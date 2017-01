Zakaz korzystania z SMS-ów i WhatsAppa przez pracowników Deutsche Banku

Pracownicy Deutsche Banku nie będą mogli korzystać z SMS-ów i komunikatorów. Ciekawe, czy podobne regulacje wprowadzą także inne banki?

Zaskakująca blokada Deutsche Banku

Według Bloomberga szefostwo Deutsche Banku podjęło zaskakującą decyzję dotyczącą służbowych telefonów komórkowych. Od marca wprowadzone mają być bowiem blokady na wysyłanie przez ich właścicieli wiadomości SMS oraz korzystanie z komunikatorów, czyli m.in. popularnego WhatsAppa.

Skąd ta decyzja?

Bloomberga twierdzi, że bank chce mieć lepszą kontrolę nad pracownikami (wiadomości SMS nie można archiwizować jak e-maili) i zapewnić większe bezpieczeństwo danych bankowych. To element odbudowy wizerunku Deutsche Banku nadszarpniętego w wyniku różnych nieprawnych działań, np. manipulowania stopami procentowymi, czy zniszczenia w 2012 roku bazy nagrań rozmów z klientami.

Tylne drzwi w WhatsAppie

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia na temat "tylnych drzwi" we wspomnianej aplikacji WhatsApp, które pozwalały pracownikom Facebooka na odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości. Wydaje się jednak, że nie ma to żadnego związku z decyzją Deutsche Banku. Za jakiś czas przekonamy się też, czy aby nie mamy tutaj do czynienia z nowym trendem, który obejmie także pracowników innych banków.