10 najlepszych seriali animowanych dla dorosłych

O tym, że animacje to nie tylko rozrywka dla dzieci, chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. Dostępne w serwisach VOD seriale animowane skierowane do dorosłych serwują widzom sporo seksu, flaków i czarnego humoru, ale też refleksje na poważne tematy społeczne i mroczne podróżne w głąb ludzkiej natury. Oto 10 najlepszych animacji dla dorosłych, które znajdziecie na Netfliksie, HBO Max i Amazon Prime Video.

Spis treści

Miłość, śmierć i roboty (2019-obecnie)

Stworzona przez Netflixa antologia to prawdziwa celebracja sztuki animacji. Każdy odcinek serii prezentuje bowiem inny styl wizualny, a pracujące przy produkcji ekipy stosowały różne animacyjne techniki. W parze z pomysłową stroną wizualną idzie też warstwa opowieści. W pierwszym sezonie serialu 16 odcinków zostało opartych na opowiadaniach uznanych pisarzy fantastyki, prezentując historie utrzymane w duchu science-fiction, horroru, fantasy czy dystopii.

W serialu nie brak czarnego humoru, są też jednak odcinki pełne autentycznej grozy czy melancholii. Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno się dziwić, że już po pierwszym sezonie antologia Netflixa zaczęła dorabiać się statusu kultowej. Dwa kolejne sezony niekoniecznie spełniły pokładane w nich nadzieje, ale mimo to Miłość, śmierć i roboty jest jedną z najciekawszych produkcji platformy.

Zobacz również:

Serial obejrzysz na platformie Netflix.

Arcane (2021-obecnie)

Serial, zrealizowany na podstawie gry League of Legends, udowadnia, że udane ekranizacje gier są możliwe, a co więcej kluczem do sukcesu może być formuła serii i medium animacji. Fabuła Arcane ogniskuje się wokół dwóch sióstr: silnej Vi i zagubionej Jinx. To jednak nie jedyne postaci kobiece w tej historii – tych jest naprawdę sporo i wszystkie świetnie napisane. Rozłożona na lata opowieść porusza zagadnienia ubóstwa, różnic klasowych, nierównego dostępu do bogactw, a także etyczne kwestie związane z postępem technologicznym.

Od pierwszej chwili Arcane zachwyca designem postaci, niezwykłymi wynalazkami oraz wspaniałą scenerią utopijnego miasta Piltover i zapuszczonego Zaun. W parze z olśniewającą stroną wizualną idzie skomplikowana opowieść, w której żadna postać nie jest jednoznaczna, a osobiste tragedie są splecione ze sprawami "wyższej" rangi. Mimo wątku magii i wielu pięknych elementów, serial jest jednak pełen smutku, grozy i przemocy, co sprawia, że nie jest animacją dla dzieci.

Serial obejrzysz na platformie Netflix.

Ciemny kryształ: Czas buntu (2019)

Zrealizowany techniką animacji poklatkowej serial, to prequel kultowego filmu z lat 80. pt. Ciemny kryształ Akcja rozgrywa się na planecie zwanej Therą, którą zamieszkuje wiele niezwykłych stworzeń, w tym rasa elfopodobnych Gelfingów. Nad planetą panują jednak Skeksi, odrażające stwory wyglądające jak połączenie gadów z sępami. Gdy na jaw wychodzi prawda o wielbionych jak bóstwa Skeksach, trójka bohaterów wyrusza z misją wzniecenia rebelii i uratowania umierającej planety.

Mimo fantastycznej otoczki rzeczywistość w Ciemnym krysztale jest okrutna. W centrum opowieści stoją takie tematy, jak religia, ekologia, podziały społeczne czy dyskryminacja. Niesamowite wrażenie robi oparta na kukiełkach animacja, która służy twórcom do tworzenia obrazów często pięknych, ale też odrażających i brutalnych. Przedziwni Gelfingowie, ohydni Skeksi i zastępy niepodobnych do niczego zwierząt i roślin sprawiają, że seans Ciemnego kryształu jest doświadczeniem niesamowitym, choć zdecydowanie nie dla każdego.

Serial obejrzysz na platformie Netflix.

