Najlepsze darmowe (i niedrogie) gry dla dzieci na Androida, iPada i iPhone'a

Najlepsze gry i aplikacje dla dzieci na Androida, iPada i iPhone'a pozwolą ci zapewnić ukochanemu maluchowi świetną rozrywkę i jednocześnie korzystnie wpłyną na jego rozwój. Oto lista gier, które naszym zdaniem spełniają te wymagania.

AKTUALIZACJA

Aktualizując tekst postanowiliśmy dodać interesującą propozycję dla najmłodszych milusińskich. Jest to aplikacja nosząca tytuł "Duckie Deck Homemade Orchestra", która przeniesie dziecko do świata fascynujących dźwięków. Przykuwa ona wzrok kolorami i została tak zaprojektowana, aby malutkie paluszki dziecka bez problemu sobie z nią poradziły. Aplikacja oferuje dźwięki generowane przez przedmioty codziennego użytku działając tym samym mocno na wyobraźnię malutkiego gracza. Co ważne, w zabawie może również uczestniczyć rodzic (co z pewnością jest dodatkowym atutem), natomiast sama gra pozbawiona jest dodatkowych płatności i reklam.

Pobierz: Duckie Deck Homemade Orchestra dla Androida (cena: 5,99 zł)

Pobierz: Duckie Deck Homemade Orchestra dlaiOS (w przypadku tej platformy cena niestety wynosi aż 13,99 zł)

Mobilne platformy Android i iOS zapewniają dostęp do wielu gier, które bez obaw możesz udostępnić swoim dzieciom począwszy od tych najmłodszych, a kończąc na nastolatkach. Są to często edukacyjne pozycje, które pozytywnie wpłyną na ich rozwój. Poniżej znajdziesz zestaw naszych propozycji dla najmłodszych latorośli, z których przynajmniej część, mamy nadzieję, przypadnie ci i twoim pociechom do gustu.

Najlepsze gry dla dzieci

Najlepsze darmowe i niedrogie gry dla dzieci: LEGO Juniors Quest

Udając się w odwiedziny do rodziny nie będziesz raczej zabierał ze sobą klocków LEGO, które są być może ukochaną rozrywką twojej pociechy. Na szczęście w sklepach z aplikacjami znajdują się gry, które mogą jej przypaść do gustu. Mam tutaj na myśli serię gier LEGO System, wśród których znajdują się pozycje pozwalające m.in. pobawić się cyrkiem (LEGO Duplo Circus), pociągiem (LEGO Duplo Train), czy zamienić się w konstruktora różnego rodzaju pojazdów i figurek (LEGO Juniors Create & Cruise). Są też jednak takie pozycje jak LEGO Juniors Quest (dzieci 4-7 lat), które wymagają od dziecka więcej zaangażowania. Mamy bowiem tutaj do czynienia z opartą na fabule pozycją wymagającą od dziecka wykonania pewnego zadania (złapanie rabusia, który uciekł z więzienia i odnalezienie zaginionego kotka pewnej dziewczynki).

Gry LEGO przeznaczone są dla dzieci w wieku od ok. 2 do 7 lat, chociaż przeglądając na Google Play wpisy graczy można przekonać się, że często sięgają po nie także dzieci znacznie starsze, mające ok. 10-12 lat. Można je pobrać za darmo. Co więcej, nie zawierają one linków do witryn internetowych, reklam innych firm, jak też nie pozwalają na zakupy z poziomu aplikacji.

Pobierz: LEGO Juniors Quest dla Androida (4.0 lub nowszy, gra zajmuje ok 100 MB)

Pobierz: LEGO Juniors Quest dla iOS (iOS 6.0 lub nowszy, gra zajmuje aż 363 MB)