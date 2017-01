Windows 10: z Windows Defender Security Center łatwiej zabezpieczysz PC

Windows Defender Security Center to nowa aplikacja pozwalająca lepiej dbać użytkownikom o bezpieczeństwo komputera z Windows 10.

Windows Defender Security Center

Wraz z aktualizacją Creators Update (Redstone 2) użytkownicy Windows 10 otrzymają do dyspozycji nowe rozbudowane możliwości dbania o ochronę komputrera za pośrednictwem narzędzia o nazwie Windows Defender Security Center.

Windows Defender Security Center - główne cechy

Windows Defender Security Center to nowa aplikacja, która będzie centrum pozwalającym na łatwe zarządzanie różnymi dbającymi o bezpieczeństwo modułami. W sumie będzie ich pięć.

Virus & threat protection

Moduł Virus & threat protection dostarczy informacje na temat oprogramowania antywirusowego niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z Windows Defendera, czy innego zewnętrznego programu. W przypadku gdy ustali, że ten drugi "wygasł" i nie ma dostępu do aktualnych baz wirusów automatycznie uruchomi Defendera.

Device Performance & Health

Device Performance & Health dostarczy informacje o ostatnich aktualizacjach, sterownikach, akumulatorze i dostępnej przestrzeni na dane.

Firewall & Network Protection

Firewall & Network Protection dostarczy informacje na temat połączeń sieciowych i aktywnych ustawień Firewalla.

App & Browser Control

App & Browser Control zapewni kontrolę ustawień funkcji SmartScreen dla aplikacji oraz przeglądarek internetowych, co pozwoli na ostrzeżenie użytkownika przed zagrożeniami z sieci.

Family Options

Family Options to w zasadzie niezbędnik rodzica dbającego o bezpieczeństwo dziecka w sieci. Jest to bowiem panel zapewniający dostęp do funkcji kontroli rodzicielskiej.