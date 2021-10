10 powodów, które sprawiają, że warto zmienić system na Windows 11

Zastanawiasz się, czy warto zmienić Windows 10 na Windows 11? Oto dziesięć mocnych powodów, dla których warto to zrobić.

Spis treści

System Windows 11 jest efektem naturalnej ewolucji oprogramowania. Został pomyślany w ten sposób, aby użytkownicy nadal mieli wszystko to, co sprawiało, że z przyjemnością korzystali z Windows 10, a zarazem był gotowy na pełną obsługę najnowszych podzespołów oraz oprogramowania. W efekcie otrzymujemy jeszcze lepszą efektywność, wydajność oraz komfort użytkowania.

Aby nie być gołosłownym, zaprezentuję dziesięć konkretnych powodów, które zachęcają do jak najszybszego wykonania aktualizacji systemu z Windows 10 na Windows 11.

Odświeżony wygląd

Windows 11 to system, do którego nie musisz się przyzwyczajać. Doskonale znane ikonki oraz symbole zostały nieco odświeżone i ulepszone, ale nie będziesz mieć problemów z ich rozpoznaniem. Choć interfejs ma nieco inny układ, możesz go dopasować dowolnie do swoich potrzeb. Nie chcesz ikonek paska zadań na środku? Nie ma problemu - przesuń go w prawo. Same ustawienia zostały tak przebudowane, aby były bardziej czytelne i dawały szybszy dostęp do wszystkiego, co tylko potrzebujesz. Całość została przemyślana tak, aby zapewnić użytkownikom pełną kontrolę i intuicyjność obsługi.

Nowe, praktyczne funkcje

Foto: Microsoft

W Windows 11 wprowadzone zostają trzy nowe funkcje: Snap Layouts, Snap Groups oraz Desktops. Wszystkie mają jeden cel - zapewnić optymalizację widoku podczas realizacji wielu zadań. Dzięki temu nie musisz przełączać się pomiędzy okienkami, a od razu widzisz wszystko, czego potrzebujesz. Dla większych ekranów przewidziano układ trzykolumnowy, co umożliwia perfekcyjne zaaranżowanie przestrzeni i wygodne umieszczanie wszystkich potrzebnych treści.

Desktop daje Ci możliwość utworzenia odmiennych pulpitów, na których umieszczasz wybrane przez siebie aplikacje. Możesz dzięki temu stworzyć np. pulpit z samymi skrótami do gier, osobny dla programów do pracy itp. Każdy pulpit możesz nazwać jak chcesz i ustawić dla niego oddzielną tapetę. Zmiany wprowadzane na jednym nie mają wpływu na pozostałe!

Widgety

Foto: Microsoft

Widgety to rozwiązanie korzystające z zaawansowanych technologii Sztucznej Inteligencji. Na czym polega ich działanie? Otóż masz tu spersonalizowane informacje, które będą wyświetlane za pomocą kliknięcia, a w przypadku urządzeń dotykowych - przesunięcia palcem od lewej strony. Co zobaczysz - to zależy od Ciebie. Mogą to być informacje z pierwszych stron wybranych serwisów internetowych, zdjęcia z OneDrive, prognoza pogody, kalendarz i zaplanowane zdania - co tylko chcesz. Dzięki temu masz pewność, że nie przeoczysz żadnych interesujących Cię wydarzeń.

Gra na wyższym poziomie

Foto: Microsoft

Jak się bawić, to się bawić - a Windows 11 to kolejny level cyfrowej rozrywki. Pozwala na to pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, obsługa technolgoii DirectStorage, mająca znaczny wpływ na szybkość działania gier oraz płynność animacji, a do tego dochodzi Auto HDR, znacznie zwiększające wrażenia wizualne. Oprócz tego możesz wykupić abonament Xbox Game Pass lub Ultimate i zyskać dostęp do ponad setki gier! Windows 11 pozwala na pełne wykorzystanie możliwości procesorów oraz kart graficznych, dzięki czemu możesz ogrywać nowe tytuły, a funkcje społecznościowe pozwalają znaleźć partnera do gry w kooperacji lub do rywalizacji.

