10 gadżetów dla narciarzy

Miejmy nadzieje, że jeszcze w tym sezonie narciarze będą mieli możliwość cieszenia się swoją pasja na górskich stokach. Jeśli tak się stanie, to z pewnością przydadzą im się rzeczy z naszej listy. Przygotowaliśmy dla was zestawienie gadżetów, które ucieszą każdego fana śnieżnego szaleństwa.

Spis treści

Kończący się, 2020 rok nie oszczędzał nikogo. Panująca pandemia odcisnęła piętno nie tylko na ludzkim zdrowiu, ale również na gospodarce, przemyśle i rynku pracy. Także sport i rekreacja ucierpiały wskutek zaistniałej sytuacji, ponieważ ciężko o jakiekolwiek formy aktywności, gdy nie można wychodzić z domu, zawieszona jest działalność siłowni i ośrodków sportowych, a podczas nadchodzących ferii zamknięte będą nawet stoki narciarskie. Nie oznacza to jednak, że pasjonaci sportów zimowych, a w szczególności narciarstwa, powinni tracić nadzieję na skorzystanie z tegorocznego sezonu narciarskiego.

Restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone przez nasz rząd obowiązują od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Możliwe więc, że po tym terminie pojawią się jakieś poluzowania zasad i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, fani białego szaleństwa będą mogli pojawić się na stokach. Cóż, nawet jeśli nie będzie to miało miejsca, to pasjonatem nie jest się przecież przez jeden rok i nic nie stoi na przeszkodzie, aby pasjonaci narciarstwa sprawili sobie (lub otrzymali od bliskich) coś na osłodę obecnej sytuacji. Najlepiej, gdy będzie to specjalnie dedykowany ich pasji gadżet.

Przygotowaliśmy dla was listę dziesięciu propozycji (z małym plusem), które przypadną do gustu każdemu narciarzowi, bez względu na to czy zostaną one wykorzystane jeszcze podczas obecnego sezonu, czy przyjdzie im poczekać do kolejnego. Zapraszamy do lektury.

Grunt to wygoda

Wygoda użytkowania jest jedną z nadrzędnych cech, które powinny wyróżniać sprzęty narciarskie i około narciarskie. Dlaczego? Ponieważ sport ten wymaga od swoich fanów sporo wysiłku i nie chodzi jedynie o zjazdy czy akrobacje. Samo poruszanie się po ośnieżonych, stromych stokach nastręcza sporych problemów, a w szczególności, gdy jesteśmy ubrani w wiele warstw ubrań oraz dźwigamy duży i raczej nieporęczny bagaż. Dlatego właśnie, najlepsze są przedmioty, które ułatwiają narciarzom funkcjonowanie oraz wszelkie aktywności. Należą do nich choćby:

1. Pokrowiec na narty

Odpowiedni pokrowiec na narty jednocześnie zapewni im ochronę, a nam wygodę. Podczas wyboru, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego rozmiar lub możliwość jego regulacji (narty są w różnych rozmiarach, więc pokrowiec powinien być dostosowany do naszego sprzętu). Druga sprawą, nie mniej istotną, jest materiał z jakiego został on wykonany. Dobrej jakości modele pokrowców stworzono z wykorzystaniem specjalnych tworzyw, zwiększających ich wytrzymałość oraz zapewnianą ochronę, a także odpornych na zabrudzenia i ścierania. Zdecydowanym atutem będą także liczne, dodatkowe kieszonki oraz uchwyty na inne przedmioty. Najlepiej, gdy pokrowiec posiada także uchwyt oraz zamek, które są dostosowane do obsługi w grubych rękawicach. Należy pamiętać, że ma on zapewnić nam wygodne użytkowanie zarówno na samym stoku, jak i podczas podróży oraz transportu, dlatego też przydatne jest dodatkowe mocowanie, np. do bagażnika samochodowego, znajdującego się na dachu pojazdu.

