10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Badania sugerują, że osoby, które uczą się nowego języka, pozytywniej postrzegają ludzi z innych kultur. W końcu wspólny język łączy ludzi, a to coś, co na pewno przyda się w dzisiejszych czasach. Aplikacje do nauki języków pomogą Ci w tych aspiracjach - dzięki nim poszerzysz swoje słownictwo, poćwiczysz konwersacje i powtórzysz gramatykę. Poniżej znajdziesz zestawienie najlepszych aplikacji do nauki języków na przeglądarkę, iOS i Androida.

Spis treści

Po pobraniu wybranej aplikacji możesz w krótkim czasie zanurzyć się w innej kulturze i społeczności, a to wszystko w zaciszu własnego domu. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć atrakcyjność swojego CV, lepiej zrozumieć ulubione hiszpańskie seriale i koreańskie dramy, czy po prostu nauczyć się czegoś nowego - znajomość nowego języka na pewno Ci się przyda!

Busuu

Busuu pozwala na kontakt z native speakerami, którzy sprawdzają wypracowania i dzielą się niuansami językowymi. Co ciekawe każdy użytkownik Busuu może pełnić taką funkcję i pomagać innym. Uczniowie Busuu wnoszą do platformy swoje umiejętności mówienia w języku ojczystym, poprawiając teksty stworzone przez tych, którzy uczą się ich języka.

Sporym atutem Busuu, jest przejrzysty i jasny układ aplikacji. Oprócz możliwości wysłuchania frazy połączonej ze zdjęciem Busuu oferuje pomocne wskazówki dotyczące słownictwa.

Poza tym Busuu kładzie nacisk na naukę języka codziennego i praktycznych zwrotów, za pomocą fiszek, nagrań i ćwiczeń gramatycznych.

Do każdego kursu dołączony jest również mini „kurs podróżniczy” dla tych, którzy chcą szybko opanować podstawy przed wyjazdem za granicę.

Zarówno uczenie się, jak i wspieranie platformy jako nauczyciel, pomaga w zbieraniu „jagód”, czyli punktów używanych do oceniania uczniów na podstawie ich aktywności. Zbieranie punktów jest dla wielu użytkowników ogromną motywacją do nauki!

Busuu oferuje pełne kursy w 12 językach. Z większości usług Busuu, takich jak dostęp do słownika i zwrotów, w jednym wybranym języku można korzystać bezpłatnie. Natomiast, aby uzyskać dostęp do kursów językowych i materiałów szkoleniowych należy założyć konto Premium. Członkostwo Premium daje dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak rozdziały gramatyczne, dostęp do indywidualnego planu nauki, a nawet uzyskanie certyfikatu.

Konto premium to koszt około 10 dolarów miesięcznie. Rejestrując się na Busuu, wybierasz język, którego chcesz się nauczyć, a następnie aplikacja pomaga określić, na jakim jesteś poziomie zaawansowania. Stamtąd ustalasz dzienny cel nauki, a jeśli subskrybujesz plan premium, tworzysz plan nauki, dzięki któremu osiągniesz swój cel w ustalonym terminie. Na przykład, według Busuu, jeśli będę się uczyć trzy razy w tygodniu po 10 minut dziennie, to za około 8 miesięcy będę biegle posługiwać się wybranym językiem. Aplikację możesz ściągnać z app story lub google play Busuu

Tandem

Tandem to przede wszystkim rozmowy z native speakerami. Użytkownicy pomagają sobie nawzajem w nauce nowych języków poprzez czat tekstowy, dźwiękowy i wideo. Aplikacja przeprowadza weryfikację, a następnie pomaga znaleźć partnera, który podziela Twoje zainteresowania.

Po ustaleniu czasu rozmowy możesz wybrać konkretne tematy, które służą jako podpowiedzi do rozmowy, co pomaga złagodzić początkową niezręczność rozmowy z nieznajomym. Użytkownicy aplikacji decydują, w jakim kierunku chcą podążać, ucząc się nowego języka, Tandem nie ogranicza ich do żadnego ustalonego programu. Aplikacja obsługuje prawie 150 języków.

