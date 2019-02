10 funkcji Samsunga Galaxy S10, S10+ i S10e, które nas zaskoczyły

Okazuje się, że nie o wszystkich funkcjach wiedzieliśmy przed premierą.

Po długim czasie plotek i przecieków Samsung oficjalnie zaprezentował flagowe modele na rok 2019. Większość przecieków się potwierdziło. Zaprezentowano trzy urządzenia z serii Galaxy S10: podstawowego S10e, S10 oraz większą wersję S10+.

Oto szybki przegląd ich specyfikacji

S10e

Wymiary: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

Wyświetlacz: 5,8-calowy OLED, Full HD+

Procesor: Samsung Exynos 9820 wykonany w procesie technologicznym 7 nm

Pamięć RAM: 6GB/8GB

Pamięć masowa: 128 GB/256 GB

Tylna kamera: 16 MP, f/2,2 + 12 MP, f/1,5, OIS

Kamera przednia: 10MP, f/1,9, OIS

Bateria: 3 100mAh

Cena wywoławcza: 3299 zł

S10

Wymiary: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm

Wyświetlacz: 6,1 cala, OLED, Wide Quad HD+

Procesor: Samsung Exynos 9820 wykonany w procesie technologicznym 7 nm

Pamięć RAM: 8GB

Pamięć masowa: 128 GB/512 GB

Tylna kamera: 16 MP, f/2,2 + 12 MP, f/1,5, OIS + zoom 12 MP 2x, f/2,4, OIS

Kamera przednia: 10MP, f/1,9, OIS

Bateria: 3 400mAh

Cena wywoławcza: 3949 zł

S10+

Wymiary: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm

Wyświetlacz: 6,4-calowy, OLED, Wide Quad HD+

Procesor: Snapdragon 855

Pamięć RAM: 8GB/12GB

Pamięć masowa: 128GB/512GBB/1TB

Tylna kamera: 16 MP, f/2,2 + 12 MP, f/1,5, OIS + zoom 12 MP 2x, f/2,4, OIS

Kamera przednia: 10MP, f/1,9, OIS + 8MP, f/2,2 (dla efektu Bokeh)

Bateria: 4 100mAh

Cena wywoławcza: 4399 zł

Nawet pomimo dużych przecieków przed premierą Samsungowi udało się utrzymać kilka sekretów w tajemnicy.

Model z 5G

Model z 5G był niespodzianką podczas prezentacji flagowych modeli. To najwyższy model wyposażony w ekran o przekątnej 6,7 cala oraz poczwórny aparat główny z wsparciem AR. Wyposażono go także w 8GB pamięci RAM oraz 256GB pamięci masowej. Do sprzedaży smartfon trafi latem 2019 roku i będzie dostępny u wybranych operatorów. Prawdopodobnie nie będzie dostępny w Polsce.

Ramki w Galaxy S10e są grubsze niż w innych modelach

Rozpoznawanie twarzy nadal nie jest w pełni bezpieczne

Samsung nadal nie zastosował rozpoznawania twarzy w żadnym z modeli Galaxy S10 z wyłączeniem modelu z modemem 5G. Okazuje się że koreański producent nadal nie jest przekonany o całkowitym bezpieczeństwie tej metody uwierzytelniania i zastosował czytnik linii papilarnych ukryty w ekranie urządzenia.

Nowy system chłodzenia w S10+

Podczas gdy mniejsze modele Galaxy S10e oraz S10 posiadają standardowe chłodzenie w największym modelu S10+ zastosowano specjalną komorę wypełnioną parą, aby utrzymać temperaturę urządzenia na optymalnym poziomie. Nie jest to funkcja, którą jesteśmy w stanie zobaczyć, ale jej istnieje prawdopodobnie docenimy podczas intensywnej eksploatacji, szczególnie latem.

