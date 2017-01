Skiller SGM1 – profesjonalna mysz dla graczy od Sharkoon

Sharkoon Skiller SGM1 jest przykładem gadżetu dla graczy, który na pierwszy rzut oka posiada to, co mieć powinien: klimatyczny wygląd, odpowiednio dużą liczbę dodatkowych, programowalnych klawiszy czy dokładną regulację czułości oraz wagi. Jak jednak sprawdza się przy dłuższym użytkowaniu podczas grania oraz… „zwykłego” użytkowania?

Od razu po wyjęciu z pudełka, Skiller sprawia naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Nie dość, że myszka prezentuje się klimatycznie (na co składają się m. in. ledowe podświetlenia logotypu, scrolla oraz dodatkowych przycisków) to jeszcze sam kształt został zaprojektowany z myślą o ergonomii użytkowania. Innymi słowy: sprzęt dobrze wpasowuje się w kształt dłoni, która naturalnie zamyka się na myszce. Co za tym idzie, długotrwałe korzystanie z tego urządzenia nie wymaga praktycznie żadnej dodatkowej energii. Dłoń się nie męczy, nadgarstek odpoczywa, a my cieszymy się rozrywką. Warto także wspomnieć o tym, że Sharkoon Skiller SGM1 został zaprojektowany zarówno z myślą o praworęcznych jak i leworęcznych użytkownikach.

Zaprogramuj swoją mysz

Tym, co rzuca się w oczy już na starcie jest także liczba dodatkowych przycisków. SGM1 ma ich dokładnie 5. Razem z dwoma na górze (standardowo odpowiadającymi za regulację czułości) oraz scrollem (działającym w czterech kierunkach), daje nam to możliwość zaprogramowania 12, niezależnych od siebie, funkcji w grze. Jest to ogromny plus tego sprzętu, bowiem taka liczba nie jest standardem nawet w myszkach z najwyższej półki przeznaczonych dla graczy.

Warto na chwilę zatrzymać się przy regulacji czułości. Myszka standardowo umożliwia nam na szybkie wybranie jednego z siedmiu jej poziomów (DPI: 10,800; 8,200; 5,200; 3,600; 2,400; 1,600 oraz 800), a o aktualnie wybranej opcji informuje nas podświetlenie LED. Osobiście uważam tę funkcję za pomocną – dostosowanie tej zmiennej do własnych preferencji zajmuje bowiem 2-3 sekundy i nie irytuje nawet w momencie, gdy co chwilę musimy przełączać się pomiędzy aktywnościami wymagającymi innej wartości (co i tak zdarza się raczej rzadko). Pomocny jest także scroll działający w czterech kierunkach. Tę funkcję docenimy nawet w aplikacjach biurowych.

Ciężarki dla wymagających

Z funkcji dodatkowych warto wymienić chociażby możliwość regulacji ciężkości myszki. Służą do tego wyjmowane ciężarki. Jest ich dokładnie 6, z czego każdy waży po 4 gramy. W każdym momencie, czyli zarówno wtedy jak myszka jest wyłączona jak i wtedy, gdy aktualnie gramy, możemy wyjąć lub dodać odpowiednią liczbę obciążników i dostosować wagę Skillera do naszych, indywidualnych potrzeb.

Wątpliwości nie pozostawia także jakość wykonania: wytrzymałe przełączniki Omron, prawie dwumetrowy pleciony kabel czy wbudowana pamięć wewnętrzna umożliwiająca tworzenie profili np. w zależności od gry.

Sharkoon Skiller SGM1 to także średnia półka cenowa, jeśli chodzi o myszki dedykowane dla graczy. Można ją nabyć już za 189 PLN.

Specyfikacja: