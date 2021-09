Dziś premiera Diablo 2 Resurrected. Jeśli chcecie dobrze przygotować się do rozgrywki, to koniecznie musicie zapoznać się z naszą listą 10 najważniejszych rzeczy dotyczących gry.

Spis treści

Choć Diablo 2 ma już ponad 20 lat „na karku”, to remaster przygotowany przez studio Vicarious Visions zawiera nie tylko poprawioną oprawę graficzną. Bez względu na to czy jesteś weteranem, czy nowym graczem, to warto zapoznać się z naszą listą 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o Diablo 2 Resurrected przed premierą.

Diablo 2 Resurrected – nowa oprawa graficzna to nie wszystko

Diablo 2 Resurrected będzie oczywiście wyglądało znacznie lepiej niż oryginalna wersja gry z 2000 roku. Otrzymamy nie tylko bardzo szczegółowe modele postaci w 3D, ale również zaprojektowany niemal od nowa silnik gry. Oznacza to, że wszystkie animacje i efekty będą wyglądać tak, jak przystało na grę z 2021 roku. Do tego możemy liczyć na wsparcie dla rozdzielczości 4K i ultra płynną rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę (na konsolach, na PC ten limit nie będzie obowiązywał). To jednak nie wszystko, studio Vicarious Visions od nowa stworzyło wszystkie przerywniki filmowe w grze, co oznacza, że czeka na was blisko 27 minut najwyższej jakości animacji.

Zobacz również:

To wciąż „stare, dobre Diablo 2”

Choć pod względem wizualnym Diablo 2 Resurrected mocno zmieniło się w porównaniu do oryginału, to gameplay pozostanie w większości bez zmian. Twórcy zdecydowali się jedynie na kosmetyczne zmiany, które mają nieco uprzyjemnić zabawę. Większość systemów została jednak nietknięta, tak aby remaster jak najmocniej przypominał oryginał.

Diablo 2 Resurrected to kompletne wydanie

Diablo 2 Resurrected to kompletne wydanie gry. Oznacza to, że oprócz „podstawki” możemy również liczyć na dodatek „Pan Zniszczenia”, który dodaje dwie nowe klasy postaci, nowy akt, obszar, bossów i wiele więcej.

fot. Blizzard Entertianment

"Szczęśliwa siódemka" - dostępne klasy postaci

W Diablo 2 Resurrected będziecie mogli wybierać spośród aż 7 klas postaci, a są to: Barbarzyńca, Czarodziejka, Paladyn, Nekromanta, Druid, Zabójczyni i Amazonka. Każda z nich posiada klika „drzewek” rozwoju, co sprawia, że możecie eksperymentować z różnymi „buildami” i dostosować każdą z nich do swoich preferencji. Nie liczcie jednak na to, że Barbarzyńca zacznie nagle rzucać zaklęciami na prawo i lewo.

fot. Blizzard Entertianment

Tryby zabawy i poziomy trudności

Po pierwszym przejściu Diablo 2 Resurrected wasza przygoda z grą nie musi się kończyć. Co więcej, dla wielu graczy to może być dopiero początek. Po zabiciu ostatniego bossa możecie rozpocząć zabawę od początku, ale na wyższy poziomie trudności („koszmar”). Wówczas zachowujecie wszystkie swoje postępy, ale przeciwnicy są odpowiednio mocniejsi. Nie tylko gra zapewni wam odpowiedni poziom wyzwania, ale również znacznie potężniejsze przedmioty. Po przejściu „koszmaru” czeka na was „piekło”, czyli najwyższy w grze poziom trudności – może wam się tu przydać wsparcie. Dla wyjątkowo odważnych graczy twórcy przygotowali jeszcze tryb „Hardcore”. W większości oferuje on to samo, co standardowa rozgrywka, jedyną różnicą jest fakt, że wasza postać jest śmiertelna. Pierwszy zgon będzie zatem ostatnim, a wy stracicie (bezpowrotnie) wszystkie swoje postępy i osiągnięcia.

