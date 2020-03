10 GB darmowego internetu od Play w ramach akcji #zostańwdomu

Kolejna promocyjna usługa w sieci Play. Tym razem 10 GB dodatkowego transferu dla abonentów indywidualnych i biznesowych. W jaki sposób odebrać bezpłatny pakiet?

Wiele sieci komórkowych wspiera działanie na rzecz pozostania w domu w czasie trwającej epidemii. Do społecznej akcji #zostanwdomu dołącza się także firma Play, która oferuje użytkownikom dodatkowy transfer danych za darmo. Celem operatora jest pomoc w obecnej sytuacji – ułatwienie kontaktu z najbliższymi i sprawny dostęp do najświeższych informacji. Do tego wiele osób pracuje i uczy się zdalnie. Dlatego każdy dodatkowy transfer internetu na z pewnością okaże się przydatny.

Jak otrzymać bezpłatne 10 GB?

Z oferty mogą skorzystać klienci ofert abonamentowych – zarówno indywidualni, jak i biznesowi. Każdy może odebrać 10 GB dodatkowego transferu, logując się na swoje konto w aplikacji Play24. Następnie należy przejść do sekcji „Pakiety” i wybrać nową, dostępną opcję. Po zatwierdzeniu, użytkownik zostanie poinformowany o przyznaniu pakietu powiadomieniami lub SMS-em. Ofertę można uruchomić również przez stronę internetową operatora 24.play.pl w zakładce „Usługi i pakiety”.

Promocja trwa do 31 marca 2020 r. i jest ważna przez 14 dni od momentu aktywacji.

Warto zapoznać się także z pozostałymi ofertami sieci komórkowej Play, gdzie można zdobyć Samsunga Galaxy A10 za 1 zł.