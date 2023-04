10 najlepszych horrorów w historii. Znasz je wszystkie?

Postanowiłem wybrać 10, moim zdaniem najlepszych horrorów wszech czasów, które miały wpływ na obraz całego gatunku.

Spis treści

Filmowy horror ma już grubo ponad 100 lat. Rezydencja diabła, czyli krótki format, trwający około 3 minut powstał w 1896 roku. Twórcy wówczas starali się przestraszyć widzów za pomocą prostych i jedynych możliwych jak na tamte czasy efektów specjalnych. Od tamtej pory horror jako film rozwinął się niesamowicie. Każdego roku powstaje mnóstwo filmów, lepszych lub gorszych, jednak nie widać, żeby hype na “straszne filmy” miał się kończyć./

Ja postanowiłem zebrać w jednym miejscu 10 moim zdaniem najlepszych horrorów wszech czasów. Zapewne nie będzie to ostatni tego typu materiał, ponieważ wybór 10 spośród setek produkcji to zadanie iście karkołomne.

Omen

Film Omen opowiada historię amerykańskiego dyplomaty Roberta Thorne'a oraz jego żony Katherine. Kobieta jak niczego innego na świecie, pragnie potomka. Niestety każda kolejna próba kończyła się tragicznie. Robert za namową księdza spotkanego we włoskim szpitalu postanawia w tajemnicy przed żoną adoptować osierocone niemowlę, które urodziło się w tym samym czasie. Okazuje się, że dziecko urodzone szóstego miesiąca, szóstego dnia o godzinie 6 rano nie jest słodkim niewiniątkiem.

Egzorcysta

Aktorka Chris McNeil jest zaniepokojona zachowaniem swojej córki o imieniu Regan. Lekarze, którzy ją badali, mówią wprost, że pod względem medycznym dziewczyna jest całkowicie zdrowa. Niestety jej stan z dnia na dzień się pogarsza. Chris jest zmuszona przywiązać ją do łóżka i szukać pomocy u młodego księdza. Ten bez zastanowienia stwierdza, że Regan jest opętana. Na pomoc wzywa doświadczonego księdza Merrina.

Smętarz dla zwierząt

Smętarz dla zwierząt to film oparty na świetnej książce mistrza horroru, czyli Stephena Kinga. Poznamy tutaj historię Luisa i Rachel, którzy wraz ze swoimi dziećmi przeprowadzają się do małej wioski w stanie Maine. Pewnego dnia w wypadku ginie ich kot. Luis wraz z sąsiadem z naprzeciwka chowają go na starym indiańskim cmentarzu, który ma sprawić, że zwierzę wróci do domu. To jednak dopiero początek przerażającej opowieści.

Lśnienie

Lśnienie to kolejny film na podstawie prozy Stephena Kinga. Poznamy tutaj historię Jacka Torrance'a, który pracuje jako dozorca w hotelu Panorama. On i jego rodzina to jedyni mieszkańcy posiadłości w sezonie zimowym. U Danny'ego, syna Jacka, w pewnym momencie odzywają się zdolności paranormalne. Za ich sprawą chłopak odkrywa, że hotel jest nawiedzony, a znajdujące się tam duchy doprowadzają jego ojca do obłędu.

Stygmaty

Mam wrażenie, że Stygmaty to jeden z najmniej docenionych horrorów, jakie kiedykolwiek powstały. Poznamy tutaj historię Frankie, dziewczyny, która poza tym, że jest typowym wolnym duchem, jest zadeklarowaną ateistką, co ma bardzo duże znaczenie dla dalszej opowieści. W pewnym momencie na jej ciele pojawiają się stygmaty. Ona sama nie rozumie, co się dzieje, a Watykan nie jest zadowolony z rozgłosu, jaki powstaje wokół niej. Całej sprawie ma przyjrzeć się ksiądz-naukowiec, ojciec Kiernan.

Obecność

Obecność to pierwsza część długiej serii, która opowiada o przygodach małżeństwa Warrenów, jednych z najbardziej znanych świeckich demonologów na świecie. Pewnego dnia zostali poproszeni o pomoc przez rodzinę mieszkającą w starym domu na uboczu. Okazuje się, że ich dom jest nawiedzony, a para badaczy spotka się z najgroźniejszym duchem w ich dotychczasowej karierze. Uniwersum Obecności to w tym momencie 8 filmów, które oparte są na prawdziwych wydarzeniach.

Ring

Gdybyśmy stworzyli zestawienie 10 najstraszniejszych horrorów azjatyckich, nie mielibyśmy większego problemu, aby zebrać listę tytułów. Ring to jeden z najbardziej kultowych obrazów. Wśród nastolatków pojawia się moda na oglądanie kasety wideo, która ma sprawiać, że każdy, kto ją zobaczy, umiera w ciągu tygodnia. W pewnym momencie giną dziewczyny, które były razem na wyjeździe w górach. Dziennikarka o imieniu Reiko postanawia udać się na miejsce. Znajduje tam tajemniczą kasetę. Czy uda jej się rozwiązać zagadkę tajemniczej studni i przerażającej zjawy kobiety?

Shutter (Widmo)

W filmie Shutter Widmo poznamy historię Jane i Tun. Para spędza miły wieczór z przyjaciółmi, nie stroniąc od alkoholu. W drodze powrotnej, na drodze za miastem dochodzi do potrącenia dziewczyny. Para postanawia uciec z miejsca wypadku i wrócić do Bangkoku. To dopiero początek. Po serii przerażających wizji, ich przyjaciele zaczynają ginąć jeden po drugim.

Powrót Klątwy

6 lat przed startem opowieści, Li Ronan łamie religijne tabu i zostaje przeklęta przez swoją grupę. Teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i ochronić córkę przed tajemniczym złem, które prześladuje ją na każdym kroku. Czy jej się uda? Możemy zobaczyć na Netflix.

Blair Witch Project

Blair Witch Project to jeden z najbardziej kultowych horrorów wszech czasów. Można powiedzieć, że to właśnie ten materiał zapoczątkował używanie na masową skalę tzw. Found footage, czyli snucia opowieści na podstawie znalezionych nagrań. Być może gdyby nie Blair Witch Project, nigdy nie powstałyby takie filmy jak choćby Paranomal Activity.

Wracając do samego filmu, poznamy tutaj historię studentów, którzy postanawiają zapuścić się w głąb przerażającego lasu w poszukiwaniu śladów tajemniczej wiedźmy.