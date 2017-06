Najlepsza nawigacja na Androida - warte uwagi darmowe i płatne aplikacje

Choć niemal każdy smartfon z systemem Android posiada Google Maps, to oprócz nich istnieją inne rozwiązania. Oto warte uwagi mapy na Androida dostępne zarówno w trybie online, jak i offline.

HERE WeGo

HERE WeGo czyli następca HERE Maps. Zdaniem wielu użytkowników jest to najlepsza nawigacja na Androida. Umożliwia wybór między trasami dla samochodów, rowerów, taksówek, transportu publicznego, itp., dobrze znajdując drogi do rzadziej uczęszczanych miejsc. Mapy można zapisywać w trybie offline. Duża zaleta to aktualizacja na żywo, co pomaga w uniknięciu korków czy innych utrudnień w ruchu. Ta darmowa nawigacja na Androida umożliwia korzystanie z nawigacji głosowej i wizualnej dla wybranego trybu podróży.

HERE WeGo

GPS Nawigacja i Mapy Sygic

GPS Nawigacja i Mapy Sygic to inna często chwalona nawigacja na Androida. Nie tylko ostrzega na żywo o zmianach w ruchu drogowym, ale podaje także dane dotyczące policyjnych radarów i fotoradarów. Wygodna opcja pozwala zasugerować miejsca parkingowe z informacjami o cenach i dostępności, ponadto na mapach pokazane są interesujące miejsca do odwiedzenia. Nawigacja na Androida offline jest możliwa dzięki mapom 3D od znanej doskonale firmy TomTom. Do dyspozycji kierowcy jest także dynamiczny asystent pasa ruchu i widok skrzyżowań, co pozwala na bardziej bezpieczną zmianę pasów. Kolejna zaleta to nawigacja dla pieszych.

GPS Nawigacja i Mapy Sygic

MapFactor GPS Navigation Maps

MapFactor GPS Navigation Maps to bezpłatna nawigacja na Androida, choć możliwe są w niej zakupy - jeśli chce się używać map TomTom. W przypadku wersji darmowej stosowane są mapy z OpenStreetMaps - ich zaletą są częste aktualizacje przez samych użytkowników. Co ważne, jest to kolejna nawigacja na Androida bez internetu - mapy pobierane są na urządzenie.Możliwe jest zaplanowanie trasy "od drzwi do drzwi", nawigacja ta posiada również te cechy, co i poprzednicy - asystenta pasa ruchu, bazę fotoradarów i inne udogodnienia. Jedyny minus to toporne wyszukiwanie adresu docelowego. W tym celu trzeba podać kolejno kraj, miasto, ulicę i dopiero na końcu jej numer.