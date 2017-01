iPhone 8 konstrukcyjnie podobny do iPhone'a 4

iPhone 8 może dysponować obudową zbudowaną z dwóch tafli szkła oraz metalowej, bardzo wytrzymałej ramki.

iPhone - koniec z aluminiową obudową?

Firma Apple przyzwyczaiła nas do aluminiowych obudów iPhone'ów. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że przy smartfonie iPhone 8 zamierza zrezygnować z takiej konstrukcji powracając do połączenia stali i szkła.

Stal i szkło pozwoli się wyróżnić

Serwis DigiTimes opierając się na informacjach pozyskanych od uczestników tzw. łańcuszka dostaw dla Apple twierdzi, że zastosowana w iPhonie 8 ramka zostanie wykonana z bardzo wytrzymałej kutej stali nierdzewnej. Z przodu smartfona oraz z tyłu znajdzie się natomiast wzmocnione szkło, czyli będziemy mieli do czynienia z konstrukcją znaną z modeli iPhone 4 i iPhone 4S.

iPhone 8 - zalety zastosowania metalowej ramki

Obudowa aluminiowa to obecnie norma wśród flagowców. Powrót do opisanej konstrukcji pozwoliłby na stworzenie nowego wyróżniającego się designu. Kuta stal nierdzewna jako ramka oznacza też dla Apple zmniejszenie kosztów i czasu produkcji. Miejmy nadzieję, że pierwszy z tych elementów zostanie uwzględniony przez Apple w ustalaniu ceny.

iPhone 8 - kuta ramka i szklane plecki; czy to możliwe?

Wydaje się to możliwe. Jony Ive iPhone'a zapowiadał wcześniej iPhone'a wyglądającego jak tafla szkła, natomiast pojawiające się do tej pory spekulacje sugerują, że Apple zamierza umieścić przycisk Home i sensor Touch ID w ekranie (prawdopodobnie OLED), który będzie otoczony niewiarygodnie cienką ramką. Powrót do połączenia znanego z iPhone'a 4 powinien ułatwić osiągnięcie tego celu.

Co na to konsumenci?

Oczywiście dowiemy się tego po wynikach sprzedaży. Obecnie wydaje się jednak, że Apple taką konstrukcją wpisałoby się w oczekiwania konsumentów. Z zachwytem przyjęli oni bowiem cechujący się błyszczącym wykończeniem model jet black iPhone'a 7.