BoJack Horseman (2014-2020)

Niech nikogo nie zmylą kolorowe rysunki – BoJack to jeden z najsmutniejszych i najbardziej przenikliwych współczesnych seriali. W jednej chwili funduje widzom absurdalne gagi, a w drugiej zabiera ich w odmęty depresji. Sfrustrowany, uzależniony od alkoholu i narkotyków hollywoodzki aktor o aparycji pół konia, pół człowieka, został przez twórców wybrany na przewodnika po problemach naszego świata. Zaburzenia psychiczne, rodzinne traumy, nieudane związki, uzależnienia, molestowanie seksualne, cyniczne media, toksyczna popkultura – BoJack Horseman widzów nie oszczędza.

Balansującej między komedią a tragedią fabule towarzyszy oryginalna wizja świata, zasiedlonego przez ludzi i humanoidalne zwierzęta. Choć na początku może to utrudniać wczucie się w opowieść, tak naprawdę świetnie rezonuje z przesiąkniętą absurdem i czarnym humorem historią BoJacka. Serial może się też poszczycić galerią wyrazistych postaci, wartkimi dialogami i oryginalnymi pomysłami na snucie tej szalonej opowieści.

Serial obejrzysz na platformie Netflix.

Harley Quinn (2019-obecnie)

Zapomnijcie o Ptakach Nocy, zapomnijcie o Margot Robbie. Harley Quinn jest tylko jedna i przemawia głosem Kaley Cuoco, gwiazdy Teorii Wielkiego Podrywu. HBO nie bierze jeńców – w serialu pełno jest czarnego humoru i przemocy, krew chlapie po ścianach, a wulgaryzmy beztrosko fruwają nad głowami bohaterów. Opowieść zaczyna się, gdy wystawiona przez Jokera Harley, trafia do Arkham Asylum. Poznaje tam Poison Ivy, a gdy wydostaje się na wolność, rzuca swojego szalonego chłopaka i próbuje robić bandycką karierę na własną rękę.

Dużo tu slapsticku, ale myli się ten, kto sądzi, że serial HBO to prymitywna rozrywka. Twórców stać bowiem na ironiczne komentarze społeczne, samoświadomość i solidną konstrukcję postaci. Harley to dziewczyna pyskata, bezczelna i szalona, ale też nieszczęśliwa i zagubiona. Poison Ivy jest nieskończenie czarująca, a reszta superbohaterów i villainów to urzekająca banda, na czele z Batmanem (któremu co i rusz ktoś sugeruje niestosowne związki z nietoperzami) i Jokerem, (który może i jest Księciem Zbrodni, ale z ekipą remontową musi użerać się jak każdy).

Serial obejrzysz na platformie HBO Max.

Rick i Morty (2013-obecnie)

Animacja, o której po prostu nie można nie wspomnieć, ciesząca się rzeszami oddanych fanów na całym świecie. Morty to nieco strachliwy chłopiec mieszkający wraz ze swoimi rodzicami i siostrą w amerykańskim miasteczku. Na nieszczęście rodziny w domu przebywa też dziadek Morty’ego, uzależniony od alkoholu ekscentryczny naukowiec Rick. Nieustannie pakuje siebie i wnuka w kłopoty, wędrując po alternatywnych rzeczywistościach i odległych planetach.

Rick i Morty zasłynęli jako animacja dla prawdziwych geeków, przetwarzająca motywy z popkultury i filmów science-fiction. Całość obficie podlana jest gęstym sosem czarnego humoru, absurdu i slapstickowych gagów, który twórcy serwują widzom już 6 sezon.

Serial obejrzysz na platformie HBO Max.

Poplątana (2019-2022)

Alma to młoda kobieta przed 30. Zamknięta w pętli powtarzalnych obowiązków i stabilnego związku coraz bardziej traci sens życia. Na domiar złego dręczy ją lęk przed schizofrenią, na którą cierpiała jej babcia. Beznadziejną codzienność przerywa Almie spotkanie z ojcem, fizykiem teoretykiem – zmarłym przed laty w wypadku samochodowym. Razem przemierzają czas i przestrzeń, próbując zmienić bieg przeszłych wydarzeń.