2. Pas do noszenia nart

Skoro już odpowiednio zabezpieczyliśmy nasze narty, to przyda się coś, co umożliwi nam ich wygodne przenoszenie podczas korzystania z uroków sportu. Poruszanie się po stoku bywa bowiem wystarczająco uciążliwe, aby dodatkowo utrudniać je sobie nieefektywnym transportem sprzętu. Rozwiązaniem tego problemu są pasy do przenoszenia nart i desek snowboardowych. Pas taki powinien być wykonany z lekkiego, elastycznego i wytrzymałego materiału, a jego układ musi umożliwiać maksymalny poziom swobody podczas noszenia nart. Kupując go, warto zainwestować w modele posiadające możliwość mocowania nart do plecaka, co pozwoli nam mieć wolne ręce na bardziej wymagających trasach i terenach. Choć dominuje kolor czarny, to na rynku znajdziemy pasy w różnych wariantach kolorystycznym i wzorach, więc możemy swobodnie wybrać taki, który odpowiada naszej estetyce.

3. Plecak na buty narciarskie

Buszując na stoku większość czasu spędzamy w butach narciarskich, przychodzi jednak moment, gdy trzeba zmienić je na inne obuwie. W tym celu, musimy jedna takowe przy sobie posiadać, a nie zawsze mamy możliwość zostawienia butów w dogodnym miejscu. Przydatny więc bywa dodatkowy plecak na buty, umożliwiający posiadanie ich przy sobie, ale tak, aby nie było to kłopotliwe. Specjalne torby oraz plecaki tego typu, dostępne są w różnych wariantach (także kolorystycznych) i przedziałach cenowych. Podobnie, jak w przypadku poprzednich przedmiotów, najważniejsze jest, by plecak był wykonany z odpornego i wytrzymałego tworzywa, a także posiadał możliwości regulacji, pozwalające jak najlepiej dostosować go do naszej sylwetki i dzięki temu zachować maksymalna swobodę ruchu. Dużym plusem, będzie dodatkowe miejsce na umieszczenie w plecaku także kasku.

4. Osuszacz obuwia i rękawiczek

Osuszacz obuwia i rękawiczek to niewielki, acz nieoceniony dla fanów narciarstwa dodatek. Mając do czynienia ze śniegiem odczuwamy przede wszystkim zimno, a w dalszej perspektywie – wilgoć. Problem z suszeniem poszczególnych elementów garderoby jest więc powszechny wśród pasjonatów zimowych sportów. Największych trudności nastręcza to, że budowa ubrań narciarskich utrudnia ich szybkie suszenie, dlatego tez przydatne są wszelkiego rodzaju osuszacze poszczególnych elementów stroju. Urządzenia tego typu mogą funkcjonować na różnych zasadach, susząc np. przy wykorzystaniu strumieni powietrza (jak w dmuchawie) lub nawet fizycznemu nagrzewaniu się i emisji promieni UV, działającej również bakteriobójczo. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz wyboru, w pierwszej kolejności trzeba zadać sobie pytanie, ile miejsca możemy poświęcić na takie udogodnienie, dostępne są bowiem gadżety bardziej kompaktowe, niemal mieszczące się w dłoni, jak i większe, ale oferujące możliwość suszenia kilku rzeczy jednocześnie.

Praktycznie i fajnie

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszczególne gadżety były jednocześnie praktyczne, stylowe i poprawiające zabawę. Same sportowe aktywności bowiem to nie wszystko. Przyjemnie w ich trakcie także dobrze wyglądać, móc korzystać z urządzeń elektronicznych, a po wszystkim móc powspominać za sprawą utrwalonych treści.

5. Kamerka GoPro

Gdy wykonujemy imponujące akrobacje na stoku to oczywiście chcielibyśmy, aby były one podziwiane. O ile nie mamy większego wpływu na to, kto w danej chwili nas obserwuje, to możemy zainwestować w jeden z ulubionych sprzętów sportowców wyczynowych – kamerkę GoPro. Pozwoli ona nam nie tylko zachować wspomnienia na dłużej, ale także pochwalić się naszymi zdolnościami podczas spotkania z przyjaciółmi lub zamieszczając filmik na portalu społecznościowym. Tym sposobem, nie będziemy już skazani na kwestię: „szkoda, że tego nie widzieliście”.

