dwóch: Podstawowego (mniej zbieranych danych niż poprzednio) i Pełnego.