Największą zaletą Poplątanej jest niejednoznaczna opowieść wspierana przez narrację o logice snu. Czy Alma rzeczywiście widzi zmarłego ojca? Czy faktycznie wpływa na czas? A może to tylko wytwory jej osuwającego się w chorobę umysłu? Do wyobraźni przemawia już sama koncepcja serialu oparta na teoriach fizycznych, badaniach nad ludzkim mózgiem i szamańskich wierzeniach. Jest tu wiele smutku i nostalgii, ale dzięki wygadanej Almie znajduje się miejsce na humor, a dzięki zagadce kryminalnej – na suspens. Wisienką na torcie jest zaś poetycka animacja rotoskopowa.

Serial obejrzysz na platformie Amazon Prime Video.

Niezwyciężony (2021-obecnie)

Mark Grayson to pozornie zwyczajny nastolatek, który chodzi do liceum i podkochuje się w szkolnej piękności. Tak naprawdę jest jednak synem potężnego herosa Omni-Mana i za wszelką cenę stara się dorównać idealizowanemu ojcu. Na pierwszy rzut oka Niezwyciężony nie prezentuje się szczególnie zachęcająco – drużyna herosów, niezniszczalny superbohater z innej planety, ciągłe inwazje potworów, rozterki nastoletniego mściciela… Początkowo opowieść podąża znajomym, niemal nudnym schematem – tym większe jest więc zaskoczenie, gdy go brutalnie przełamuje.

Kolorowa animacja nie zmienia faktu, że serial to opowieść bardzo krwawa i dość smutna (choć również zabawna), zręcznie podkopująca mity kultywowane przez produkcje Marvela i DC. Mimo swego szumnego przezwiska Mark ponosi klęskę za klęską, przekonując się, że w superbohaterskim zawodzie nic nie jest łatwe. Podczas akcji cywile padają jak muchy, a cios pięścią jednak nie rozwiązuje zbyt wielu problemów. Siłą Niezwyciężonego jest też galeria barwnych postaci zarówno pierwszo-, jak i drugo- i trzecioplanowych, takich jak detektyw-demon, kosmita Allen czy Robot.

Serial obejrzysz na platformie Amazon Prime Video.

Castlevania (2017-2021)

Serial dla wszystkich fanów i fanek wampirów. Tych "prawdziwych", czyli mrocznych, okrutnych i tragicznych. Castlevania utrzymana jest w stylu japońskiego anime, a opowiada o losach ostatniego potomka szlachetnego rodu Belmont, który musi stawić czoła rozszalałemu hrabiemu Draculi. W akcie zemsty za zabicie ukochanej wampir pustoszy bowiem Wołoszczyznę, zsyłając na okoliczną ludność piekielne zastępy. Trudno mu się zresztą szczególnie dziwić, bo większość mieszkańców regionu to dość antypatyczne typy, ze szczególnym uwzględnieniem kleru i oficjeli.

Castlevania szczególnie powinna przypaść do gustu miłośnikom anime i wszystkim, którym niestraszne malownicze wypruwanie flaków. Nie ma tu może wielkiej głębi czy egzystencjalnych refleksji wysokich lotów, ale to wciąż wciągająca, świetnie narysowana i wyreżyserowana rozrywka.

Legenda Vox Machiny (2022)

Serial obowiązkowy dla wszystkich graczy Dungeons&Dragons. Ekranizacja kampanii z serii Critical Role to czysta zabawa, pełna gagów, krwawych bijatyk i fantastycznych istot. Największą atrakcją jest tu drużyna głównych bohaterów: urzekająco głupi barbarzyńca Grog, arystokratyczny rewolwerowiec Percy, zblazowane rodzeństwo półelfów Vax i Vex, gnomia kapłanka Pike, półelfia druidka Keyleth i gnomi bard Scanlan. Ich ulubioną rozrywką jest picie i wszczynanie awantur w tawernach, a w przypadku Scanlana – podrywanie dziewcząt i śpiewanie piosenek, które zawstydziłyby nawet Jaskra.

Legenda Vox Machiny to lekka rozrywka z brudnymi żartami i pełnymi rozmachu scenami starć, które powinny być miodem na serce każdego fana D&D. Historia sunie gładko od przygody do przygody, poświęcając odpowiednią ilość czasu na rozwój postaci i zarysowanie ich backstory. W serialu bez problemu odnajdą się także ci, którzy Dungeons&Dragons znają jedynie ze Stranger Things, bowiem Vox Machina to uniwersum wciągające i pełne niespodzianek.

Serial obejrzysz na platformie Amazon Prime Video.

Zobacz także: 10 najbardziej przerażających postaci z horrorów