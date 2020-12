10 produktów Apple o których nie miałeś pojęcia

Apple znane jest z produkcji iPhone'a, iPod'a oraz komputerów Mac. Mało kto wie, że firma posiadała w swojej historii również mniej dochodowe epizody. Zobacz, jakie urządzenia w swojej ofercie miało Apple. O większości z nich zapewne nie miałeś najmniejszego pojęcia.

Apple to jedna z największych firm technologicznych. Nawet mało zaawansowany technologicznie konsument będzie w stanie ją powiązać z iPhone'm - najbardziej rozpoznawalnym smartfonem świata. Część internatów pamięta zapewne również iPoda, który kilkanaście lat temu był obiektem marzeń większości nastolatków.

Gigant z Cupertino obecnie skupia się na produkcji iPhone'a, który zastąpił także iPoda, zegarków Apple Watch, tabletów iPad oraz komputerów Mac. W portfolio znajdziemy również przystawkę Apple TV, słuchawki oraz całą gamę akcesoriów. Mało kto wie jednak, że Apple sprzedawało również mało popularne i rzadko spotykane już produkty.

Jeżeli jesteś fanem Apple możliwe, że o nich słyszałeś. W innym wypadku z pewnością nie miałeś pojęcia o ich istnieniu.

Zobacz 10 produktów Apple, które są unikatowe i rzadko spotykane.

1. iTunes Phone - Motorola Rokr E1 (2005)

Zaczynamy od produktu, który w zasadzie nie został wyprodukowany przez samo Apple. Motorola Rokr E1 to efekt współpracy potentata na rynku telefonów komórkowych z gigantem z Cupertino. Na cztery lata przed prezentacją pierwszego iPhone'a, Apple wraz z Motorolą rozpoczęło pracę nad telefonem ze zintegrowanym odtwarzaczem iTunes. Urządzenie to niejako było konkurencją dla iPoda, który nie posiadał modemu i nie mógł służyć do komunikacji.

Motorola Rokr E1 z uruchomioną aplikacją iTunes

Motorola Rokr E1 nie posiada charakterystycznych numerów modeli nadawanych przez Apple, ale została zintegrowana z iTunes. Był to jedyny telefon, który powstał we współpracy z Apple.

W 2007 roku gigant z Cupertino zaprezentował iPhone'a, który nieprzerwanie od kilku lat jest najbardziej dochodowym produktem Apple.

2. eMac - tani iMac dla uczniów, studentów i placówek edukacyjnych (2002-2005)

eMac to skrót od education Mac. W 2002 roku firma Apple wprowadziła na rynek komputery all-in-one iMac w wersji dla sektora edukacyjnego. Wyposażono je w mniej wydajne podzespoły oraz starszą wersję obudowy, przez co cechowały się niższą ceną startową i mogły lepiej konkurować z konstrukcjami opartymi na Windowsie.

eMac

Apple sprzedawało komputery z rodziny eMac przez cztery lata od 2002 do 2005 roku. Każdy model posiadał 17 calowy ekran CRT o rozdzielczości 1280 x 960 pikseli oraz procesor PowerPC. Ze sprzedaży edukacyjnych Maców wycofano się podczas przejścia z procesorów PowerPC na Intel.

W późniejszych latach Apple oferowało edukacyjne warianty iMac'a oraz MacBook'a Air. Posiadały one słabsze podzespoły, ale nie otrzymały przydomka eMac.

3. Serwer zamknięty w obudowie Maca mini (2009)

Mac mini kojarzy się z małym komputerem typu small form factor. To także najtańszy komputer Mac, jaki znajdziemy w portfolio firmy. Mało kto wie jednak, że w 2009 roku Apple wprowadziło na rynek większego Maca mini, który sprzedawany był jako domowy serwer.

Mac mini Server

Pierwsza generacja Maca mini Server zadebiutowała w 2009 roku. Urządzenie otrzymało wyższą obudowę, ponieważ w jej środku umieszczono dwa dyski talerzowe o pojemności 500 GB każdy.

