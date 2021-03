10 przełomowych technologii, które pojawią się w 2021 roku

Każdy rok przynosi nam rozwój technologii oraz odkrycia nowych, które prędzej czy później zmienią nasze życie. W tym tekście poznasz 10 istotnych technologii, jakie zmienią świat w bieżącym roku.

Spis treści

Szczepionki mRNA

Dwie najbardziej efektywne szczepionki przeciwko wirusowi są oparte na przekaźnikowym RNA (mRNA). Wykorzystanie go do szczepionek nie jest nowym pomysłem - w laboratoriach zaczęto prace nad tym już ponad dwie dekady temu, jednak wybuch pandemii Covid-19 znacznie przyśpieszył badania. W grudniu 2020 roku, gdy tylko w samych Stanach Zjednoczonych zmarło od koronawirusa 1,5 mln osób, władze tego kraju zaakceptowały szczepionki korzystające z mRNA i dla wielu osób moment ten wyznaczył początek końca walki z pandemią.

Nowe szczepionki przeciwko Codiv-19 są oparte na technologii, która nigdy wcześniej nie była stosowana w celach leczniczych. Może jednak okazać się czymś więcej, niż skuteczną bronią przeciwko koronawirusowi - na bazie mRNA możliwe jest stworzenie szczepionek przeciwko wielu innym zagrożeniom, jak np. malarii. A ponieważ Covid mutuje, będzie możliwe modyfikowanie również i samej szczepionki, aby zachowała swoją skuteczność. To wielce obiecujący kierunek i prawdopodobnie pomoże również w terapiach genowych oraz zwalczaniu HIV i różnych rodzajów raka.

GPT-3

Modele komputerów, które potrafią "naturalnie" pisać i czytać, są wielkim krokiem naprzód w rozwoju Sztucznej Inteligencji i jej interakcji ze światem. GPT-3 jest w chwili obecnej szczytowym osiągnięciem w tym zakresie. Sztuczna inteligencja została przeszkolona na tekstach z tysięcy książek oraz stron internetowych, dzięki czemu potrafi stworzyć własne teksty, które są nie do odróżnienia od pisanych przez człowieka - chociaż GPT-3 nie rozumie, czym jest pisanie, a czasem napisać rzeczy bez większego sensu. Jednak z większości prób wychodzi udanie - dlatego być może za jakiś czas teksty takie jak ten będą pisać nie ludzie, ale właśnie komputery z przeszkoloną SI.

Algorytmy rekomendacji TikToka

Co robi komunikator społecznościowy obok odkryć medycznych i SI? Zacznijmy od tego, że ta chińska aplikacja jest niezwykle popularna - liczba jej użytkowników idzie w setki milionów. A dlaczego tak się dzieje? Otóż zastosowane w niej algorytmy zmieniły sposób, w jaki rodzą się "internetowe gwiazdy". O ile inne platformy opierają się na samym uznaniu użytkowników, tutaj nawet debiutant może stać w momencie popularny, zaś algorytmy dopasowują odpowiednie treści dla każdego. Dzięki możliwości szybkiego pokazania się ogromnej rzeszy ludzi - i łatwemu pobieraniu treści - TikTok stał się szalenie popularny, a pozostałe serwisy społecznościowe próbują powtórzyć jego sukces i tworzą własne klony TikToka. To z kolwi zmienia nie tylko sam internet, ale także sposoby komunikacji międzyludzkiej.

Akumulatory litowo-metalowe

Samochody elektryczne są stosunkowo drogie, a zasilanie w ich akumulatorach wystarcza na kilkaset kilometrów drogi. W porównaniu ze zwykłym paliwem to niewiele, a strach pomyśleć o wyczerpaniu zasilania w okolicy, gdzie nie można naładować baterii samochodu. Dlaczego mają tak ograniczony zasięg? Jest to spowodowane używaniem baterii litowo-jonowych. Może zmienić to propozycja start-upu z Doliny Krzemowej - QuantumScape. Prowadzi ona zaawansowane prace nad akumulatorami litowo-metalowymi i jak podaje, testy pokazują, że mogą zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych o 80%. Ponadto znacznie szybciej się je ładuje.

Pierwszym producentem, który zaufał temu wynalazkowi, jest Volkswagen. Samochody elektryczne z tymi bateriami mają pojawić się w 2025 roku. Prawdopodobnie akumulatora nowego typu będzie można używać również w innych urządzeniach, a to wydłuży znacznie czas ich użytkowania bez konieczności podłączenia do zasilania.

