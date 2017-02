Windows 10 jest bardziej dziurawy od Windows 7

Windows 10 choć zdecydowanie młodszy od Windows 7 był znacznie częściej łatany.

Raport RiskBased Security

Firma RiskBased Security opublikowała raport na temat luk załatanych w oprogramowaniu Microsoftu w 2016 roku. Niestety ich liczba nie maleje.

Coraz więcej łatek

Według RiskBased Security Microsoft załatał w 2016 roku 729 luk, czyli więcej niż w roku 2015 (703 luki). O ile rok do roku nie wygląda to źle, o tyle w odniesieniu do roku 2014 (383) możemy powiedzieć, że doszło do prawdziwego wysypu dziur w oprogramowaniu amerykańskiej firmy.

Internet Explorer najgorszy

Obecnie biorąc pod uwagę sumaryczny wynik z lat 2012 - 2016 najgorzej prezentuje się Internet Explorer, w przypadku którego doszło do załatania w tym okresie 1261 luk.

Windows 10 bardziej dziurawy od Windows 7

Co najciekawsze jednak, znacznie młodszy od Windows 7 system Windows 10 doczekał się już zauważalnie więcej łat (705 vs. 647).

Windows 10 jest mniej bezpieczny?

Nie można tak na to patrzeć. Większość luk Windows 10 wykryto dzięki prywatnym zgłoszeniom, co pozwoliło na ich załatanie przed pojawieniem się odpowiedniego explota. Ponadto wraz z aktualizacją Windows 10 Anniversary Update pojawiły się rozwiązania, które pozwoliły na zabezpieczające systemu przed atakami wykorzystującymi niezałatane luk.

Przestarzały Windows 7

Na koniec warto zauważyć, że wspomniane wyniki zdają się na pierwszy rzut oka stać w sprzeczności z kampanią Microsoftu informującą, że Windows 7 ma starą architekturę bezpieczeństwa i wszyscy użytkownicy o nie dbający powinni zdecydować się na aktualizację do Windows 10.