6. Świecące sznurówki LED

Skoro już o popisach mowa, to warto wykonywać je stylowo, a niewiele jest bardziej przydatnych do tego gadżetów, niż świecące sznurówki. Dlaczego? Sznurówki są nieodłącznym elementem każdego zestawu narciarskiego, kolory zawsze przyciągają uwagę, a świecące elementy sprawiają, że znacznie łatwiej nas zauważyć i obserwować, szczególnie wśród zimowej bieli oraz akrobacji w późniejszych porach. Takie świecące sznurówki LED sprawią więc, że nasze popisy będą jeszcze bardziej efektowne, a przecież na tym właśnie nam zależy.

7. Rękawice narciarskie, w których obsłużymy smartfona

W dzisiejszych czasach, nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nieodłącznego smartfona. Z pewnością chcielibyśmy mieć do niego dostęp również podczas uprawiania zimowych sportów. Jak jednak to zrobić, gdy na dłoniach mamy grube, narciarskie rękawice, których ściągnięcie i ponowne założenie tylko w celu obsługi telefonu, nie jest „grą wartą świeczki”. Doskonałym rozwiązaniem są tu specjalne rękawiczki, pozwalające nam na obsługę smartfona bez ich ściągania. Na rynku możemy znaleźć różne modele tego typu rękawiczek, ważne więc, aby zwracać szczególną uwagę czy są one dostosowane stricte do narciarstwa. To znaczy, że poza możliwością korzystania z urządzeń z ekranem dotykowym, oferują one także dostateczną ochronę przed zimnem, wytrzymałość na uszkodzenia i funkcjonalność.

8. Zegarek sportowy

Zegarek sportowy to obecnie jedno z najpopularniejszych urządzeń wśród miłośników wszelkich dziedzin sportu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, te niewielkie sprzęty oferują swoim posiadaczom liczne, niezwykle przydatne także w narciarstwie funkcje, takie jak: pulsometr, mierzenie ciśnienia i natlenienia krwi, pomiar przebytego dystansu, GPS, utrwalenie pokonanej trasy czy bilans spalonych kalorii. Przy wyborze takiego zegarka nie możemy zapominać o tym, że narciarstwo to sport wyczynowy, uprawiany często w ekstremalnych warunkach. Dlatego też, trzeba postawić na produkty o wyjątkowej wytrzymałości, a w szczególności odporne na wstrząsy, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Warto więc dokładnie przyjrzeć się asortymentom poszczególnych marek, ponieważ niejednokrotnie mają one w swojej ofercie urządzenia dedykowane konkretnie miłośnikom śnieżnych szaleństw.

Technicznie i na poważnie

Jak w przypadku większości dziedzin sportowych, tak również w narciarstwie można rozróżnić osoby podchodzące do tematu raczej rekreacyjnie oraz takie, które traktują dany sport bardziej profesjonalnie (nawet wtedy, gdy nie biorą udziału w żadnych zawodach i uprawiają go jedynie dla własnej przyjemności). Oczywiste jest więc, że narciarze podchodzący do jazdy na nartach „na poważnie”, potrzebują także bardziej zaawansowanych przyrządów. Dobrym wyborem w takim wypadku mogą być m.in.:

9. Ostrzałka do nart

Bardziej profesjonalni narciarze zwracają uwagę na takie rzeczy, które laikom nie zaprzątają specjalnie myśli. Jednym z nich jest kąt naostrzenia nart, optymalizujący ich możliwości. Jeśli lubimy osobiście dbać o nasz sprzęt, to z pewnością przyda nam się w tym celu ostrzałka do nart. Ze względu na specyfikę przedmiotu, na rynku dostępne są zarówno podstawowe, kieszonkowe modele ostrzałek, kosztujące około kilkudziesięciu złotych, jak i profesjonalne sprzęty, kosztujące nawet do 400-600 złotych. Zatem wybór ostrzałki zależy od jej sposobów użytkowania (np. doraźnie, bezpośrednio na stoku) oraz naszych zasobów finansowych.