Diablo 2 Resurrected posiada tryb multiplayer, ale…

Diablo 2 Resurrected zaoferuje nam rozbudowany tryb sieciowy, który pozwoli nam bawić się wspólnie z nawet siedmioma innymi graczami na jednej mapie. Kooperacja w Diablo 2 nie ogranicza się oczywiście jedynie do wspólnego mordowania potworów. Handel i wymienianie się przedmiotami, to nierozłączny element rozgrywki w Diablo 2. Niestety, w grze zabraknie trybu lokalnej kooperacji, zatem zabawa przy jednej konsoli nie będzie możliwa, szkoda.

fot. Blizzard Entertianment

Graj gdzie chcesz...

Diablo 2 Resurrected już w dniu premiery otrzyma funkcję „cross-progression”. Sprawia ona, że gracze będą mieli dostęp do swoich postaci i postępów na każdej platformie, na której zadebiutowała gra. Chcesz ubić kilka potworów na Nintendo Switch w drodze do pracy, a popołudniu kontynuować zabawę wygodnie na kanapie przed telewizorem i przy wsparciu Xbox Series X? Nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście musicie pamiętać, że na każdej platformie grę musicie zakupić oddzielnie.

… i jak chcesz

Oryginalne Diablo 2 ukazało się jedynie na PC, a co za tym idzie pozwalało na zabawę jedynie za pomocą klawiatury i myszki. Jako, iż remaster gry ukaże się na konsolach, studio Vicarious Visions dostosowało rozgrywkę do padów. Co więcej, z kontrolerów będą mogli skorzystać nie tylko posiadacze PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, ale również PC.

fot. Blizzard Entertianment

Diablo 2 Resurrected – wymagania sprzętowe zaskakują

Mogłoby się wydawać, że remaster ponad 20-letniej gry nie powinien stanowić wyzwania dla współczesnych urządzeń. Tymczasem wymagania Diablo 2 Resurrected dla PC są dość spore. Vicarious Vision rekomenduje następujące zestawienie:

OS: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

RAM: 16 GB

30 GB wolnego miejsca na dysku twardym

szerokopasmowe łącze internetowe

Warto podkreślić, że dotyczy to „płynnej rozgrywki” w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.

Minimalne wymagania Diablo 2 Resurrected prezentują się znacznie lepiej, jednak pozwolą one na zabawę jedynie w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.

OS: Windows 10

Procesor: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Karta graficzna: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

RAM: 8 GB

30 GB wolnego miejsca na dysku twardym

szerokopasmowe łącze internetowe

Oczywiście możecie wybrać również konsolowe wydanie gry bowiem ta będzie dostępna na: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Brak trybu rankingowego w dniu premiery

Rankingi to bardzo ważny element Diablo 2, nie inaczej będzie w przypadku remastera. Niestety, twórcy Resurrected ujawnili już, że rozgrywka rankingowa nie będzie dostępna w dniu premiery. Kiedy dokładnie się pojawi? Tego niestety nie wiemy, ale przedstawiciele Vicarious Visions podkreślają, że robią wszystko co w ich mocy, aby ta trafiła do gry jak najszybciej.

To tyle – wiecie już wszystko na temat Diablo 2 Resurrected. Ta wiedza, z całą pewnością pozwoli wam lepiej przygotować się na premierę gry. Ta nastąpi już dzisiaj. Serwery remastera Diablo 2 zostaną uruchomione dokładnie o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Przy okazji, to jeszcze nie koniec naszego tygodnia z Diablo 2 Resurrected, podczas którego mogliście się dowiedzieć co nieco o historii serii, kontrowersjach z nią związanych czy najlepszych grach z gatunku hack&slash. Do końca tygodnia będziemy kontynuować nasz cykl, a jego zwieńczeniem będzie recenzja nowej wersji Diablo 2.

Zobacz również: FIFA 22 - wczesny dostęp za jedyne 5 złotych? Sprawdź, jak to możliwe