Wireless PowerShare dostępne jest w każdym modelu

Z licznych przecieków wiedzieliśmy, że Galaxy S10 będzie posiadał funkcję bezprzewodowego ładowania innych urządzeń w standardzie Qi, ale nie wiedzieliśmy, że wszystkie trzy modele Galaxy S10 dostaną tą funkcję. Podczas gdy inni producenci rezerwują nowe standardy i funkcje w zakresie ładowania urządzeń Samsung nie ograniczył możliwości najtańszego S10e w tym zakresie.

S10+ ma duży ekran najwyższej jakości, ale duży otwór w nim pozostawia wiele do życzenia

Selfie I filmy z przedniej kamery w 4K

Przednia kamera w smartfonach nie jest zwykle najwyższej jakości, ale Samsung poprawił ją w dużym stopniu względem poprzedniego modelu. Galaxy S9 posiadał standardową kamerę HD o rozdzielczości 8 Mp, podczas gdy S10 posiada kamerę UHD 10 Mp, a model S10+ dwie kamery przednie (jedna dla efektu Bokeh). Oznacza to znaczny wzrost jakości fotografii i filmów wykonanych za pomocą przednich kamer w Galaxy S10.

S10 w różowym kolorze

Galaxy S10 dostępny będzie w standardowych wersjach kolorystycznych takich jak Ceramic White, Prism Green, Prism White, Prism Black, Ceramic Black i Canary Yellow (wyłącznie w S10e) oraz unikatowym kolorze różowym. Kolor ten nazwany został przez Samsunga Flamingo Pink i dostępny będzie jedynie na wybranych rynkach i w ograniczonej ilości. Nie wiadomo nic na temat debiutu tej wersji kolorystycznej w Polsce.

S10 w kolorze Flamingo Pink

Czytnik linii papilarnych w ekranie wykorzystuje fale dźwiękowe

Od dłuższego czasu przewidywaliśmy, że Samsung zastosuje czytnik linii papilarnych w ekranie. Nie do końca wiadomo było, w jakiej technologii zostanie on wykonany. Dziś już wiemy, że Galaxy S10 w przeciwieństwie do innych smartfonów (OnePlus 6T wykorzystuje czujnik optyczny) wykorzystuje fale dźwiękowe do skanowania odcisków palców. Zastosowanie tej technologii ma skutkować większą skutecznością i dokładnością działania czujnika.

Możesz mieć nawet terabajt wewnętrznej pamięci masowej

Po wydaniu Note 9 z 512 GB wbudowanej pamięci masowej i obsługą karty pamięci o pojemności 512 GB, był to pierwszy na świecie telefon zdolny do posiadania 1 terabajta pamięci. Wymagało zakupu karty micro SD 512GB, które są drogie. Z S10+, można uzyskać terabajt wewnętrznej pamięci masowej. Jak łatwo się domyśleć S10+ z terabajtem pamięci wewnętrznej do tanich nie należy. W Polsce kosztuje 6999 zł.

Możesz mieć nawet 12GB pamięci RAM

12GB pamięci RAM to naprawdę duża ilość. Sprzedawane obecnie komputery i laptopy są wyposażone najczęściej w 8GB pamięci operacyjnej. Najwyższy model Galaxy S10+ posiada więcej pamięci niż podstawowe konfiguracje MacBook'a Pro.

S10+ w wersji z ceramicznym wykończeniem

Ceramiczne wykończenie jest naprawdę drogie

Samsung od 2015 roku naprawdę przykłada się do jakości wykonania swoich smartfonów. Nie inaczej jest w przypadku serii Galaxy S10, która zbudowana jest z wysokiej jakości materiałów, a spasowanie również stoi na bardzo wysokim poziomie. W przypadku S10 poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej. Najwyższy model Galaxy S10+ wprowadza nowe wykończenie ceramiczne w kolorze białym lub czarny. Na żywo ceramiczny S10+ wygląda naprawdę luksusowo. Samsung oferuje ceramikę tylko w modelach z 512GB lub 1TB pamięci masowej.