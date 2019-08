10 aspektów, w których komputery Mac są lepsze od PC

Obie platformy posiadają swoje wady i zalety. Dziś przedstawiamy dziesięć powodów, dla których komputery Mac są lepsze od odpowiedników z Windowsem.

Spis treści

Na rynku komputerów osobistych istnieją trzy systemy operacyjne: najpopularniejszy Windows od Microsoftu, macOS (wcześniej OS X) od Apple oraz darmowe dystrybucje Linux'a. Wszystkie te systemy dostępne są na rynku od wielu lat i z czasem znacznie się zmieniły.

Źródło: macworld

Niezależnie od tego, z którego systemu operacyjnego korzystamy komputery osobiste służą do wykonywania takich samych czynności, jak przeglądanie sieci, praca biurowa, rozrywka, obróbka foto/wideo i wiele więcej. Różnić może się nieco sposób ich wykonywania i wygląd interfejsu. Dodatkowo użytkownicy określonych platform zawsze uważają, że ich system jest najlepszy, dzięki czemu wywołują w sieci niemałe poruszenie.

W dzisiejszym artykule przedstawiamy dziesięć powodów, dla których mało popularny w Polsce system operacyjny macOS może być lepszy od Windowsa.

Porównując obie platformy należy pamiętać, że zarówno komputery Mac, jak i popularne pecety to te same komputery PC, które różnią się jedynie wyglądem i oprogramowaniem. Nowoczesne komputery PC oraz Mac korzystają z takich samych architektur i procesorów, które dostarczane są przez Intel'a lub AMD. Dodatkowo system Windows można bez problemu zainstalować na komputerze Mac. Da się tę procedurę przeprowadzić również w drugą stronę, ale jest to dużo bardziej problematyczny proces.

Przed przejściem do samego porównania należy zaznaczyć, że patrząc na system macOS trzeba brać pod uwagę cały sprzęt, który świetnie z nim współpracuje. W przypadku Windowsa nie wszystko działa idealnie ze względu na niesamowicie wielką gamę urządzeń, które pracują pod jego kontrlą, co jest wielką zaletą systemu od Microsoftu.

Nasze spostrzeżenia wynikają z wieloletniego korzystania zarówno z Windows'a, jak i z macOS. W przyszłości pojawi się drugi artykuł z serii, który pokaże dziesięć rzeczy, w których Windows jest lepszy od macOS.

Komfort użytkowania

System operacyjny macOS jest integralną częścią komputerów Mac. Jego największą zaletą jest prostota użycia i interfejs, którego działanie jest identyczne od wielu lat. Decydując się na komputer od Apple nie trzeba się martwić, że nagle któryś z elementów zniknie tak, jak w przypadku Windows'a 8 od Microsoftu, w którym zabrakło klasycznego menu Start. Dodatkowo wszystkie elementy idealnie ze sobą współgrają wizualnie, czego również nie można powiedzieć o systemie od Microsoftu, w którym można znaleźć wiele elementów wyglądających, jakby były przeniesione z Windows'a XP np. Panel Sterowania.

Źródło: macworld

macOS jest bardzo prosty w użyciu i stabilny. Nie posiada co prawda obsługi za pomocą dotyku, ale przy wykorzystaniu gestów można szybko poruszać się w obrębie całego systemu operacyjnego. System operacyjny aktualizowany jest raz do roku (na jesieni). Darmowe aktualizacje wprowadzają nowe funkcjonalności, ale jednocześnie daleko im do tak drastycznych zmian, jakie czasami wprowadza Microsoft.

W obrębie systemu operacyjnego można znaleźć wiele ciekawych opcji, których natywnie nie było lub nadal nie ma w systemie Windows, jak na przykład grupowanie plików według typu pliku na pulpicie lub rozbudowane narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu/nagrywania ekranu.

Rewelacyjna integracja z iOS i iPad OS za pomocą Handoff, Continuity i Sidecar

Wraz z wprowadzeniem na rynek systemu OS X Yosemite w 2015 roku Apple znacząco zwiększyło integrację iOS z systemem OS X (obecnie macOS). Dzięki funkcji Handoff możliwe jest kontynuowanie pracy z aplikacjami systemowymi na komputerze Mac lub innym urządzeniu z iOS/iPad OS. Przykładowo korzystając z Safari na telefonie iPhone podchodząc do Mac'a pojawi się na nim ikona, która pozwoli na otwarcie przeglądanej na smartfonie strony na komputerze Mac. Cała synchronizacja odbywa się natychmiast i nigdy nie zdarzyło nam się, aby coś nie działało.

