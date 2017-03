Windows 10 z funkcją blokowania instalacji aplikacji Win32

Po instalacji aktualizacji Windows 10 Creators Update pojawi się możliwość konfiguracji systemu w taki sposób, aby pozwalał na instalację aplikacji pochodzących jedynie ze Sklepu Windows.

Windows 10 z funkcją blokowania instalacji aplikacji

System Windows 10 doczeka się zmian w zakresie instalacji aplikacji. Administrator będzie mógł w ustawieniach skorzystać z trzech trybów:

- pozwól na instalowanie aplikacji z każdego źródła

- preferuj aplikacje ze Sklepu Windows, lecz pozwalaj też na instalację aplikacji z innych źródeł

- pozwalaj na instalacje aplikacji jedynie ze Sklepu Windows

Większe bezpieczeństwo

Użytkownik Windows 10 chcąc zainstalować aplikację z innego źródła na komputerze z włączoną blokadą otrzyma stosowne powiadomienie oraz, gdy to możliwe, link do alternatywnej aplikacji dostępnej w Sklepie Windows. Rozwiązanie to przyczynić się ma do poprawy bezpieczeństwa komputera poprzez zablokowanie instalacji aplikacji z niewiadomych źródeł, co zwiększa ryzyko infekcji złośliwym kodem.

Kiedy nowe opcje zostaną udostępnione?

Może z nich już korzystać ta część uczestników programu Windows Insider, która zapisała się do aktualizacji w szybkim kręgu. Wszyscy użytkownicy Windows 10 otrzymają taką możliwość po instalacji aktualizacji Creators Update, która trafi na pierwsze komputery w kwietniu.