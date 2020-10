10 modów, bez których nie warto grać w The Sims 4!

Podstawowa wersja gry The Sims 4 oferuje ograniczone możliwości gry. Na ratunek zostały stworzone modyfikacje, które pozwalają na praktycznie wszystko. Czy korzystasz z którejś z nich?

Jesteś fanem The Sims 4, ale ostatnio rozgrywka zaczęła Cię nudzić i czegoś Ci w niej brakuje? Dzięki tym modyfikacjom możesz wprowadzić do własnej gry trochę świeżego polotu, sprawdź czy wszystkie znasz!

MC Command Center

MC Command Center, w skrócie MCC to jeden z podstawowych modów, bez których wielu graczy nie wyobraża już sobie gry. Nic dziwnego, bo jego funkcje są na tyle rozbudowane, że pozwalają praktycznie na wszystko. Największą zaletą MCC jest to, że odblokowuje system poleceń. Modyfikacja pozwala między innymi na edytowanie relacji pomiędzy simami, swobodną modyfikację wyglądu postaci, szybką zmianę imienia i nazwiska, a nawet nastroju podopiecznego. Jednak na tym jego możliwości się nie kończą. Przede wszystkim MC Command Center pozwala na postęp historii simów w całym mieście.

Gender Preference Set

W podstawowej wersji gry The Sims 4 każdy sim jest panaseksualny. Oznacza to, że nawet jeżeli twórcy sugerują, lub wprost informują graczy jaką seksualność mają simowie, to i tak nie ma to faktycznego wpływu na rozgrywkę. Takim sposobem bez problemu jesteśmy w stanie rozbić każdą parę, nie zwracając uwagi na preferencje seksualne. Dzięki tej modyfikacji nie będzie to już możliwe. Po jej zainstalowaniu możemy ustalić konkretną orientację dla każdego sima, a do wyboru są preferencje takie jak: mężczyzna (lubi mężczyzn), kobieta (lubi kobiety), obie (lubi obie płcie), brak (nie lubi żadnej).

Daily Save

Brzmi banalnie, ale to jedna z najbardziej przydatnych modyfikacji, bez których nie wyobrażam sobie rozgrywki. Gdybym nie miała tego moda to wiele razy pożegnałabym się z wielogodzinnym postępem przez crashe gry. Modyfikacja Daily Save każdego dnia dokonuje zapisu i pozwala nam - graczom, cieszyć się rozgrywką.

Normal & More Polish Names

Twórcy The Sims 4 musieli mieć niezły ubaw tworząc listę propozycji do generatora imion i nazwisk. Każdemu graczowi dobrze znane są takie przypadki jak Jagoda Krzesło, Adam Nicpoń lub Ania Wiaderko. Przez chwilę jest to zabawne, jednak po dłuższej rozgrywce staje się uciążliwe. Na ratunek przychodzi mod „Normal & More Polish Names”, który dodaje ponad 500 nowych imion i nazwisk, które znamy z codziennego życia. Od teraz w generatorze znajdą się takie propozycje jak: Socha, Krupa, Różewicz, czy Florek. Modyfikacja do poprawnego działania potrzebuje jedynie podstawowej wersji gry.

Have Some Personality Please!

Każdy dorosły sim posiada przypisane cechy charakteru. Niestety, w podstawowej wersji gry nie wpływają one znacząco na rozgrywkę. Modyfikacja Have Some Personality Please! zmienia sposób działania osobowości sima, sprawiając, że wybrane cechy mają większe znaczenie, przez co mocniej wpływają na to co robi sim i jak reaguje na niego otoczenie. Przykładowo, jeżeli nasz podopieczny jest złośliwy, to częściej będzie wybierał złośliwe interakcje, a jeżeli będzie romantykiem, to analogicznie, będzie wolał flirtować, niż żartować. Ponadto simowie sami z siebie będą pytać innych simów o dzień, całować się oraz opowiadać dowcipy.