Źródło: macworld

Na komputerze Mac można znaleźć wiele aplikacji znanych z systemu iOS takich, jak Wiadomości, FaceTime, Notatki i Zdjęcia. Wiele aplikacji jest takich samych, jak na telefonach iPhone, a teraz za pomocą nowego rozwiązania Marzipan na komputerach Mac powinno pojawić się jeszcze więcej popularnych aplikacji z iOS.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że iPhone i Mac połączone za pomocą jednego konta Apple ID pozwalają użytkownikowi na odbieranie/wykonywanie połączeń oraz odbieranie/wysyłanie wiadomości SMS/iMessage za pomocą dowolnego urządzenie. Wysyłanie SMS'ów z komputera bywa naprawdę wygodne.

Nowy system macOS Catalina, który pojawi się na komputerach Mac jesienią tego roku wprowadzi kolejną funkcję, która zwiększy integrację pomiędzy urządzeniami od Apple. Mowa o Sidecar, dzięki któremu iPad będzie mógł stać się dodatkowym wyświetlaczem dla komputera Mac. Połączenie może odbywać się przewodowo lub bezprzewodowo, a iPad poza pełnieniem funkcji drugiego wyświetlacza może być także tabletem graficznym.

Ilość sprzętu do wyboru

Początkowo może zabrzmieć to jak wada i dla części użytkowników z pewnością nią będzie, ale dopracowanie systemu macOS polega na dostosowaniu go do ściśle określonej ilości komputerów. Apple oferuje pięć różnych rodzajów komputerów: ultrabook'i MacBook Air, wydajniejsze komputery przenośne MacBook Pro, komputery All-in-one iMac i iMac Pro, mini komputer Mac mini oraz najwydajniejszy w gamie komputer - Mac Pro.

Źródło: apple

W świecie komputerów PC z Windowsem producentów jest niezliczona ilość. Każdy z nich posiada inną wizję na stworzenie komputera, a jedyną cechą, która łączy poszczególne urządzenie to system operacyjny Windows. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, ponieważ na rynku dostępne są zarówno tanie, jak i drogie konstrukcje z Windowsem, ale z drugiej strony tak ogromna ilość urządzeń z Windowsem jest utrapieniem dla samego Microsoftu. Problemy z aktualizacjami i sterownikami są na porządku dziennym. Nawet Microsoft posiada problem z własnymi urządzeniami z serii Surface. Ostatnio ze względu na problemy z grafiką konieczne było wycofanie aktualizacji dla flagowego laptopa Surface Book 2.

Ponieważ komputery PC z Windowsem pochodzą od wielu producentów na rynku dostępnych jest tyle różnego rodzaju konstrukcji od nettopów po super wydajne komputery do gier. Warto zauważyć, że po dokładnej analizie rynku komputerów PC okazuje się, że Apple jest czwartym co do wielkości producentem tego typu urządzeń na świecie. Przed nim plasują się Lenovo, HP oraz Dell.

Bezpieczeństwo

Ze względu na znacznie mniejszą ilość urządzeń oraz zamknięty charakter system macOS jest bardziej bezpieczny od Windowsa. Od lat użytkownicy komputerów Mac żyją w przekonaniu, że ich komputer jest bezpieczny. Nie jest to prawdą, ale faktem jest, że komputery Mac są mniej podatne na wszelkiego rodzaju ataki i wirusy.

Nieustannie okazuje się, że komputery Mac cierpią z powodu rożnego rodzaju ataków, ale jest ich znanie mniej, niż w przypadku Windowsa. Sytuacja jest jednak dynamiczna i bardzo gwałtownie się zmienia. Rośnie również liczba ataków internetowych. W chwili obecnej Mac jest nadal najbezpieczniejszą platformą, ale w przyszłości może się to zmienić.

Źródło: apple

Niezależnie od systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik polecamy zainstalowanie dodatkowego oprogramowania antywirusowego.

