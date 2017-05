Wydajność i elegancja

MSI GS63 7RE to laptop zaprojektowany z myślą o dojrzałym graczu. Świadomy swoich oczekiwań nabywca doceni nie tylko doskonałą specyfikację komputera, lecz również kunszt, z jakim opracowano jego konstrukcję.

Laptop MSI GS63 7RE, chociaż wyceniany na 7300 zł, w katalogu producenta należy do średniej półki cenowej – droższe są modele z serii GT. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z niezwykle dopracowanym sprzętem, skierowanym do klienta klasy "premium". Dobór materiałów i podstawowe funkcje są niemal identyczne jak w tańszej serii GE, ale w tym wypadku producent postawił na dojrzalszą i bardziej stonowaną stylistykę.

Pierwsze wrażenie

Konstrukcja MSI GS63 7RE zachwyca gabarytami, ale nie chodzi tu jedynie o 15,6-calową matrycę. Kluczem jest obudowa o grubości 17,7 mm, przy masie komputera wynoszącej zaledwie 1,89 kg. Jak na laptop gamingowy to wynik rewelacyjny. Zewnętrzna i wewnętrzna część obudowy zostały wykonane z czarnego, szczotkowanego metalu. Ciekawostką jest podświetlany emblemat, którego twardość w skali Mohsa wynosi 8H (maksimum to 10). Został on pokryty szkłem Corning Glass i stanowi doskonały przykład dbałości o detale.

Specyfikacja

Na pokładzie testowanego laptopa odnajdujemy procesor Intel Core i7 siódmej generacji. Jest to czterordzeniowa, ośmiowątkowa jednostka i7-7700 HQ o taktowaniu 2,8 GHz. Wspiera ją 16 GB pamięci RAM DDR4-2400. Obraz jest wyświetlany z wykorzystaniem układu graficznego Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Specyfikację uzupełnia niezwykle wydajny dysk M.2 SSD Combo o pojemności 128 GB oraz nośnik talerzowy 1 TB. Takie połączenie zapewnia wydajność pozwalającą na uruchomienie wszystkich najnowszych gier. Większość dostępnych tytułów włączymy na najwyższych bądź wysokich ustawieniach graficznych bez obawy o znaczące spadki płynności. Za przykład może posłużyć komfortowa rozgrywka z "Rise of the Tomb Rider" w maksymalnych ustawieniach i zachowaniem framerate’y na poziomie 50 klatek na sekundę. W "Wiedźminie 3" w wysokich ustawieniach osiągnęliśmy 30 fps.

Technologiczna otoczka

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów gamingowych laptopów od MSI jest klawiatura. Została zaprojektowana we współpracy z doświadczoną marką SteelSeries. Oprócz specjalnego układu i nietypowej czcionki na klawiszach producent zadbał o trzystrefowe podświetlenie RGB LED. Użytkownik sam może zdefiniować kolory. Innym ciekawym dodatkiem jest możliwość zastosowania kilku profili pracy chłodzenia w ramach technologii SHIFT. Co ciekawe, układ chłodzący został oparty aż na trzech wentylatorach, efektywnie rozmieszczonych w niewielkiej obudowie. MSI jest pierwszym producentem, który zaimplementował w swoich laptopach gamingowych interfejs Thunderbolt 3. Dzięki niemu możliwe jest szeregowe podłączenie do laptopa dwóch monitorów 4K. Sumując zestaw dostępnych złączy, do komputera można podłączyć aż 3 monitory, wyświetlające niezależny obraz. Ukłonem producenta w stronę graczy jest również układ audio. Zastosowanie technologii Nahimic Audio Enhancer 2 pozwala na skuteczne symulowanie dźwięku 7.1 na bazie umieszczonych w laptopie głośników. Jeszcze lepiej prezentuje się obecność przetwornika DAC ESS Sabre, współpracującego z gniazdem słuchawkowym.

Podsumowanie

Laptop MSI GS63 7RE STEALTH PRO to atrakcyjna propozycja dla zamożniejszych entuzjastów cyfrowej rozrywki. Mamy do czynienia z dojrzałym komputerem o przemyślanej konstrukcji i wydajnej specyfikacji. Co ważne, wydajność idzie w parze z eleganckim wzornictwem, które nie ujęło nic z gamingowego charakteru urządzenia.