Większość funkcji w aplikacji jest bezpłatna, jednak aby wyszukiwać członków aplikacji według miasta lub osób w pobliżu warto przejść na wersję Pro za około 7 dolarów miesięcznie. Za lekcję z profesjonalnym korepetytorem również będziemy musieli zapłacić.

Aby się zarejestrować, musisz użyć swojego konta na Facebooku lub Google, będziesz musiał również poczekać na zatwierdzenie swojego profilu. W ramach bezpieczeństwa każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, najczęściej sprawdzany w ciągu kilku godzin, w niektórych przypadkach czas realizacji może potrwać nawet tydzień. Tandem możesz ściągnać z app story lub google play.

Memrise

Aplikacja przede wszystkim nastawiona jest na nauczanie słówek. Siła Memrise polega na połączeniu różnych mnemotechnik, czyli technik ułatwiających szybsze zapamiętywanie. Aplikacja opiera się także na specjalnym algorytmie dostosowującym ofertę apki do użytkownika.

Memrise wysyła przypomnienia, kiedy nadchodzi czas na sprawdzenie i powtórkę materiału. Ponadto użytkownik sam może wymyślać własne kreatywne kombinacje. Aplikacja posiada również bazę filmów z udziałem native speakerów oraz językowe memy.

Korzystanie z Memrise jest bezpłatne, jednak funkcje, takie jak szczegółowe statystyki postępów, dostęp do native speakera, czy treści wideo są dostępne jedynie w wersji premium. Memrise wykorzystuje krótkie filmy, aby pokazać, jak rodzimi mieszkańcy danego miejsca wyrażają różne słowa i zdania w rozmowie. Aplikacja pokazuje dosłowne tłumaczenie wyrażenia oraz wyjaśnia jego kontekst.

Do wyboru mamy kilkadziesiąt różnych języków, w tym arabski, szwedzki, fiński, mongolski, grecki, jidysz i język migowy.

Aplikacja przypomina grę, w której podróżujemy na obcą planetę i zdobywamy punkty za prawidłowe odpowiedzi. Ogólną ideą Memrise, jest uczenie się słów, a następnie powtarzanie ich w określonych odstępach czasu, które wydłużają się w miarę zapamiętywania słów.

Kursy są często połączone z memami, które są tworzone przez społeczność (każdy może dodawać własne memy). Zarabianie, poprawianie i tworzenie memów jest źródłem punktów, które pomagają awansować w hierarchii użytkowników Memrise (od Membryo do Overlord). Niektóre ,,memy" są bardzo dziwne, ale dziwaczne skojarzenia i obrazy to bardzo skuteczny sposób zapamiętywania.

Memrise to doskonałe miejsce, w którym poprzez zabawę ćwiczysz słownictwo. Można znaleźć tu standardowe kursy oparte na popularnych podręcznikach, ale również mniej oczywiste zbiory słownictwa, takie jak „japońskie niegrzeczne słowa” lub słowa z japońskiego tłumaczenia Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego.

Abonament Memrise Pro umożliwia wybór pomiędzy trzema planami - koszt jednego miesiąca to około 9 dolarów, rok 30 dolarów, trzy miesiące 18 dolarów. Memrise.

Duolingo

Duolingo, to aplikacja do nauki języków, która zamienia się w grę, gdzie urocza sowa prowadzi użytkownika przez wszystkie lekcje. Zaangażowanie użytkowników jest nagradzane odznakami, co pozwala konkurować ze znajomymi i odblokowuje kolejne poziomy. Taka rywalizacja pomaga utrzymać motywację na wysokim poziomie!

Rozpoczynając naukę, możemy wybrać jej cel np. praca, szkoła, kultura, czy podróże. Każdy rozdział kończy się testem. Jeżeli jednak okaże się, że dany temat lekcji jest nam znany, możemy od razu przeskoczyć taką lekcję, po poprawnym rozwiązaniu egzaminu.

Co prawda aplikacja pomaga w nauce słownictwa, gramatyki i w podstawowych umiejętnościach konwersacyjnych, jednak trzeba włożyć więcej pracy, aby prowadzić rozmowy w prawdziwym życiu i osiągnąć pożądany poziom biegłości języka.

Wiele kursów Duolingo zostało stworzonych przez native speakerów, co dało początek mniej oczekiwanym kursom, takim jak guarani czy klingon.