Dołączone oprogramowanie

Komputery Mac dostarczane są z wieloma bardzo użytecznymi aplikacjami, które zwiększają funkcjonalność systemu. Większość z nich jest darmowa. Niektóre z nich są preinstalowane jako integralna część systemu operacyjnego, a resztę można w łatwy sposób pobrać z App Store.

Od razu po uruchomieniu komputery Mac posiadają zainstalowane takie programy, jak Zdjęcia, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, FaceTime, Mapy o wiele innych. Taki zestaw pozwala w łatwy sposób edytować zdjęcia, tworzyć filmu lub muzykę i zajmować się pracą biurową od razu po wyjęciu z pudełka, co dla wielu mniej zaawansowanych użytkowników będzie dużą zaletą.

Źródło: macworld

Wraz z systemem macOS Catalina firma Apple zdecydowała się również na istotne ulepszenia w zakresie multimediów. Przestarzały program iTunes został zastąpiony trzema nowymi aplikacjami, które są doskonale znane posiadaczom systemu iOS. Mowa o Apple Music, Apple TV i Podcastach. Synchronizacja urządzeń z systemem iOS odbywać się będzie z poziomu Findera.

Komputery Mac oferują również dostęp do Mac App Store - sklepu z aplikacjami, który umożliwia w prosty i bezpieczny sposób zainstalować jeszcze więcej użytecznych programów. Komputery Mac kompatybilne są również z oprogramowaniem Microsoft Office, więc nie ma problemu z instalacją programów takich, jak Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook.

Trzeba zwrócić również uwagę na to, że w przypadku komputerów Mac cały proces instalacji dodatkowego oprogramowania pobranego z sieci wygląda nieco inaczej, niż w przypadku Windowsa. Wystarczy przeciągnąć pobrany instalator do aplikacji w Finder, a program sam się zainstaluje. Wystarczy wpisać hasło użytkownika, aby proces się rozpoczął.

Nie do przecenienia jest również narzędzie do wykonywania kopii zapasowych Time Machine, które potrafi odtworzyć komputer Mac po awarii z otwartymi przez użytkownika aplikacjami. Również migracja na nowszy komputer jest banalnie prosta. Time Machine potrafi przywrócić wszystkie elementy systemu od ustawień, przez tapetę, aż po pliki oraz wszystkie aplikacji. Zupełnie, jakby użytkownik przełożył dysk ze starego komputera do nowego.

Jeżeli użytkownik potrzebuje skorzystać z systemu operacyjnego Windows może go zainstalować przy pomocy wbudowanego narzędzia Boot Camp, które poprowadzi go przez cały proces tworzenia instalatora, pobierania sterowników oraz instalacji systemu.

Jakość wykonania

Nie da się zaprzeczyć, że komputery Mac są drogie. Widoczne jest to szczególnie w Polsce, gdzie przewalutowanie Apple nie jest szczególnie atrakcyjne dla użytkowników. Również dlatego komputery od Apple nie są tak popularne, jak konstrukcje z Windowsem. Da się dużo taniej kupić komputer o podobnych parametrach technicznych, ale nie można pomijać jakości wykonania. W tej kwestii Apple jest bezkompromisowe, a komputery Mac są rewelacyjne wykonane.

Źródło: apple

Każdy komputer od najmniejszego Mac'a mini przez MacBook'i, aż do Mac'a Pro wykonany jest z najwyższej jakości materiałów oraz z wielką starannością. Apple dba o każdy szczegół, a komputery Mac są obecnie jednymi z najładniejszych urządzeń na rynku.

Zoptymalizowane komponenty

Każdy komponent użyty do budowy komputera Mac jest zoptymalizowany pod kątem wydajności i zużycia energii. Apple nie stosuje już co prawda własnych procesorów, ale ma duży wpływ na to, jakie podzespoły są umieszczane w komputerach Mac. Posiadają one układy Intel'a, które najczęściej nie są stosowane w innych komputerach PC i są budowane na zamówienie Apple. Firma po skompletowaniu wszystkich podzespołów przystępuje do optymalizacji oprogramowania, aby jak najbardziej efektownie wykorzystać dostępną moc obliczeniową. To z tego powodu aktualizacje oprogramowania sprzętowego często w znaczący sposób poprawiają działanie niektórych elementów i zwiększają czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Źródło: macworld

