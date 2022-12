10 prezentów na Mikołajki, które kupisz za mniej niż stówkę w Biedronce, Lidlu i Action

Tak, to już jutro! Jeśli jeszcze nie masz prezentu dla bliskiej osoby na Mikołajki - tu znajdziesz kilka niezłych pomysłów. Kupisz je w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl oraz Action.

W wielu domach rozpoczęło się wielkie odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia. Nie sposób zapomnieć jednak o wcześniejszych obchodach dnia Świętego Mikołaja, który przypada na 6 grudnia. Jeśli jeszcze nie masz prezentu dla bliskich osób, a jednocześnie brakuje Ci pomysłu lub czasu, aby szukać idealnego upominku - poniższe propozycje są dla Ciebie.

10 prezentów na Mikołajki za mniej niż stówkę - Biedronka, Lidl i Action

HAMA True Wireless SPIRIT CHOP bezprzewodowe słuchawki

Jeśli bliska Ci osoba nie może rozstać się z ulubioną muzyką, lub podczas dojazdu do pracy oraz relaksu towarzyszą jej ulubione podcasty - bezprzewodowe słuchawki to strzał w dziesiątkę. Jedno naładowanie modelu od marki HAMA zajmuje około 3h, co pozwala na nieustanne słuchanie muzyki lub rozmowy przez około 4 godzin.

Parametry:

Bezprzewodowa stacja ładująca: 3-krotne ładowanie

Zasięg: 10 m

Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

Impedancja słuchawek: 32 Ω

WBCV ≥ 75mV

Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz - 5kHz

Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz - 20 kHz

Zakres fal: 2402MHz - 2480MHz

Czułość mikrofonu: -42 dB ± 3 dB

Dynamika: 96 dB +/- 3 dB

Odporność na wilgoć i zabrudzenia IPX4

Współpraca z asystentami głosowymi Google Assistant i Siri

Automatyczne parowanie i włączanie

Cena: 79,90 zł - przejdź do oferty

ERNESTO Zaparzacz do kawy ze stali szlachetnej, 1 litr

Znajdzie się coś również dla miłośników kawy, którzy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia od dawki kofeiny. Możesz sprawić im coś specjalnego, a w dodatku w dość niskiej cenie. Zaparzacz od marki ERNESTO został wykończony stalą szlachetną, a kawosze będą mogli uraczyć się napojem przygotowanym w sposób French-Press.

Parametry:

Obrotowa pokrywka z 2 funkcjami:

Zamknięta - do utrzymania ciepła

Otwarta - nalewanie

Filtr można rozłozyć na pojedyncze części - ułatwia czyszczenie

Można myć w zmywarce do naczyń

Pojemność: ok. 1 litr

Wymiary: ok. Ø 10,5 x 19 cm (śr. x wys.)

Materiał wykonania: stal szlachetna

Waga: ok. 913 g

Cena: 94,90 zł - przejdź do oferty

Roseland słuchawki z redukcją hałasu

Fani słuchania muzyki dzielą się na tych, którzy preferują wersje douszne, a także na tych, którzy upierają się przy słuchawkach nausznych. Model od Roseland umożliwia bezprzewodowe połączenie ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth, choć w zestawie znajduje się również kabel do AUX.

Parametry:

Bezprzewodowe: Tak

Maksymalny czas pracy baterii: 18 h

Składane: Tak

Wersja Bluetooth: 5.0

Z ładowarką: Tak

Zakres częstotliwości: 20 kHz

Zintegrowany mikrofon: Tak

Cena: 94,90 zł - przejdź do oferty

HYKKER głośnik bezprzewodowy

Z tego gadżetu z pewnością ucieszą się miłośnicy wypraw. Bezprzewodowy głośnik od marki HYKKER umożliwi odtwarzanie przez około 5h na jednym cyklu naładowania. Kompaktowy sprzęt umożliwi słuchanie ze źródeł takich jak smartfon, nośnik USB, karta micro SD i radio FM.

Parametry:

Wymiary: 9 x 9 x 15,3 cm

Sposób użycia: Produkt do uzytku wewnątrz i na zewnątrz

Waga: 0,508 kg

Opis elementów: głośnik; przewód USB - micro USB; przewód Mini jack 3.5 mm

Moc: 10 W

Pojemność baterii: 1200 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: Bateria

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Napięcie: 5 V

Wejścia: mini jack 3,5mm, micro USB, USB

Cena: 59,90 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Maszynka do lodów SECM 12 C7

Słodkie, letnie przekąski nie są zarezerwowane tylko na lato - twój bliski może przyrządzić je nawet w domowym zaciszu. Maszynka do lodów umożliwi ich przygotowanie w zaledwie 40 minut. Pojemność urządzenia to aż 1,65 l, tak więc może i Ty - załapiesz się na porcję lodów.

