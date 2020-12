10 najlepszych funkcji w iPhone 12 - sprawdź, z czego warto skorzystać

Dostałeś najnowszego iPhone'a 12 na gwiazdkę? Sprawdź, z jakich funkcji warto skorzystać. Pomogą Ci one w pełni wykorzystać potencjał nowego smartfona.

iPhone 12 to jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów na rynku. W modelach na 2020 rok Apple po raz pierwszy zastosowało modem sieci 5G, ale musisz wiedzieć, że nie jest on jedyną ciekawą nowością w aktualnych modelach. W kwadratowej obudowie znajdziesz wiele przydatnych rozwiązań, które ułatwia Ci życie. Sprawdź, jakie funkcje warto sprawdzić.

iPhone 12 Pro Max

1. Szybka konfiguracja, która oszczędzi Ci kilka godzin

Pierwsza funkcja, na którą zwracam uwagę to szybka konfiguracja. Rozwiazanie to dostępne jest we wszystkich modelach iPhone'a z preinstalowany systemem operacyjny iOS 11 lub nowszym. Z tej opcji skorzystasz prawdopodobnie od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Jeżeli posiadasz starszego iPhone'a może błyskawicznie przenieść z niego wszystkie rzeczy na fabrycznie nowego iPhone'a 12.

Funkcja o nazwie Szybki start pojawi się na nowym iPhone od razu po jego uruchomieniu i wybraniu języka. Jedyne, co trzeba zrobić to odblokować i zbliżyć starego iPhone'a do nowego.

2. Modem sieci 5G

Modem sieci 5G musiał znaleźć się na szczycie naszej listy. Apple przez wiele lat zwlekało z implementacją tej technologii. Smartfony z rodziny iPhone 12 są pierwszymi urządzeniami Apple z wbudowanym modemem sieci 5G. Pozwala on na korzystanie z superszybkiego dostępu do internetu z minimalnymi opóźnieniami.

iPhone 12 Pro Źródło: macworld.com

Sieć 5G jest już dostępna w Polsce (sprawdź nasz test). Upewnij się jednak, że posiadasz odpowiedni plan taryfowy, który umożliwia korzystanie z sieci 5G. Dokładne informacje i mapy zasięgu znajdziesz na stronach operatorów - Plus, Play, Orange oraz T-Mobile.

3. Szybkie ładowanie magnetyczno-bezprzewodowe MagSafe

Modele z rodziny iPhone 12 posiadają wbudowane cewki magnetyczne, która pozwalają na podłączanie akcesoriów takich, jak pokrowce, uchwyty do samochodu czy dedykowane ładowarki bezprzewodowe. Dzięki dedykowanej ładowarce MagSafe jesteśmy w stanie ładować naszego iPhone'a z mocą 15 W.

Miejsce mocowania MagSafe Źródło: macworld.com

Ładowarka MagSafe sprzedawana jest jako akcesorium (link). Cena detliaczna wynosi 199 zł.

4. Odświeżony moduł aparatu

iPhone 12 posiada szereg zmian w aparacie głównym. Smartfony posiadają nowy system optycznej stabilizacji obrazu, który poprawia jakość zdjęć wykonywanych w trybie nocnym. Dodatkowo zdjęcia nocne wykonamy z wykorzystaniem obiektywu ultraszerokokątnego, teleobiektywu oraz kamerki do selfie.

iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max Źródło: macworld.com

Warto zwrócić również uwagę na możliwość wykonywania fotografii w formacie Apple ProRAW. Opcja ta dostępna jest w modelach iPhone 12 Pro/Pro Max i ułatwia obróbkę zdjęć.

Wszystkie modele z rodziny iPhone 12 potrafią nagrywać filmy wideo w Dolby Vision HDR oraz obsługują 10 bitowe klipy HDR.

Sprawdź, jak nagrywać w Dolby Vision HDR.

5. LiDAR w modelach z Pro w nazwie

Najdroższe modele iPhone'a 12 z Pro w nazwie posiadają również dodatkowy sensor, który jest LiDAR'em. Pozwala on na dokładne mapowanie otoczenia i świetnie sprawdza się podczas korzystania z gier i aplikacji wspieranych przez AR. LiDAR pomaga aparatowi wyostrzać zdjęcia po zmroku. Wykorzystamy go również do mierzenia odległości za pomocą wbudowanej aplikacji Miarka. Z jej wykorzystaniem jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć wysokość człowieka.

iPhone 11 i iPhone 12 Pro Max

6. Ekran domowy z widgetami

Po latach oczekiwania system operacyjny iOS 14, który jest domyślnie preinstalowany na smartfonach iPhone 12 otrzymał obsługę widgetów. Są one dostępne w trzech rozmiarach - małym, średnim oraz dużym i znacząco ułatwiają korzystanie z telefonu. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby pogodę sprawdzić wprost z ekranu domowego.

Widgety w iOS 14

7. Tap Back - niewidzialny przycisk wstecz

Mało użytkowników wie, że iPhone po aktualizacji do iOS 14 pozwala na aktywację dodatkowego, niewidocznego przycisku pozwalającego sterować smartfonem. Funkcja Tap Back została zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych, ale świetnie sprawdza się podczas codziennej interakcji z urządzeniem.

Funkcja Tap Back

Tap Back (stuknięcie w tył) pozwala zamienić plecki naszego iPhone'a w programowalny przycisk z dwoma opcjami - wywołaniem interakcji po dwukrotnym oraz trzykrotnym stuknięciu.

Rozwiazanie to pozwala na wykonywanie zrzutów ekranu, blokowanie urządzenia czy powrót do ekranu domowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby za pośrednictwem stuknięć otwierać Centrum powiadomień i Centrum sterowania.

Funkcje Tap Back znajdziesz w Ustawienia > Dostępność > Dotyk > Stuknięcie w tył.

8. Obsługa Picture in Picture

System operacyjny iOS 14 pozwala również na odtwarzanie obrazu w obrazie. Funkcja Picture in Picture umożliwia odtwarzanie filmu z Netflixa lub YouTube podczas korzystania z innej aplikacji. Niewielki odtwarzacz możemy przesuwać po całym ekranie. Rozwiązanie to przypadnie do gustu posiadaczom największego modelu - iPhone 12 Pro Max.

Tryb PiP

9. Chowanie aplikacji uporządkuje Twój ekran domowy

Obawiasz się, że po instancji wszystkich programów, z których korzystasz, Twój ekran domowy stanie się nieczytelny i chaotyczny? Apple ma na to sposób. System operacyjny iOS 14 pozwala na chowanie aplikacji, z których rzadko korzystamy. Oznacza to, że bez problemy możemy schować program do obsługi słuchawek lub inną aplikację, którą uruchamiamy niezwykle rzadko.

Aby usunąć dany program z ekranu domowego należy przytrzymać jego ikonkę, kliknąć minus i wybrać opcję Usuń z ekranu początkowego. Aplikacja nadal będzie dostępna w menu z aplikacjami.

10. Wzmocniona wodoodporność

iPhone 12 posiada wodoszczelną obudowę, co potwierdzono certyfikatem IP68 (IEC 60529). Tegoroczne modele oferują lepszy poziom ochrony przed wodą. iPhone 12 wytrzymuje zanurzenie w wodzie o głębokości do 6 metrów przez 30 minut. Dodatkowo smartfon posiada wzmocnioną obudowę ze szkła Ceramic Shield, które zapobiega stłuczeniom.

Wszystkie informacje na temat iPhone'a 12 znajdziesz tutaj.