Wszystkie treści aplikacji są bezpłatne, jednak wersja premium umożliwia nam naukę bez zbędnych reklam.

Ponad 20 dostępnych języków, w tym chiński, koreański, suahili i łacina.

Aplikacja umożliwia naukę języka angielskiego z polskim interfejsem, ale nauka pozostałych języków możliwa jest tylko z opcją anglojęzyczną.

Duolingo Plus bez reklam to koszt około 7 dolarów miesięcznie. Dzięki wykupieniu tej opcji mamy również możliwość nauki w trybie offline. W tym miejscu pobierzesz Duolingo

Rosetta Stone

To jedna z najstarszych aplikacji językowych, która powstała w latach 90. W odróżnieniu od wielu innych aplikacji interfejs dostępny jest tylko w języku, którego chcemy się nauczyć. Aplikacja jest wzbogacona w narzędzie do rozpoznawania głosu, które pomoże nam doskonalić akcent. Rosetta umożliwia użytkownikowi dostosowanie aplikacji do jego preferencji.

Narzędzie Rosetta Stone’s Phrasebook pełni funkcję słownikowych rozmówek podzielonych na osiem kategorii. Jest to bardzo przydatne, w szczególności dla podróżników.

Aplikacja na iOS otrzymała aktualizację, która umożliwia tłumaczenie obiektów, po uprzednim skierowaniu na nie aparatu telefonu.

Dostępne języki: ponad 20, w tym hebrajski, rosyjski, hindi, japoński, filipiński, turecki i holenderski.

Rosetta Stone ma różne opcje subskrypcji, w zależności od języka. Koszt: bezpłatna 3-dniowa wersja próbna, następnie już od 5,99 dolarów lub 199 dolarów za subskrypcję dożywotnią. Pobierz aplikację w tym miejscu!

Quizlet

Aplikacja pozwala tworzyć własne zestawy słów, zwrotów i terminów. Możemy także korzystać z materiałów udostępnianych przez innych użytkowników. Wiedzę sprawdzamy za pomocą fiszek, testów i minigier, na poziomie słownictwa, pisania i wymowy.

Quizlet to dobre uzupełnienie tradycyjnych kursów językowych, nauczyciel może również umieszczać flashcards, testy i pliki audio, które uczeń może odtworzyć w dowolnym momencie.

Aplikacja jest darmowa, możemy również wykupić Quizlet Plus bez reklam, za około 19 dolarów rocznie. Quizlet do pobrania w google play.

Pimsleur

Korzystając z Pimsleur, nie trzeba prawie w ogóle używać rąk. Jest to idealny wybór na naukę, gdy jesteśmy w podróży. Wersja premium aplikacji zawiera fiszki, quizy i sekcję umiejętności przydatną podróżnikom, np. „Umiejętności przetrwania” i „Grzeczne zwroty”. Oprócz tego znajdziemy tu wyzwania związane z odgrywaniem ról i gry, które pomagają utrwalić wiedzę.

Pimsleur dostarcza wiedzę, w formie podcastu. Użytkownik wybiera język i rozpoczyna 30-minutową lekcję słuchania (kompatybilną z Alexą). Aplikacja posiada również tryb, który umożliwia doskonalenie umiejętności, bez patrzenia na ekran, na przykład podczas długich dojazdów do pracy. Praktyka mówienia w ruchu pomaga w nauce, użytkownik po prostu odpowiada na pytania i głośno powtarza słownictwo.

Niestety w aplikacji nie możemy zmienić prędkości odtwarzania dźwięku, co może nam utrudniać szybsze przeglądanie treści.

Pimsleur to aplikacja, która do nauki oferuje aż 51 języków.

Koszt: siedmiodniowy bezpłatny okres próbny, a następnie za subskrypcję tylko z dźwiękiem zapłacimy 14,95 dolarów miesięcznie, lub 19,95 dolarów miesięcznie za wersję Premium. Pimsleur.

Babbel

Niektórzy twierdzą, że Babbel to płatny kuzyn Duolingo. Minimalistyczny układ aplikacji sprawia, że nowy język nie wydaje się przytłaczający, ale nie jest też nudny. Lekcje są tworzone przez native speakerów i są oparte na życiowych scenariuszach. Wersja aplikacji na komputer zawiera krótkie notatki kulturowe. Babbel posiada także oddzielne pakiety poświęcone doskonaleniu określonych umiejętności, takich jak gramatyka lub słownictwo.