Komputer sprzedawany był z preinstalowany systemem operacyjnym Mac OS X Server 10.6.

Apple kontynuowało sprzedaż serwerowych wersji Maca mini aż do 2014 roku. Późniejsze modele - z 2011 oraz 2012 roku posiadały cieńszą obudowę. W jej wnętrzu nadal znajdowały się dwa dyski talerzowe lub opcjonalnie dwa nośniki SSD.

4. Twentieth Anniversary Macintosh - limitowany Mac będący pokazem ówczesnych możliwości firmy Apple (1997)

Twentieth Anniversary Macintosh to ostatni komputer z rodziny Power Macintosh. Urządzenie zbudowano specjalnie na dwudziestolecie istnienia firmy. Całość sprzedawano w mocno limitowanej ilości. Cena wynosiła aż $7499, co jest odpowiednikiem ówczesnych $11900

Twentieth Anniversary Macintosh

Komputer Apple Twentieth Anniversary Macintosh zwany również jako TAM był wizytówką firmy. Sprzęt wyposażono w najnowsze dostępne ówcześnie podzespoły.

TAM posiadał 12,1 calowy wyświetlacz LCD, 2 GB dysk twardy ATA oraz system głośników stworzony we współpracy z firmą Bose. Co ciekawe komputer posiadał specjalny dźwięk startowy, który nie był dostępny w żadnym innym Macu.

Apple wyprodukowało 12 tysięcy egzemplarzy Twentieth Anniversary Macintosh. Aż 399 z nich zachowano na potrzeby firmy oraz na części zamienne dla sprzedanych egzemplarzy. Komputer sprzedawany był w pięciu krajach - Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Co ciekawe pod koniec produkcji komputer koszta już tylko $1995. W cenie oferowano usługę przywiezienia i podłączenia komputera pod wybranym adresem przez pracowników firmy Apple.

5. MacBook z końca 2008 roku - prekursor dzisiejszego MacBook'a Pro (2008)

Na początku 2009 roku Apple zaprezentowało zupełnie nową linię laptopów przenośnych z wysokiej półki - MacBooków Pro. W sklepach znalazły się modele z 13, 15 oraz 17 calową matrycą.

MacBook 13 Late 2008 Źródło: notebookreview.com

Mało kto wie jednak, że bezpośrednim prekursorem 13 calowego MacBook'a Pro był MacBook z 13 calowym ekran wprowadzony na rynek pod koniec 2008 roku. Oba urządzenia różniły się jedynie detalami. Dodatkowo MacBook posiał wymienny akumulator.

MacBook z 2008 został wycofany ze sprzedaży po zaledwie 7 miesiącach. Względem modelu Pro w tańszych konfiguracjach brakowało podświetlanej klawiatury.

Co ciekawe MacBook Pro 13 z 2009 roku był o 100 dolarów tańszy od aluminiowego MacBook'a z 2008 roku.

6. Xserve - serwery w stylu firmy Apple (2002-2011)

Xserve były swego czasu niezwykle popularnymi komputerami, ale i tak nie mieliśmy okazji ich oglądać. Wszystko ze względu na fakt, ze komputery z rodziny Xserve to wysokowydajne serwery zamknięte w rackowych obudowach.

Komputery Xserve pojawiły się na rynku w 2002 roku i pozostały w sprzedaży do połowy 2011 roku. Początkowo korzystały z układów Morotola PowerPC, a później Intelowych procesorów z rodziny Xeon.

Ostatni model został zaprezentowany na początku 2009 roku. W 2010 roku Apple poinformowało, że Xserve zostaną zastąpione komputerami Mac Pro oraz Mac mini z systemem operacyjnym Mac OS X Server.