Niestety rozwiązanie to ma również potężną wadę. Ze względu na charakterystyczne podzespoły oraz sposób budowy nie są one łatwe do wymiany, a w wielu przypadkach jest to w ogóle nie możliwe. Aby odchudzić obudowę i zoptymalizować sposób działania systemu Apple ograniczyło możliwość rozbudowy komputerów Mac przez użytkowników. Nawet, jeżeli jest to możliwe to cały proces jest bardzo skomplikowany. Na przykład aby wymienić pamięć RAM w najnowszym modelu Mac'a mini trzeba wyjąć z obudowy niemalże wszystkie podzespoły.

Fani komputerów PC na każdym możliwym kroku podkreślają, że komputery Mac nie mogą być rozbudowywane przez użytkownika. Często mają oni rację. Zdarza się, że jedynym sposobem na rozbudowę komputer od Apple jest zamówienie specjalnej konfiguracji na etapie zakupu. Komputery stacjonarne umożliwiają wymianę pamięci RAM oraz dysku, ale nie polecamy wykonywać tych czynności w domu. MacBook'i od wielu lat posiadają pamięć wlutowaną na płytę główną, a dyski SSD budowane są specjalnie na zamówienie, co powoduje, że ich wymiana jest nieopłacalna.

W przypadku, gdy użytkownik chce mieć możliwość dostosowania komputera do własnych potrzeb powinien zdecydować się na komputer PC. Niestety jednym z negatywnych skutków modernizacji podzespołów komputera są problemy z kompatybilnością oraz działaniem sterowników, z którymi trzeba się zmierzyć.

W przypadku komputerów Mac użytkownicy nie muszą pamiętać o sterownikach, ponieważ wszystkie wgrane są do systemu macOS. Podłączenie drukarki lub aparatu fotograficznego nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

Jedne z najlepszych wyświetlaczy na rynku

Nie da się zaprzeczyć, że Apple jako jedna z pierwszych firm zaoferowała ekrany o większej rozdzielczości. Wyświetlacze Retina pojawiły się w MacBook'u Pro w 2012 roku i stopniowo zostały użyte również w innych modelach komputerów Mac. Obecnie każdy sprzedawany komputer Apple z wbudowanym ekranem posiada wyświetlacz typu Retina. Wyjątkiem jest podstawowa konfiguracja 21,5 calowego iMac'a, która oferuje panel o rozdzielczości Full HD.

Wyświetlacze od Apple oferują bardzo dobrą jakość obrazu. Niektóre modele posiadają również technologię True Tone, która dopasowuje temperaturę barwową wyświetlacza do warunków oświetleniowych, jakie panują w danym pomieszczeniu.

Serwis

Apple nie oferuje w Polsce własnego serwisu i korzysta z usług wykwalifikowanych firm, które posiadają stosowne certyfikaty. Firma dba również o ten aspekt. Większość napraw serwisowych kończy się po 1-3 dniach roboczych. Dodatkowo każdy produkt objęty jest 90 dniowym bezpłatnym okresem wsparcia technicznego.

Gwarancja producenta to niestety zaledwie 12 miesięcy.

Zwracamy uwagę na duże możliwości identyfikacji problemu za pomocą kontaktu telefonicznego. Apple posiada zaawansowane narzędzia diagnostyczne, które na odległość potrafią wskazać czy urządzenie faktycznie powinno trafić do serwisu.

Firma oferuje również różnego rodzaju programy naprawcze którym podlegają również komputery nie posiadające już gwarancji producenta. Mowa na przykład o darmowej wymianie awaryjnej klawiatury motylkowej.

Zadowolenie użytkowników

Komputery od Apple są drogie i mają wiele wad. Ich wydajność jest niższa od komputerów PC sprzedawanych w podobnej cenie, a gwarancja krótsza. Mimo tego komputery Mac nadal świetnie się sprzedają i nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się szybko zmienić.

Źródło: macworld

Najbardziej przekonywującym argumentem jest informacja, że większość użytkowników, która zdecydowała się na zakup komputera od Apple jest z niego zadowolona i nie żałuje zakupu.