Dyspozytor danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest zawsze gorącym tematem - zwłaszcza, gdy dochodzi do ich wycieku. "Dyspozytor" to osobowość prawna, która ma zadbać o prywatność użytkowników. A jak to będzie wyglądać? Otóż trafiają do niego wszystkie dane osobowe, udostępnione przez internautów, a on decyduje, które zostaną przekazane firmom trzecim. Dzięki temu użytkownicy będą mieć pewność, co wiedzą o nich dostawcy treści i reklamodawcy. Oczywiście rozwiązanie to wymaga jeszcze wielu definicji oraz ustaleń, jednak jest ciekawą koncepcją w obszarze prywatności i bezpieczeństwa.

Zielony wodór

Wodór zawsze był interesującą alternatywą dla paliw kopalnych. Jest "czysty", czyli nie emituje dwutlenku węgla podczas spalania. Cechuje go duża gęstość energetyczna, a można produkować go przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Klasyczne wydobywanie wodoru wiąże się z dużym użyciem energii oraz zanieczyszczeniami. Dlatego coraz większe zainteresowanie budzi zielony wodór - wydobywany w procesie elektrolizy. Po prostu rozkłada się wodę na wodór i tlen za pomocą wspomnianej energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, jak panele fotowoltaiczne czy wiatraki. W tej chwili przewodzi w tym Europa, robiąc pierwszy krok w kierunku dekarbonizacji świata. Jedenaście przedsiębiorstw infrastruktury gazowej z dziewięciu krajów UE już przedstawiła plan rozwoju sieci rurociągów do transportu wodoru. Istnieje również możliwość tłoczenia wodoru istniejącą infrastrukturą do przesyłu gazu.

Cyfrowe śledzenie kontaktów

Technologia ta pojawiła się w ubiegłym roku, wszystko jednak wskazuje na to, że w 2021 będzie również na czasie. Aplikacje smartfonowe, przy wykorzystaniu wbudowanego w urządzenia GPS lub Bluetooth, pozwolą na ustalenie miejsce i dróg, którymi poruszała się osoba mająca koronawirusa. Wszyscy, którzy znajdą się w tych miejscach, zostaną ostrzeżeni, co pozwoli im podjąć środki zaradcze - choćby zgłosić się na badania pozwalające wykryć, czy nastąpiło zakażenie. Im dłużej trwa pandemia, tym bardziej będzie zwiększać się precyzja tych narzędzi śledzących.

Perfekcyjne namierzanie lokalizacji

Używamy GPS każdego dnia. Zmieniło to nasze nawyki oraz umożliwiło wiele nowych czynności. Ale obecnie używane moduły są dalekie od perfekcji - faktyczna lokalizacja może różnić się od podawanej nawet o 10 metrów. W 2021 roku wprowadzone zostaną bardziej precyzyjne technologie pomiarowe, gdzie margines błędu będzie mierzony w centymetrach. Zastosowanie? Alerty, autonomiczne samochody, dostawy itp.

W chwili obecnej liderem na rynku jest chińskie BeiDou, którego system nawigacyjny (ukończony w czerwcu 2020 roku) ma dokładność do 1,5 metra. Do 2023 roku na orbicie znajdzie się wiele satelitów umożliwiających prowadzenie hiper-dokładnych pomiarów. Pierwsza zostaną na nią posłane jeszcze w tym roku.

Pozytywne efekty zdalnych usług

Przed pandemią ciężko było sobie wyobrazić zdalną wizytę u lekarza czy edukację. Jak się jednak okazało - obie te rzeczy są możliwe. Oczywiście co do ich skuteczności można mieć zastrzeżenia, jednak okazało się, że wprowadzenie telemedycyny w Ugandzie i kilku innych krajach Afryki znacznie podniosło poziom zdrowia ich mieszkańców. W rejonach, gdzie brak lekarzea w promieniu dziesiątków kilometrów, zdalne porady i konsultacje są - dosłownie - sprawą życia i śmierci. Podobnie rzecz się ma ze zdalną edukacją w takich krajach, jak Indie czy Chiny - lekcje online umożliwiły uczestnictwo w zajęciach wielu dzieciom, które nie miały dostępu do szkół.

Zaawansowana SI

Sztuczna inteligencja robi się z roku na rok coraz inteligentniejsza i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Ma jednak jeszcze spore problemy z nauką - a jednym z powodów jest fakt, że nie posiada zmysłów. Dlatego testuje się rozwiązania, pozwalające SI "widzieć" i "czuć" tak samo, jak istota ludzka. Choć może się to kojarzyć nieprzyjemnie z filmami science-fiction, w których androidy opanowują Ziemię, nie ma się póki co czego obawiać - te sztuczne zmysły mają pomóc SI w lepszym zrozumieniu świata, a poprzez to zwiększenie możliwości analitycznych.

Tekst: Technology ReviewGrafiki: Technology Reviev, Nissan, GPS.gov

Grafika głóna: Alex Knight/Pexels