1/4 Polaków chce pracować w IT. Poznaliśmy przyczyny takich decyzji

Firma Evolution, która zajmuje się tworzeniem oraz dystrybucją oprogramowania do gier online przeprowadziła badania, które wskazują, dlaczego Polacy chcą pracować w branży IT.

Branża IT jest jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Firma Evolution, która zajmuje się tworzeniem oraz dystrybucją oprogramowania dla gier online postanowiła przeprowadzić badania, które wskażą, jakie są preferencje Polaków na tym polu.

Okazuje się, że prawie 1/4 dorosłych Polek i Polaków na pytanie, czy chciałaby pracować w IT odpowiada wprost, że tak. Bardzo ciekawe są także oczekiwania naszych rodaków co do tej branży. Przede wszystkim jest to wizja atrakcyjnych zarobków, elastyczny czas pracy, którą można wykonywać z dowolnego miejsca na Ziemi oraz dobra atmosfera w zespole. Polacy także chcą uczestniczyć w ciekawych projektach oraz mieć możliwość nieustannego rozwoju osobistego.

Konrad Brominski, Senior HR Manager z Evolution tak skomentował wyniki badania:

To pokazuje z jak dużym potencjałem mamy do czynienia na polskim rynku, gdzie już w tym roku otworzymy swoje centrum inżynieryjne i docelowo zatrudnimy w nim 200 pracowników. Dodam, że w ciągu kilku miesięcy ⅓ stanowisk z tej puli została już obsadzona. Polscy pracownicy dali się poznać firmie Evolution, jako wysoko wykwalifikowani specjaliści znający Scalę, JavaScript, TypeScript i QA, które stanowią stack technologiczny naszej firmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, dlatego cały czas szukamy nowych talentów w Polsce. Poza tym, że zatrudniamy głównie doświadczonych inżynierów, dajemy szansę również tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę w IT. Dlatego też organizujemy darmowe bootcampy przygotowawcze dla wszystkich programistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Scali, ale także TypeScript i zacząć swoją karierę w branży. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na zatrudnienie u nas.

Bardzo ciekawe są także wyniki badania, które wskazują w jakich obszarach IT chcieliby pracować Polacy. 30,17 % ankietowanych wskazało testowanie oprogramowania, na drugim znalazło się programowanie ( 18,60 %). Podium zamyka obsługa IT, którą wskazało 11,16 % badanych. Warto też wspomnieć, że ponad 34 % ankietowanych powiedziało, że aktywnie rozwija swoje kompetencje w sektorze IT biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz czytając fachowe media.

Jacek Mrzygłód, EB & Comms Lead, Poland z Evolution powiedział:

Bez względu na to, jaką konkretnie dziedzinę w obszarze IT wybiera dana osoba, ważne jest, by na swojej drodze zawodowej spotkała odpowiednich ludzi. My w Evolution stawiamy na dzielenie się wiedzą i pracę zespołową, co pozwala naszym pracownikom rozwijać się na najwyższym poziomie, często w bardzo unikatowych obszarach. Każda firma, która tak jak nasza, wykorzystuje na co dzień innowacyjne technologie i rozwiązania, powinna postawić na takie podejście. Dzięki temu nasi pracownicy mogą liczyć na własnych mentorów, których znajdą w szeregach naszej firmy, a którzy chętnie podzielą się z nimi swoją bogatą wiedzą. Widzimy, że specjaliści z Polski doceniają takie podejście, bo nasze doświadczenie pokazuje nam, że inżynierowie znad Wisły, mimo że mają bardzo dobre wykształcenie, cały czas chcą podnosić swoje kompetencje.

