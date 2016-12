iPhone Ferrari - topowy smartfon Apple 2017 roku

Apple pracuje ponoć nad smartfonem iPhone, któremu nada kodowe oznaczenie Ferrari. Urządzenie to ma się cechować rewolucyjnymi zmianami konstrukcyjnymi.

iPhone - to już 10 lat

W 2017 roku firma Apple będzie obchodziła 10 rocznicę wprowadzenia na rynek pierwszego smartfona z linii iPhone. Trudno sobie wyobrazić, aby nie przygotowała z tego powodu czegoś wyjątkowego. Najnowsze spekulacje (Weibo) sugerują, że będzie to iPhone o kodowej nazwie...Ferrari.

Ferrari - zaskakujące oznaczenie

Już samo użycie słowa Ferrari wiele mówi ponieważ do tej pory kolejne iPhone'y (chyba tylko poza pierwszym iPhone'em) oznaczano kodem składającym się z litery i dwóch cyfr: np. dla iPhone'a 7 i iPhone 7 Plus były to kody D10 i D20. Apple chce więc tym samym podkreślić, że mamy do czynienia z naprawdę wyjątkowym projektem.

I tak faktycznie podobno ma być. iPhone "Ferrari" powinien cechować się bowiem rewolucyjnymi zmianami konstrukcyjnymi. Mowa tutaj o zastosowaniu podzielonej na dwie części płycie logicznej (ma pozwolić na wygospodarowanie dodatkowego miejsca) oraz wykorzystaniu wyświetlacza OLED. Taca karty SIM miałaby być przeniesiona na dół urządzenia pozwalając na wygospodarowanie dodatkowego miejsca w górnej części. Ponadto wspomina się o:

- bezprzewodowym ładowaniu

- skanerze linii papilarnych zintegrowanym z wyświetlaczem

Będą trzy iPhone'y ale bez iPhone'a 8?

To samo źródło twierdzi, że Apple zamierza wprowadzić do oferty modele noszące oznaczenia iPhone 7s i iPhone 7s Plus nie decydując się na sięgnięcie po oznaczenie iPhone 8. Nie ma jednak informacji jakie plany ma w tym zakresie w stosunku do modelu Ferrari.