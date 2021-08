10 dolarów od Amazona za twoje odciski palców

Dobry deal? Zniżka na Amazonie za dobrowolne przekazanie danych biometrycznych. Niektórzy są chętni, choć nie wiedzą, co może się stać...

Jeśli zarejestrujesz swoje dane biometryczne w Amazon One, otrzymasz 10 dolarów (czyli niecałe 40 zł) na zakupy. Czy to wystarczająca nagroda za odcisk dłoni i powierzenie danych, które nie wiadomo w jaki sposób zostaną wykorzystane w przyszłości?

Amazon One umożliwia łatwiejsze płatności w sklepach, bez użycia karty czy telefonu. Oczywiście dla niektórych jest to bardzo wygodne: wystarczy, że klient położy rękę na skanerze, a pieniądze zostaną odliczone automatycznie. Przed pomyłkami ma chronić rozpoznawanie linii, grzbietów i żył. Na razie opcja jest dostępna w 50 lokalizacjach w USA, w tym w sklepach Whole Food i Amazon Go, ale nie każdy chce z niej korzystać.

Krytycy twierdzą, że technologia jest niepotrzebna, stanowi potencjalne zagrożenie, a podobne korzyści zapewniają bezdotykowe karty płatnicze. Badacz ds. bezpieczeństwa z University of Oxford, Reuben Binns tłumaczy:

Zaletą [odcisku dłoni] jest to, że jest cały czas na tobie, nie można go stracić, ale jest to również wada, ponieważ nie można go zmienić. Nie możesz zmienić swojej dłoni, tak jak zmieniasz hasło lub inne tokeny identyfikacyjne.

Wiele osób wyraziło również obawy dotyczące gromadzenia danych i zwraca uwagę na poprzednie działania Amazona, który np. sprzedawał algorytmy rozpoznawania twarzy i rozszerzał sieć kamer monitoringu domowego. Nowa funkcja potencjalnie pozwoli firmie na śledzenie ludzi w większej ilości obiektów.

Źródło: theverge.com