The Sims 4 Brookheights Open World Mod

Do tej pory, jedyną częścią serii The Sims korzystającą z otwartego świata było The Sims 3. Twórcy zrezygnowali z takiej formy rozgrywki w The Sims 4 na rzecz ekranów ładowania, co było wielokrotnie krytykowane przez graczy. Według nich był to krok do tyłu w rozwoju serii. Studio EA Maxis swoją decyzję argumentowało chęcią optymalizacji gry i dostosowania jej do mniej wydajnych komputerów. Mimo logicznego wyjaśnienia, nie wszyscy porzucili marzenia o grze w otwartym świecie w The Sims 4, a na pewno nie był to twórca modyfikacji Brookheights Open World Map. Póki co, jest ona jeszcze w beta testach, jednak mimo tego, już teraz robi ogromne wrażenie. Po instalacji moda otrzymujemy możliwość przeniesienia naszej postaci do miasta o nazwie Brookheights, który jest w gruncie rzeczy jedną, otwartą mapą. Znajdziemy na niej między innymi czynne szpitale, restauracje, czy hotele. Jednak przygotujcie się na duży spadek FPS-ów - podczas włączania, gra pożera znaczne ilości zasobów, nawet jeżeli jesteście właścicielami porządnych sprzętów.

Turbo Careers

W grze istnieje zaledwie kilkanaście otwartych karier, w ramach których gracz może pójść do pracy razem ze swoim simem, by sterować nim również tam. Jednak co z tymi zawodami, w których nie mamy możliwości śledzenia naszego podopiecznego? Odpowiedzią na to jest Mod Turbo Careers, który zamienia wszystkie zamknięte kariery na otwarte. Podobnie jak w przypadku zawodów z dodatku „Witaj w pracy”, kiedy sim musi wyjść do pracy pojawia się komunikat. Po wybraniu opcji „dołącz” gracz zostanie przekierowany do odpowiedniego miejsca kariery. Na przykład przy zawodzie baristy udamy się do kawiarni. Wszystkie miejsca pracy możemy pobrać z galerii, lub stworzyć je samodzielnie, a następnie wystarczy umieścić je na wolnej parceli na świecie.

Tropical Getaway

Tropical Getaway to jeden z najbardziej rozbudowanych modów do gry The Sims 4 dostępnych do pobrania. Po instalacji otrzymamy piękną, w pełni grywalną, tropikalną wyspę o nazwie Palm Falls. W pakiecie są nowe przedmioty, elementy ubioru i akcesoriów, atrakcje, a nawet cechy charakteru, jak na przykład „uzależniony od plaży”. Ponadto do moda zostało zainstalowane nowe, ulepszone oświetlenie inspirowane tym z Sunlit Tides z The Sims 3. Do poprawnego działania modyfikacji Tropical Getaway konieczne jest posiadanie pakietów rozgrywki The Sims 4 Ucieczka w Plener i Przygoda w Dżungli oraz dodatku Cztery Pory Roku.

Srsly’s Complete Cooking Ovehaul (SCCO)

Sztuka gotowania w The Sims 4 jest bardzo uproszczona w porównaniu do realnego życia. W przeciwieństwie do nas, simowie nie muszą martwić się o zakup składników, by przyrządzić jakiekolwiek danie. W podstawowej wersji gry, żeby nasz podopieczny zaczął pichcić wystarczy kliknąć na lodówkę i wybrać odpowiedni posiłek. Nuda!

Modyfikacja Srsly’s Complete Cooking Overhaul urozmaica system gotowania poprzez wprowadzenie nowych elementów. Od teraz, żeby ugotować cokolwiek konieczne będzie posiadanie odpowiednich produktów. Przede wszystkim, po instalacji moda do gry zostaną zaimplementowane dwa rodzaje składników: pakowane i pojedyncze, które można zakupić za pośrednictwem komputera. Twórczyni, żeby urozmaicić rozgrywkę wprowadziła zasadę, że koszt wytworzenia dania równa się cenie wykupionych składników. Mod wprowadza również nowe rozmiary porcji posiłków: małą (1), średnią (4) i dużą (8). Ponadto niektóre przepisy z gry zostały udoskonalone w taki sposób, aby składniki były zgodne z daną potrawą.

Ownable cars

W poprzednich częściach serii, czyli w The Sims 2 oraz The Sims 3 istniała możliwość posiadania aut. Z tego powodu, wielu fanów serii jest rozczarowanych ich brakiem w The Sims 4. Jednak nie wszystko stracone, bo powstał już mod, który dodaje do gry w pełni użyteczne pojazdy. Modyfikacja Ownable Cars dodaje do gry pięć aut, którymi można jeździć. Ceny pojazdów wahają się między 10 000§, a 20 000 §. Żeby skorzystać z możliwości podróży wystarczy kliknąć na samochód, i wybrać interakcję „Jedź do...”. Dodatkowo po odbytej podróży sim otrzyma nastrójnik emocjonalny „Podróż w wielkim stylu”. Warto podkreślić, że modyfikacja nie ma zainstalowanych żadnych animacji, bo, jak twierdzi twórca, EA nie dało takiej możliwości.