Czat

Foto: Microsoft

Już nie musisz instalować kilku komunikatorów, aby być w kontakcie ze wszystkimi znajomymi. Funkcja Czatu, wbudowana w Windows 11, pozwala na błyskawiczne nawiązanie rozmowy głosowej lub wideo bez względu na to, z jakiego urządzenia lub systemu korzysta odbiorca. Czat umożliwia również włączenie i wyłączenie mikrofonu oraz start prezentacji bezpośrednio z paska zadań, a także wysyłanie do kontaktów plików i ankiet.

Lepszy sklep Microsoft Store

Foto: Microsoft

Odświeżony sklep Microsoftu, stworzony z myślą o Windows 11, to łatwiejsze szukanie i odkrywanie aplikacji oraz gier. Poszerzony katalog obejmuje aplikacje takich serwisów streamingowych, jak Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, PlutoTV, Paramount+ czy SlingTV. Ponadto Store jest lepiej zintegrowane z systemem, dlatego może pomagać przy specyficznych pracach; na przykład gdy przeglądasz zdjęcia w aplikacji Zdjęcia, sklep zaproponuje Ci solidny edytor grafik. Ponadto szereg zmian technicznych i wizualnych sprawia, że wszystkie strony w sklepie otwierają się o 35% szybciej! A szybkie wyszukiwanie umożliwia bardzo wygodne menu kontekstowe.

Lepiej, szybciej mocniej

System Windows 11 został zoptymalizowany pod kątem szybkości, wydajności, obsługi dotykowej, wykorzystania cyfrowego pióra oraz sterowania głosowego. Do tego oferuje nowe, bezpieczne rozwiązania, które mając wspomagać Cię w codziennym użytkowaniu komputera lub laptopa. Dotyczy to również zastosowania w firmach - wdrożenie nowego systemu jest na komputerach firmowych łatwe i intuicyjne. Jednym z głównych założeń Windows 11 jest kompatybilność aplikacji z wersjami pisanymi pod Windows 10. Microsoft gwarantuje, że w nowym systemie będą działać wszystkie. Dodatkowo usługa App Assure pomaga klientom posiadającym 150 lub więcej użytkowników w rozwiązywaniu wszelkich problemów z aplikacjami bez dodatkowych kosztów.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Foto: Microsoft

Już od pierwszego projektu Windows 11 uwzględniał potrzeby osób niepełnosprawnych. Doprowadziło to do powstania wielu funkcji, które umieszczone zostały w finalnej wersji systemu i umożliwiają im pełne korzystanie z jego możliwości. Rozpoznawanie mowy, narrator, duże napisy, powiększanie obrazu - wszystko po to, aby niepełnosprawni mogli cieszyć się tym samym, co pozostali użytkownicy.

Aplikacje na Androida

Foto: Microsoft

Chcesz korzystać z aplikacji ze swojego smartfona na komputerze lub tablecie? Żaden problem - jeszcze w tym roku będzie to możliwe. W Microsoft Store znajdą się aplikacje na tę platformę (będą dostępne za pośrednictwem Amazon Appstore). Otwiera to przed Tobą wiele możliwości - jak nagrywanie klipów na TikTok bezpośrednio na komputerze.

Ułatwienia dla programistów

Jeśli jesteś programistą lub twórcą, Windows 11 daje Ci więcej możliwości biznesowych. Możesz udostępniać w nowym sklepie Microsoftu swoje aplikacje niezależnie od tego, czy są one zbudowane w architekturze Win32, Progressive Web App (PWA), Universal Windows App (UWP), czy innej, co stwarza możliwość dotarcia do większej liczby użytkowników. Możesz z nich czerpać nawet 100% wpływów! Microsoft stawia na otwartość swojego ekosystemu, co przekłada się na konkretne korzyści dla Ciebie - od zarobków, poprzez większy zasięg, na utrwaleniu świadomości Twojej marki kończąc.

Jak widzisz po wymienionych przykładach, Windows 11 to zmiana wszystkiego na lepsze - zarówno dla użytkownika, jak i twórców treści oraz aplikacji. Nie wahaj się zatem - już dzisiaj zaktualizuj system Windows 10 do 11 i zacznij korzystać z wszystkich opisanych rozwiązań!