7. Apple TV (pierwszej generacji) z procesorem Intel i Mac OSX

Apple TV kojarzy nam się z niewielką przystawką do telewizora, która pozwala odtwarzać strumieniowo muzykę oraz filmy. Istotna jest również obecność standardu AirPlay. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przesłać dowolną treść z urządzeń Apple bez wykorzystania jakiegokolwiek przewodu.

Apple TV pierwszej generacji

Mało kto wie jednak, że pierwsza generacja Apple TV, która zadebiutowała w 2007 roku była klasycznym pecetem zamkniętym w mniejszej obudowie. Apple TV wyglądało podobnie, jak Mac mini.

W środku obudowy umieszczono procesor Intel Pentium M o taktowaniu 1 GHz oraz 256 MB pamięci operacyjnej DDR2. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialny był układ graficzny Nvidia GeForce Go 7300. Nie zabrakło także dysku twardego o pojemności 40 GB lub 160 GB.

Całość zarządzana była z poziomu nieco zmodyfikowanego systemu operacyjnego Mac OS X. Z czasem Apple uaktualniło oprogramowanie do Apple TV OS, którego znamy z dzisiejszych modeli.

8. iPod Hi-Fi - Soundbar na miarę ubiegłego dziesięciolecia (2006)

iPod Hi-Fi to dosyć drogie akcesorium, które zaprojektowano specjalnie dla użytkowników iPoda, którzy chcą zamienić swój odtwarzać w niewielki głośnik. Za $349 otrzymać można było głośnik z wbudowaną stacją dokującą dla iPoda.

iPod Hi-Fi

Urządzenie posiadało również gniazdo AUX, ale zabrakło chociażby wbudowanego radia AM/FM. Całość działała dopiero po włożeniu iPoda do stacji dokującej. Wysoka cena oraz niska popularność sprawiły, że Apple bardzo szybko wycofało się z produkcji iPod Hi-Fi. Głośnik zniknął ze sprzedaży po niecałych dwóch latach.

9. iPhone 4 CDMA bez slotu na kartę SIM (2011)

iPhone'a zna każdy. Nawet jeżeli nie miałeś przyjemności posiadać lub pobawić się wybranym egzemplarzem to na pewno znasz iPhone'a z niezliczonej ilości filmów, seriali, reklam telewizyjnych oraz filmików na YouTube.

iPhone 4 CDMA

W 2010 roku Apple wpadło na pomysł wyprodukowania iPhone'a, który nie posiadał slotu na kartę SIM. Wszystko specjalnie dla operatora Verizon, który w tamtych latach korzystał z technologii CDMA. Wymagała ona specjalnego modemu, zmodyfikowanych anten oraz wbudowanej karty SIM, która przypisana była do danego egzemplarza iPhone'a.

iPhone 4 CDMA pobił rekordy sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych. Tłumnie rzucili się na niego użytkownicy sieci Verizon, którzy do czasu premiery modelu z CDMA nie mogli korzystać z iPhone'a. Apple szyki wycofało się z produkcji modeli CDMA. iPhone 5 dostępny był w wersji GSM oraz CDMA, a później Verizon porzucił CDMA na rzecz LTE.

10. AirPort - rodzina routerów od Apple (1999-2018)

Posiadasz wszystkie urządzenia od Apple? Z pewnością brakuje Ci routera od Apple, który pozwoliłby dopełnić cały domowy ekosystem. Obecnie gigant z Cupertino nie zajmuje się już produkcją sprzętu sieciowego, ale jeszcze dwa lata temu w sklepach mogliśmy znaleźć ostatnie modele routerów z rodziny AirPort.

AirPort Time Capsule

Apple wprowadziło na rynek pierwszy router domowy już w 1999 roku. Pozwalał on na przesyłanie danych z prędkością do 11 mpbs. Ostatnia generacja AirPort Extreme oraz AirPort Time Capsule (wersja z wbudowanym dyskiem do backupu Time Machine za pośrednictwem sieci) została wprowadzona na rynek w 2013 roku.