Każda lekcja zawiera odmiany danego słowa lub frazy, obrazki oraz informacje formalne i nieformalne. Za pomocą aplikacji możesz sprawdzić, jak wyglądają słowa, używane w zwykłych, codziennych rozmowach, powtarzać frazy i dowiedzieć się więcej o grupach czasowników. Aplikacja zawiera także ćwiczenia z rozpoznawaniem mowy i zachęca do przeliterowania słów, wymówienia ich na głos oraz dopasowania ich do zdań.

Na krótkich, trwających 10-15 minut lekcjach uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz gramatyki. Słowa są używane w krótkich dialogach dostosowanych do poziomou ucznia. Te krótkie lekcje są łatwe do przepracowania w ciągu dnia - niezależnie od tego, czy jesteś w drodze do pracy, czy masz przerwę na lunch. Aplikacja umożliwia również śledzenie wszystkich postępów użytkownika.

Babbel przede wszystkim koncentruje się na konwersacjach i wyjaśnia zasady gramatyczne w miarę postępów użytkownika. Wypełnianie luk w pozorowanych rozmowach jest kreatywne i zabawne, lekcje przebiegają w logiczny sposób, zaczynając od podstawowych zwrotów konwersacyjnych.

Dostępna jest ograniczona liczba języków - 14. Aplikacja niestety nie jest bezpłatna, jednak pierwsza pełna lekcja jest darmowa. Miesięczna subskrypcja to koszt około 13 dolarów. Aplikacja Babbel.

Mondly

Za sprawą ponad 50 milionów pobrań Mondly zdobył nagrodę Apple dla najlepszej nowej aplikacji w 2016 roku. Aplikacja jest prosta w użyciu, skupia się przede wszystkim na mówieniu. Mondly umożliwia naukę w ojczystym języku, co jest ułatwieniem dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Aplikacja ma w swojej ofercie również wersję dla dzieci.

Kolorowy wygląd aplikacji i ciekawe treści sprawiają, że nauka z Mondly to przyjemność. Lekcje zawierają ponad 20 tematów dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych uczniów. Głos wypowiadający słowa i frazy jest dość melodyjny, dzięki czemu łatwiej przyswoić słówka.

Nacisk kładziony jest na naukę języka w kontekście życia codziennego. Chatbot z rozpoznawaniem mowy pozwala ćwiczyć umiejętności konwersacyjne. Natomiast tablica konkursowa umożliwia śledzenie postępów.

Aplikacja obiecuje, że pod koniec lekcji językowych nauczysz się 5000 nowych słów i zwrotów.

Aplikacja jest darmowa, jednak dopiero subskrypcja pozwala na odblokowanie wszystkich języków i funkcji oraz dostęp do specjalnych lekcji dla dzieci. W przypadku subskrypcji cena wynosi 9,99 dolarów miesięcznie lub 47,99 dolarów rocznie. Mondly w google play.

Beelinguapp

Nauka języka obcego poprzez słuchanie podcastów, czy oglądanie filmów, to doskonałe metody na szlifowanie języka. Beelinguapp ma styl audiobooka, jednak pozwala nie tylko na słuchanie, ale także śpiewanie, co pobudza kreatywność podczas nauki.

Ta profesjonalna aplikacja obsługuje 12 języków obcych i mnóstwo ciekawych lektur. Oferuje tłumaczenia oraz nagrania audio z czytań. Użytkownicy czytają lub słuchają muzyki w języku, którego się uczą, a towarzyszy im przetłumaczony tekst na język ojczysty.

Darmowa wersja aplikacji pozwala na dostęp tylko do niektórych tekstów, wiadomości i kart flash, pozwala również na odsłuchanie jednej piosenki. Jednak możesz naprawdę wiele wyciągnąć z darmowej wersji aplikacji. Możesz też oczywiście zapłacić trochę więcej za usunięcie reklam i dostęp do dodatkowych funkcji.

Pełny dostęp lub Premium kosztuje 13,99 dolarów za pierwszy rok lub 22,99 dolarów za dożywotnie członkostwo. Aplikacja dostępna w google play.