10 ustawień iPhone'a, które powinieneś zmienić w 2022 roku

Dostałeś nowego iPhone'a? A może Twój smartfon ma już kilka lat. Niezależnie od tego faktu powinieneś wypróbować 10 nowych ustawień w systemie operacyjnym iOS 15. Sprawdź jak przyśpieszyć swojego iPhone'a w 2022 roku.

Spis treści

Nowy rok to dobry moment na odświeżenie swojego smartfona. Telefony komórkowe od lat są dobrym prezentem gwiazdkowym, ale nawet jeżeli nie wymieniłeś urządzenia na nowszy model warto poświęcić chwilę na przegląd ustawień i jak najlepsze wykorzystanie możliwości swoje smartfona.

iPhone fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W przypadku iPhone'a wystarczy kilka zmian, aby znacząco poprawić komfort użytkowania telefonu. Dotyczy to głównie posiadaczy starszych smartfonów, które po aktualizacji do kolejnych wydań iOS nie posiadają domyślnie włączonych niektórych opcji.

Poniżej znajdziesz 10 ustawień, które warto aktywować w smartfonach od Apple. Pamiętaj jednak, aby przed przystąpieniem do zabawy z ustawieniami systemowymi zaktualizować iPhone'a do najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS.

Wyciszanie nieznanych odbiorców

W ostatnim czasie w Polsce odnotowujemy znacznie większą ilość spamu telefonicznego. Każdy internauta z pewnością choć raz w swoim życiu odebrał połączenie od automatu, który proponował mu montaż fotowoltaiki lub innych zbędnych usług. Spam telefoniczny stał się bardziej wyrafinowany, a całość zawdzięczamy pandemii koronawirusa. Mało kto wie, że smartfony iPhone posiadają opcję pozwalająca ograniczyć ilość tego typu połączeń. Co prawda w Polsce nie działa system Apple do rozpoznawania spamu telefonicznego, ale możemy skorzystać z opcji automatycznego wyciszania połączeń przychodzących z nieznanych numerów.

Aby włączyć automatyczne wyciszanie nieznanych odbiorców należy przejść do Ustawień > Telefon i aktywować opcję wyciszaj od nieznanych.

Pełnoekranowe powiadomienie o połączeniu przychodzącym

iOS 15 pozwala na wyświetlanie zminimalizowanych powiadomień o połączeniach przychodzących. Niestety rozwiązanie to nie jest idealne. Bliskie umiejscowienie przycisków do obierania i odrzucania sprawia, że często całkowicie przypadkowo odrzucamy połączenia.

Pełnoekranowe powiadomienie o połączeniu przychodzącym jest bardziej dopracowane i pozwala na wykonanie większej ilości czynności np. wysłania wiadomości SMS.

Aby aktywować pełnoekranowe powiadomienia o połączeniach przychodzących należy przejść do Ustawień > Telefon > Przychodzące i wybrać Pełny ekran.

Zmiana domyślnych aplikacji systemowych

Od końca 2020 roku Apple w końcu pozwala na zmianę domyślnych aplikacji systemowych do obsługi wiadomości e-mail oraz przeglądania sieci. Jeżeli nie korzystasz z Safari i poczty Mail, co jest prawdopodobne, ponieważ Mail na żywo nie pobiera wiadomości z Gmaila, możesz swobodnie zmienić aplikacje domyślne. Po zmianie kliknięcie w adres e-mail lub link wywoła zdefiniowaną przez nas aplikację.

Aby zmienić domyślą aplikację należy przejść do Ustawień wybrać ustawienia naszej aplikacji np. Chrome lub Gmail i wybrać z sekcji Domyślna aplikacja.

Głos Siri

Asystentka głosowa Siri nie jest zbyt popularna w Polsce ze względu na brak obsługi naszego ojczystego języka. Z drugiej strony rozwiązanie to bardzo często wykorzystujemy do wywoływania różnego rodzaju skrótów np. do zapalenia lub zgaszenia oświetlenia czy otwarcia bramy garażowej. Domyślny głos Siri kompletnie nie radzi sobie z wymawianiem Polskich słów i czasami jest niezrozumiały. Na szczęście możemy pobawić się innymi akcentami, które czasami lepiej radzą sobie z wymawianiem słów w języku polskim oraz znaków specjalnych.