10. Zestaw do smarowania i serwisu nart

Kolejną, nawet istotniejszą niż dobre naostrzenie nart, jest ich odpowiednie nasmarowanie i nie trzeba o tym przekonywać żadnego fana sportów zimowych. Są dwie metody, pierwsza to smarowanie „na zimno”, jest to proste, szybkie i dość tanie. Znacznie bardziej efektywną i skuteczną metodą jest jednak smarowanie „na ciepło”. W tym celu warto sprawić sobie jeden z dostępnych w sprzedaży zestawów. Najlepiej taki, zawierający elementy do przeprowadzenia wszystkich faz czynności, jak usuwanie pozostałości wcześniejszego smarowania, wypełnianie ubytków oraz właściwe nanoszenie i rozprowadzanie świeżej warstwy smaru. Dopiero taki skład zestawu pozwoli na kompleksową opiekę nad sprzętem narciarskim

I coś na koniec

Powyższe przedmioty są ściśle związane z samym narciarstwem, jednak równie ważny jest dobry odpoczynek oraz relaks po męczącym dniu, spędzonym na stoku. Dlatego dorzuciliśmy do naszej listy trzy, bonusowe gadżety, które wspomogą regeneracje i pozwolą nam się rozgrzać po zimowych szaleństwach.

Termos

Termos jaki jest, każdy widzi. Wynalazek ten towarzyszy nam już od lat i często bywa nieodłącznym towarzyszem wszelkich wycieczek oraz bardziej wymagających eskapad, a także idealnym uzupełnieniem śniadań w niejednym zawodzie. Również na stoku narciarskim bywa on nieoceniony, zarówno w przerwie na złapanie oddechu pomiędzy narciarskimi akrobacjami (zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy fanami odwiedzania drogich knajpek w górach), jak i po powrocie do schroniska, gdy chcemy szybko się rozgrzać i czegoś napić. Narciarstwo to jednak sport wyczynowy, więc nie wystarczy byle jaki termos, jeśli chcemy go nosić przy sobie. Dlatego też warto zainwestować w sprzęt ze wzmacnianą odpornością mechaniczną, dużą pojemnością i utrzymywaniem temperatury nawet w ekstremalnych warunkach. Dodatkowym plusem jest antypoślizgowa powłoka, wspomagająca użytkowanie nawet w grubych rękawicach oraz dodatkowy uchwyt.

Elektryczny ogrzewacz do stóp

Jeśli przemarzliśmy na stoku i chcemy szybko się rozgrzać, to poza piciem gorących napojów, dobrze skoncentrować się na stopach. W celu szybkiego odegnania zimna, możemy skorzystać m.in. ze specjalnych ocieplaczy do stóp. Decydując się na jego zakup warto zwrócić uwagę na jakość materiału, możliwość prania podszewki (nie każdy model takową posiada) czy regulację temperatury (każdy z nas ma inne preferencje w tym względzie). Istotna jest także opcja automatycznego wyłączenia ogrzewacza po dłuższym użytkowaniu, dzięki czemu oszczędzimy zasilanie i zabezpieczymy się przed ewentualnym przegrzaniem. Plusem takiego gadżetu jest to, że jest on przydatny podczas wypoczynku na stoku, jak i w zaciszu domowym.

Kapcie

Po całym dniu noszenia grubego oraz dopasowanego obuwia, naszym stopom przyda się odpoczynek i to nie tylko wtedy, gdy chcemy je ogrzać siedząc w miejscu. Dobrym pomysłem są więc odpowiednie kapcie. Jednak w przypadku narciarstwa, nie wystarczą zwykli przedstawiciele tego rodzaju obuwia, ale coś bardziej zaawansowanego. Przede wszystkim, powinny posiadać dodatkowe ocieplenie i izolację termiczną. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest podeszwa. W kapciach przeznaczonych do użytku na stokach, musi ona być gruba, wytrzymała i najlepiej - antypoślizgowa. Dzięki temu, zapewnimy sobie komfort poruszania się zarówno na stoku, jak i poza nim#.

Jeśli zainteresowały was powyższe gadżety, to my polecamy zegarek sportowy SUUNTO 3, którego ceny możecie sprawdzić poniżej.