Windows XP i Vista bez wsparcia Blizzarda. W Diablo III już nie pogracie

Gry World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone oraz Heroes of the Storm jeszcze w 2017 roku przestaną działać na komputerach z systemami Windows XP i Vista.

Blizzard nie będzie już wspierać Windows XP i Vista Gracze spędzający czas przy grach Blizzarda i korzystający z komputerów pracujących pod kontrolą systemów Windows XP i Vista powinni rozważyć aktualizację do nowego OS-u. Dlaczego? Dlatego, że Blizzard wkrótce przestanie oferować dla nich wsparcie. "Od czasu Visty pojawiły się trzy kolejne wydania Windows. W tym momencie zdecydowana większość naszych odbiorców zdążyła przeprowadzić aktualizację do jednej z nowszych wersji" - tłumaczy swoją decyzję w wydanym komunikacie Blizzard. Zobacz również: Najciekawsze premiery, marzec 2017: cyfrowa rozrywka (gry, VR, VOD)

Gmail bez wsparcia dla Google Chrome 53. Użytkownicy XP namawiani do upgrade'u O jakich grach mówimy? Po zakończeniu wsparcia następujące gry nie będą mogły być już uruchamiane na komputerach korzystających ze starych wersji Windows: World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone oraz Heroes of the Storm. Czy można coś zrobić, aby dalej grać bez zmiany systemu? Tak. Gracz nie powinien aktualizować wspomnianych gier. Niestety w takim przypadku będzie musiał zapomnieć o trybie multiplayer oraz ewentualnych ulepszeniach wprowadzanych aktualizacjami. Kiedy oczekiwać zakończenia wsparcia? Blizzard zapowiedział, że proces zakończenia wsparcia dla XP i Visty rozpoczęty zostanie jeszcze w 2017 roku.