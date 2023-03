Wygodny, praktyczny i uniwersalny - taki powinien być laptop. Jednak czasem projektantów ponosi wyobraźnia.

Laptop to przenośny komputer, który może posłużyć nam zarówno do pracy, jak i rozrywki. Wszyscy cenimy sobie uniwersalne modele z mocnymi podzespołami, dlatego producenci starają się proponować nam maszyny wydajne, które nie zawodzą oczekiwań. Ale każdy chce być o krok przed konkurencją, dlatego pojawiają się różne mniej lub dziwne pomysły. W tym zestawieniu gromadzimy je i pozostaje tylko się cieszyć, że tego typu maszyny nie zostały wprowadzone do powszechnej produkcji. Część prezentowanych modeli stanowią urządzenia wykonane przez samych użytkowników, czyli tzw. DIY (do it yourself).

Trzeba jednak przyznać, że niektóre z rozwiązań mogłyby zostać rozwinięte w praktyczny sposób, podnosząc komfort użytkowania laptopów. I choć wydaje się, że w temacie tych urządzeń zostało już powiedziane wszystko, co tylko możliwe, to jednak z pewnością są rzeczy, które dałoby się zrobić lepiej. Prędzej czy później ktoś wymyśli taki sposób i standardy znowu ulegną zmianie. A póki co zapraszamy dp przejrzenia naszego subiektywnego przeglądu technologicznych dziwności.

10 najdziwniejszych laptopów w historii