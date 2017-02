Z forum twórców Wiedźmina "wyciekły" dane 1.9 mln użytkowników

Baza użytkowników forum CD Projekt RED została zaatakowana przez hakerów blisko rok temu. Dopiero teraz jednak zaczęły wyciekać wykradzione informacje.

Forum twórców Wiedźmina zhakowane

Serwis Have I been Pwned? poinformował 31 stycznia, że na forum CD Projekt RED doszło do włamania i wycieku danych ok. 1,9 miliona użytkowników. Atak miał mieć miejsce w marcu 2016 roku.

Co dostało sie w ręce hakerów?

CD Projekt RED w grudniu 2016 roku informował na łamach forum, ze mogło dojść do wycieku. Dzisiaj oficjalnie to potwierdził. W ręce hakerów wpadły nazwy użytkowników, adresy e-mail i zaszyfrowane algorytmem MD5 hasła.

Zobacz również:

Czy użytkownicy forum powinni się bać?

CD Projekt RED twierdzi, że włamania dokonano do starej bazy danych, która nie była używana od roku. Podkreśla też, że hasła były zaszyfrowane, natomiast luka, którą wykorzystali hakerzy została załatana. Jednocześnie w myśl praktyk stosowanych przy tego typu wydarzeniach zachęca jednak użytkowników do zmiany hasła.

"Po tym wydarzeniu przeprowadziliśmy dodatkowe testy bezpieczeństwa i podwoimy nasze wysiłki, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości" - deklaruje polska firma.