Parametry:

Możliwość przyrządzenia do 1 l lodów lub sorbetu

Zdejmowana jednostka silnikowa z obrotami w prawo/lewo

Otwór w pokrywie umożliwiający dodawanie składników podczas przygotowywania

Pojemność: 1,65 l

Czas przygotowania: ok. 40 minut

Długość kabla: 150 cm

Pobór mocy: 12 W

Materiał: tworzywo sztuczne, aluminium

Wymiary: ok. 20,3 x 23 x 24,1 cm

Waga: ok. 2,357 kg

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

Tristar Frytkownica

Ulubione słone przysmaki bez konieczności wychodzenia do centrum, a dodatkowo tracenia fortuny? Jeśli twój bliski je uwielbia, rozważ zakup frytkownicy! Może i brzmi to nieprawdopodobnie, ale tak - jeden z modeli od Tristar kupisz za mniej niż 100 zł. Jej moc to aż 2000 Watt.

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 50 x 22 x 24 cm

Długość kabla: 80 cm

Materiał koszyka do smażenia: Stal nierdzewna

Moc: 2000 watt

Napięcie: 230 Volt

Pojemność: 3 l

Z lampką kontrolną: Tak

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

PARKSIDE Akumulatorowa wiertarkoszlifierka PFBS 12 C5 (z akumulatorem, bez ładowarki)

Bez odpowiedniego sprzętu wiele napraw może okazywać się niemożliwych. Z akumulatorowej wiertarkoszlifierki ucieszy się niemal każdy domowy majsterkowicz! Prędkość obrotowa urządzenia od marki PARKSIDE to aż 5000 - 25 000 /min. Przyda się do wiercenia, frezowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, cięcia i grawerowania.

Parametry:

akumulatorowa wiertarkoszlifierka PFBS 12 C5 do wiercenia, frezowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, cięcia i grawerowania

regulacja prędkości obrotowej

wydajny akumulator litowo-jonowy 12 V (1,3 Ah)

kompaktowe wymiary i powłoka antypoślizgowa

kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z serii PARKSIDE X 12 V Team

w zestawie bez ładowarki

w zestawie: 44 końcówki, 5 tulei zaciskowych, przyrząd do wymiany końcówek, kabel do ładowania USB C (1,5 m)

Cena: 99 zł - 79 zł - przejdź do oferty

HOFFEN parownica

Prasowanie i konieczne rozkładanie deski spędza sen z powiek wielu z nas. Jeśli chcesz kogoś odciążyć i zastąpić tradycyjny sprzęt nieco bardziej nowoczesnym, warto rozważyć sprezentowanie parownicy od HOFFEN. Wysoka moc sięgająca nawet 1400 Watt pozwoli na stosunkowo szybkie wyprasowanie nawet bardziej wymagających tkanin.

Parametry:

Wymiary: 23 x 13 x 19,3 cm

Pojemność: 100 ml

Waga: 0,89 kg

Opis elementów: parownica, nasadka szczotkująca, miarka do wody

Moc: 1200-1400 W

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: zasilanie sieciowe

Długość kabla: 165 cm

Napięcie: 220-240 V

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

TRONIC Powerbank 10000 mAh, z Power Delivery

Jeśli nie znasz zbyt dobrze zainteresowań kogoś, komu chcesz sprawić prezent lub wolisz praktyczne rozwiązania - warto postawić na powerbanka. Jest to gadżet, który przyda się każdemu, kto korzysta z urządzeń takich jak smartfon, czytnik i nie tylko. Jego pojemność to aż 10000 mAh.

Parametry:

Z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 10.000 mAh

Do mobilnego ładowania smartfonów, tabletów, czytników e-book itp.

Możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Technologia PD 3.0 (USB typu C) i Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 (USB typu A) dla wyjątkowo szybkiego ładowania

Ładuje urządzenia zgodne z PD nawet o 70% szybciej

Porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

4 diody LED informujące o stanie naładowania

Z mechanizmami zabezpieczającymi przed przegrzaniem i zwarciem

Pełne naładowanie w ciągu ok. 6,5 godziny

Cena: 79,90 zł - przejdź do oferty

crivit Zestaw 2 lampek rowerowych LED

Rowerowe szaleństwo? Zadbaj o bezpieczeństwo bliskich. Zestaw obejmuje dwie lampki LED na przód i tył roweru (sprawdzi się zarówno przy tradycyjnym, jak i elektrycznym). Przednia lampka posiada akumulator o pojemności 1800 mAh, natomiast tylna - 300 mAh. Ładowanie odbywa się poprzez gniazdo typu USB-C.

Parametry:

Bardzo jasna i lekka akumulatorowa lampka przednia z funkcją automatyczną i przełączanym natężeniem światła (70/30/15 luksów)

Automatyczne sterowanie światłem – lampka przednia samodzielnie dostosowuje się do światła otoczenia

Funkcja wskazywania hamowania w tylnym świetle dla lepszej widoczności - z trybem dziennym i nocnym

Światło tylne z 3 mocnymi diodami LED, wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300mAh) i gniazdem ładowania USB-C

Kolorowy system kontroli akumulatora lampek i wskaźnik trybu

Z ochroną przeciwbryzgową (IP44)

Montaż bez narzędzi dzięki szybkiemu zamocowaniu, uniwersalne zamontowanie lampki tylnej

Żywotność: 50.000 h na każdą diodę LED

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

Jeśli nadal szukasz idealnego prezentu, zajrzyj do pełnej oferty sieci sklepów takich jak m.in. Biedronka Home, Lidl oraz Action.

