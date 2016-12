Czyszczenie komputera - jak tego na pewno nie robić

Komputer się przegrzewa? Spróbuj go wyczyścić z nagromadzonego kurzu. Możesz to zrobić np. przy użyciu sprężonego powietrza. Uważaj jednak z tym produktem, ponieważ może on być w pewnych warunkach naprawdę niebezpieczny.

Czyszczenie komputera może być niebezpieczne Czyszczenie komputera PC należy przeprowadzać co pewien czas. Zbierający się w jego wnętrzu kurz może bowiem z czasem zapchać wentylatory i radiatory, co z kolei może doprowadzić do podwyższenia temperatury pracy a więc nawet do spalenia płyty głównej, czy procesora. Sprężone powietrze- uważajcie jak go używacie Jedna z metod polega na sięgnięciu po sprężone powietrze. Wbrew pozorom korzystanie z tego środka może być jednak niebezpieczne. Przekonał się o tym właśnie mieszkaniec Wrocławia, który czyszcząc komputer sprężonym powietrzem wywołał naprawdę potężny wybuch (doprowadził do uszkodzenia ściany zewnętrznej budynku). Zobacz również: Polska w ostatnich dniach awariami stoi. Przypadek? Jak to się stało? 18-latek czyścił komputer w łazience. Niestety nie wziął pod uwagę, że nie posiada ona wentylacji i doprowadził do wybuchu powietrza zgromadzonego w pomieszczeniu. Mężczyzna doznał obrażeń, ale na szczęście żyje. Nikomu innemu też nie stała się krzywda. Czyszczenie komputera sprężonym powietrzem - wentylacja jest taka ważna? Tak. Nazwa sprężone powietrze nieco nas bowiem tutaj wprowadza w błąd. Tak naprawdę mamy bowiem do czynienia ze skroplonym gazem. Sprężone powietrze - warto po nie sięgać? Oczywiście. To świetne narzędzie pozwalające na skuteczne usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń z bardzo delikatnych i trudno dostępnych elementów. Róbcie to jednak z głową pamiętając, żeby nie wykonywać tej czynności w takim warunkach jak wspomniany 18-latek.