Aby zmienić głos asystenta głosowego należy przejść od Ustawień > Siri i wyszukiwanie > Głos Siri. Z tego poziomu możemy zmieniać akcenty oraz głosy.

Kolorystyka systemu

iOS od pewnego czasu posiada wbudowany tryb ciemny. Domyślnie jest on aktywowany jedynie wieczorem. Część użytkowników nie wie, że trybem ciemnym możemy swobodnie zarządzać z poziomu ustawień systemowych. Wystarczy przejść do Ustawień > Ekran i jasność, aby zarządzać wyświetlaniem trybu ciemnego. Możemy aktywować go na stałe lub skorzystać z harmonogramów.

Menu z aplikacjami

Posiadacze iPhone'a są przyzwyczajeni do posiadania wielu ekranów z zainstalowanymi aplikacjami. Starsi użytkownicy mogą nie wiedzieć, że iOS pozwala obecnie na przetrzymywanie wybranych aplikacji jedynie w menu z aplikacjami, które pojawiło się wraz z ostatnimi aktualizacjami systemu.

Biblioteka aplikacji pozwala na łatwe uporządkowanie ekranów domowych bez konieczności usuwania aplikacji. Wystarczy je ukryć.

Aby zarządzać ekranami domowymi oraz menu z apliakcajami wystarczy przytrzymać wybraną aplikację i wybrać Edytuj ekran domowy.

Sterowanie poprzez dotknięcie plecków

iOS posiada ciekawą funkcję dostępności, która pozwala na wywoływanie predefiniowanych akcji poprzez odpowiednie stuknięcia w plecki urządzenia. To świetny sposób, aby szybko włączyć latarkę lub aparat.

Aby aktywować opcję sterowania poprzez dotknięcie plecków należy przejść od Ustawień > Dostępność > Dotyk > Stuknięcie w tył. Możemy definiować opcje dla podwójnego oraz potrójnego stuknięcia w plecki.

Koniec ze śledzeniem aplikacji

Śledzenie przez aplikacje naszego ruchu w sieci to najgorsze, co może nas spotkać. Apple posiada system App Tracking Transparency, który temu zapobiega. Dzięki wybiegom Facebooka i innych firm wiemy, że rozwiązanie to działa bardzo dobrze. Aby aktywować nieśledzenie aplikacji należy przejść do Ustawień > Prywatność i wyłączyć możliwość pozwalaj aplikacją żądać możliwości śledzenia. Po wyłączeniu tej funkcji aplikacje nie będą mogły przetwarzać informacji z innych programów i historii przeglądania.

Dostosowanie słuchawek

System operacyjny iOS pozwala dostroić słuchawki Apple i Beats do wymagań i preferencji użytkownika. Opcja ta została zaszyta w ustawieniach dostępności i pozwala na zwiększenie czystości niektórych dźwięków np. wokalu lub basów.

Dostosowanie słuchawek do własnych potrzeb znajdziesz w Ustawieniach > Dostępność > Dźwięk/wizualne > Dostrajanie słuchawek.

Tryb skupienia

Ostatnim elementem, z którego warto skorzystać w 2022 roku jest tryb skupienia. Opcja ta jest rozszerzoną wersją trybu nie przeszkadzać. Apple pozwala na konfiguracje wielu trybów i dostarczanie powiadomień z wybranych aplikacji. Możemy zdefiniować tryb praca, w którym dostaniemy powiadomienia z Microsoft Teams, a wyciszone zostaną konwersację na Messengerze. Na odwrót funkcja zadziała w skonfigurowanym trybie czasu prywatnego.

Ustawienia trybu skupienia znajdziesz w Ustawiania > Tryb skupienia.